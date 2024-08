Mientras el mercado financiero retrocedió, en Mendoza así se movió el dólar este Martes 13

El dólar blue, en el mercado paralelo de la ciudad de Mendoza, inició la segunda semana de agosto con una baja de $20, cotizando el lunes a $1.359 para la venta y $1.335 para la compra, valores que se sostenían hoy sin embargo, el blue quebró la tendencia de las últimas cuatro jornadas con na suba de $ 5. Durante los primeros días del mes, el mercado informal mantuvo cierta estabilidad, pese a la volatilidad en los mercados. Estos precios reflejan las operaciones en el mercado ilegal, donde el precio depende de la negociación entre las partes involucradas y el volumen en juego en las transacciones.

En el ámbito del mercado formal, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda cambiaria con un saldo positivo de U$S 3 millones, el más bajo en las últimas cinco jornadas. Sin embargo, las reservas aumentaron en U$S 109 millones debido a un alza en las cotizaciones de los activos que componen las reservas, distintos al dólar. Entre lunes y martes, las reservas de la autoridad monetaria crecieron en U$S 200 millones.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el BCRA sigue aplicando su política de crawling peg, ajustando la cotización del dólar de manera gradual en un 2% mensual. Según las proyecciones, se espera que el dólar oficial alcance los $1.016 para diciembre de 2024. Actualmente, el tipo de cambio oficial se encuentra en $ 978,53 para la venta y $ 922,05 para la compra. Con este valor, el dólar tarjeta, que incluye un 30% de impuesto PAIS y otro 30% de adelanto de Ganancias, tiene un costo de $ 1.565,73.

En el sector bancario, las entidades continúan ajustando sus ofertas de divisas e intentan diferenciar sus pizarras. El Banco Credicoop cotiza el dólar a $ 958,50 para la venta y $ 918,51 para la compra, lo que eleva el valor del dólar tarjeta a $ 1.533,52. Por otro lado, el Banco Nación ofrece el dólar a $ 958,50 para la venta y $ 918,50 para la compra, llevando el dólar ahorro a $ 1.533,60.

El mercado bursátil, que había comenzado la semana en alza, pero sufrió una corrección y volvió a contraer su cotización. El dólar MEP, que había experimentado un aumento de $59,33, hoy se cotizó en bajó a $1.272,49 para la venta ($12 menos que el lunes) y $ 1.282,75 para la compra. Tras esta corrección la brecha con el dólar blue se volvió a ampliar, siendo ahora el dólar MEP $ 75 más barato que el dólar blue, en contraste con la brecha de $ 59,01 de la semana pasada.

Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) experimentó una ligera baja, cotizando a $1266,98 para la venta (-$ 11,63).

El DATO de Economía y Finanzas: El miércoles se llevará a cabo una nueva licitación del Ministerio de Economía, en la que se ofrecerán nuevos Lecaps y Boncer. Algunos de estos instrumentos tendrán tasas mínimas más bajas, reflejando un posible ajuste en el mercado ante una desaceleración de la inflación. En relación con la inflación, se espera que el dato nacional de julio sea del 3,8%, con perspectivas de un 3,9% para diciembre.

