Mientras todos miran el blue, ¿cómo acceder al dólar a $311 en Mendoza?

El dólar oficial se ubica este 17 de enero en $181,96 para la compra y $188,47 para la venta. Con los impuestos incluidos, el “dólar ahorro” se vende en el promedio de los bancos a $310,98.

Esto implica que el dólar turista o tarjeta, el que se paga por los consumos con tarjetas en el exterior, siempre que no se superen los U$S 300 por mes, tiene un valor de $329,82 (valor oficial + 75%). Este valor surge de adicionarle a la cotización oficial, el 30% del impuesto PAÍS y el 45% de adelanto de Ganancias y Bienes Personales (que luego se puede deducir).

En cambio, cuando los consumos en el exterior con tarjeta de crédito superan el tope de U$S 300 mensuales, se toma un nuevo valor del dólar, conocido como Qatar -porque surgió para aplicarlo a los gastos que hicieran los argentinos que viajaran a ver el mundial-, que es de $376,94.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

Dólar bolsa o MEP, ¿a cuánto cotiza?

El MEP cotiza en $348,29 para la venta y $ 347,36 para la compra. Así, quienes quieran obtener dólares pueden comprar títulos en pesos y luego venderlos en dólares y obtener como resultado un tipo de cambio más conveniente que el blue (además de legal) y quienes deseen vender sus dólares por pesos, ganarán más dinero que si lo hicieran en el mercado oficial ($347,36 frente a $181,96).

Paso a paso para comprar dólar Mep, la cotización más baja y legal para quienes no pueden acceder al oficial:

1- Crear una cuenta comitente en el banco en donde se tiene la cuenta dólar;

2- En la sección “inversiones” optar por “títulos públicos”, elegir uno que se compre en pesos y pueda venderse en dólares (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado);

3- Comprar al “valor de mercado”, o al máximo valor de referencia que otorgue la entidad bancaria para garantizar la operación de “contado inmediato”.

4- Aguardar un día;

5- Repetir la operación, pero ahora con la opción “vender” y la moneda en dólares;

6- Al sexto día, los dólares estarán en la cuenta, y se podrá “vender dólar MEP” si así se quisiera, para obtener un precio en pesos por esos dólares superior al del oficial y legal.

¿QUIÉNES PUEDEN COMPRAR “DÓLAR AHORRO”?

Quienes sí tienen permitida la compra de dólares en el banco luego de las últimas disposiciones del Banco Central son: los empleados públicos y los trabajadores del sector privado que no hayan recibido el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción). También, los monotributistas, pero sólo si no han solicitado créditos a Tasa Cero, y los jubilados que no tengan créditos refinanciados.

En cambio, no pueden acceder al mercado único y libre de cambios (dólar ahorro o vía home banking) los beneficiarios de planes sociales (AUH, IFE, tarjeta alimentaria), quienes refinanciaron el saldo de las tarjetas de crédito y a quienes tienen un crédito UVA y se les congeló el valor de la cuota durante la pandemia. Asimismo, aquellas personas que no cuentan con ingresos estables.

También fueron excluidos de la posibilidad de acceder a los 200 dólares mensuales los funcionarios públicos: desde el máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, legisladores nacionales (diputados y senadores) y los directores de bancos públicos (incluidos los del BCRA).