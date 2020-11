“¿Quieren billetes? Tendrán billetes”, dice el dueño de una financiera, que se entusiasma al verlas posturas vendedoras de los corretas, como se denomina en la jerga a los corredores de cambio del mercado informal.

“Hay... quieren billetes…hay”, grita eufórico un cambista de la City.

La premisa que persiguen en el entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán, es que todos los dólares paralelos (MEP, contado con liqui y blue) estén en los niveles de entre $ 140 y $ 150, condición esencial para tratar de reactivarla alicaída economía doméstica.

“De $ 168 lo bajaron a $ 160 con 3 palos (u$s 3 millones) y sólo le llevaron u$s 1,3 millón. Después no quedó nadie. El dólar MEP a $ 143 te pisa el dólar blue, ya que hay sociedades de bolsa que lo están arbitrando”, explica un bróker.

¿Qué significa que el MEP pisa el blue, y que lo están arbitrando? Que el ‘rulo’ de los cambistas consiste en comprar dólar Bolsa a $ 143 y revenderlos en el blue a $ 160, con lo cual se hacen de una ganancia del 12%.

“Lo hacés una vez, más no”, detalla un conocedor del metier. “No es fácil blanquear los pesos cuando se vuelve con el rulo, porque no hay bancos para depositarlos, y estas negreando dólares en blanco, una jugada harto difícil. Si hay brokers es MEP”, advierte un mesadinerista.

“Puede ser que algún importador, por medio de brokers, esté trayendo los dólares y luego los reviente en blue, esa es otra posibilidad. O que haya intermediarios financieros que juegan a dos puntas, blue y CCL-MEP, hacen todo el laburo ellos. Pero retirar dólares del banco y luego depositar pesos es un escrache fenomenal. Quien lo esté haciendo cuenta con el visto bueno del Gobierno”, creen en las mesas.

Mientras el blue cayó, los otros dólares paralelos, los formales, subieron 1%, y el MEP cerró a $ 143 y el CCL a $ 148, pese a la intervención del Banco Central (BCRA), que sale a reventar su cartera de bonos en dólares de AL 30 para impedir que el financiero supere la barrera de los $ 150.

Por eso, en el mercado hablan de un valor ficticio, ya que se trata de una intervención constante del Gobierno desde que Guzmán agarró las riendas del BCRA, ya que Miguel Pesce se negaba a hacerlo porque provocaba una suba del riesgo país y una caída en el precio de los bonos.

Mariano Gorodisch