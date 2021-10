Mercado laboral: qué desafíos enfrenta y algunas claves para resolverlos

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el mercado de trabajo en Argentina? ¿Y sus oportunidades? ¿De qué maneras se puede incrementar la empleabilidad en un contexto de cambio vertiginoso? ¿Cómo repensar la formación?

Para esas y otras preguntas ensayó respuestas la primera edición de “Voces que suman”, el ciclo de encuentros organizado por La Voz que propone reflexionar sobre temas centrales con la participación de empresarios y de expertos.

En este debut, el panel abordó un desvelo colectivo: el empleo, su transformación, su presente y futuro inmediato.

“En la foto actual del mercado de trabajo argentino hay tres cosas que deben llamar la atención. La primera, sólo un 25 por ciento de las personas en edad de trabajar tiene empleo formal asalariado, ese que todo el mundo quiere. Otro cuarto es ´inactivo’, gente que ni si quiera sale a buscar trabajo porque tiene problemas severos de empleabilidad y en gran medida se sostiene sobre el asistencialismo. Luego hay un 34 por ciento que trabaja como informal, en pequeñas empresas o como cuentapropista, en su mayoría de baja productividad. Y queda un ocho por ciento que busca trabajo y no consigue, desempleado. Este último es un problema grave, pero al lado de la inactividad laboral y la informalidad es menor”.

Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), abrió con esa dura foto la realidad del mercado de trabajo en el país. El economista, investigador en temas de empleo y de desarrollo, fue uno de los cinco expositores convocados.

El panel de análisis se completó con miradas diversas y complementarias: la academia, a través de María Belén Mendé, rectora de la Universidad Siglo 21; dos referentes del mundo del trabajo y la producción local, Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología de Mercado Libre (Meli), e Isabel Martínez, socia de Fumiscor SA, dirigente empresarial con larga trayectoria en la industria metalúrgica. En la misma línea, vía Zoom desde Buenos Aires (al igual que Colina), participó Sergio Pivetti, gerente de Recursos Humanos de Arcos Dorados Argentina, operadora de la franquicia Mc Donald´s para Latinoamérica.

Bajo la moderación de Daniel Alonso, periodista de La Voz, el grupo expuso sus reflexiones vía streaming a la audiencia. Parte de esa conversación se reproduce en esta nota, y la versión completa está disponible en la plataforma digital de La Voz, y también en las de Los Andes y Vía País.

PANEL EN LA VOZ. Se emitió el primer capítulo del ciclo "Voces que suman". Participaron Jorge Colina (Idesa) y Sergio Pivetti (McDonald's) en conexión vía Zoom. Además, Daniel Gándara (Mercado Libre), María Belén Mendé (US21), e Isabel Martínez (Fumiscor) presencialmente. (Nicolás Bravo.)

Desafíos y oportunidades

En el complejo escenario descripto por Colina, queda claro un problema central: el mercado de trabajo argentino acusa muy baja capacidad para generar empleo privado de calidad, un problema que ya acumula varios años y se profundizó con la pandemia.

El economista destacó que la salida a esta situación es la misma que aplicaron todos los países desarrollados: estímulo a la inversión para desarrollar la presencia de empresas de alta productividad. “Para eso, las empresas requieren buen clima de negocios, un sistema impositivo mejor que el actual, que la Justicia funcione correctamente y, fundamentalmente, mano de obra calificada”, expresó Colina, quien abrió un capítulo clave en la promoción del empleo: la educación.

Más allá de los matices, en el panel hubo coincidencias: Argentina necesita mejorar la calidad de educación a todo nivel, en especial en el secundario, donde sólo la retención es un gran desafío. Allí, se apuntó, alrededor del 80 por ciento de los chicos de clase media culminan el ciclo, pero sólo lo hace el 50 por ciento de quienes provienen de hogares más humildes.

Nuevas competencias

Otra línea para trabajar en materia educativa es avanzar en la articulación entre oferta formativa y sectores productivos, de tal manera de sintonizar la instrucción –en especial la superior– con las necesidades y los cambios en el mundo del trabajo. Esto fue considerado vital por todos los participantes.

“Esta conversación entre mundo productivo y académico está atravesada por un modelo que utilizan muchas instituciones educativas del mundo: el de aprendizaje por competencias, que plantea cómo ayudar a los alumnos a incorporar las nuevas competencias demandadas en la práctica permanente dentro del aula”, coincidió la rectora de Siglo 21, María Belén Mendé.

¿Cuáles son esas competencias altamente demandadas? “Aquellas que se piden y se van a requerir en los próximos 10 años en el mundo del trabajo son de cuatro tipos. Las cognitivas, en las que estuvo enfocado el sistema educativo históricamente; las interpersonales, o también llamadas “habilidades blandas”; del liderazgo y el autoconocimiento, y las digitales, las que nos ponen más en jaque”, enumeró Mendé.

En su mirada, un punto central es estimular la “autoestima” del estudiante, su comprensión de que eso en lo que se está formando lo convierte en un sujeto valioso en el mundo del trabajo y, por lo tanto, vale la pena incorporarlo.

Desde el universo de las grandes empresas, Gándara (Mercado Libre) y Pivetti (Arcos Dorados) coincidieron. Y apuntaron, también, en sintonía, sobre el foco de las compañías a la hora de buscar nuevos trabajadores: lo central, percibir en ellos “actitud” como sinónimo de compromiso, ansia de superación y aprendizaje.

Qué piden las empresas

“Apostamos a la actitud, porque la aptitud la desarrollamos en la compañía con nuestros programas de entrenamiento”, sintetizó el gerente de Recursos Humanos de Arcos Dorados en Argentina, una de las principales compañías dadoras de primer empleo a los jóvenes de la región.

En el desarrollo de talento, una política central de la empresa es favorecer y estimular a que los jóvenes que contrata sigan estudiando.

“En Mercado Libre (Meli) buscamos actitud y aptitud”, agregó Gándara en la misma línea. “Gente capaz que tenga las competencias para sumarse a tu equipo y que, muy importante, tenga la actitud correcta: de emprender, de animarse a tomar riesgos, de poder participar y compartir en el equipo. Esa es la cultura de trabajo que queremos consolidar, que nos hace diferentes y nos habilita a competir con los mejores del mundo”.

Para Gándara, que lidera desde Córdoba un centro con 850 empleados calificados clave en la estructura de Meli, el manejo de la tecnología en el mercado actual también es fundamental, ya que habilita a trabar en múltiples lugares.

Desde la industria automotriz y metalúrgica de Córdoba, Isabel Martínez destacó también la importancia de desarrollar espacios de formación en oficios y profesional a partir de acuerdos de toda la cadena de valor de un sector. “En 2008, en la Cámara de Industriales Metalúrgicos constituimos la Fundación para la Investigación y Desarrollo Industrial Argentino, y allí brindamos capacitaciones de distinto tipo. Los desafíos que tenemos hoy son muy importantes y hemos tenido la capacidad de poder hacer acuerdos entre toda la cadena de valor para enfrentarlos”, apuntó a modo de ejemplo.

Martínez recalcó también el impacto positivo de un programa provincial articulado con el sector privado, como el Plan Primer Paso, como puente al primer empleo.

Polo Tecnológico en Mina Clavero

A modo de ejemplo, Eugenio Serrano, director del Polo Tecnológico de Mina Clavero, habló de ese espacio exitoso de articulación entre el sector público (intendencia, Provincia) y privado (la firma IncluIT) que arrancó hace nueve años. Hoy ya generó 30 empleos de calidad en la localidad del interior, con perspectivas de seguir creciendo. Desde allí se produce software y se brinda servicios a empresas argentinas y del exterior.

Caja de herramientas: miradas sobre cómo incrementar la empleabilidad

Isabel Martínez, socia de Fumiscor. (Nicolás Bravo.)

Apela a formar docentes y a generar nueva legislación laboral

Isabel Martínez / Accionista de Fumiscor SA

Licenciada en Química Farmacéutica por la UNC y con un posgrado en el Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard University, está realizando su tesis de maestría en Marketing y Gestión Comercial en la Escuela Internacional de Dirigencia Empresarial de Madrid (España).

Martínez combina esa formación con un trabajo activo en el mundo empresarial, como socia de Fumiscor SA, de Servicios Industriales SRL y en Famma Automotive SA. A la vez, acumula una larga trayectoria como dirigente en entidades industriales.

“Lo que necesitamos para el futuro es tener una formación de formadores; es decir, contar con docentes capacitados en las nuevas tecnologías. Se necesita invertir mucho en eso”, dice al reflexionar sobre cómo repensar el empleo en mejor versión. “Y también se necesita una reforma laboral para poder emplear a más gente y tener reglas claras a largo plazo. Políticas como la actual prohibición de despidos impiden, en paralelo, contratar”.

Propone secundarios de dos modalidades: generalistas y vocacionales

Jorge Colina, presidente de Idesa, conectado vía Zoom al ciclo de "La Voz".

Jorge Colina / Presidente de Idesa

Economista formado en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un máster en Economía por la Universidad de Georgetown/ILADES Chile y otro en Finanzas por la Escuela de Negocios de Ámsterdam. Trabaja actualmente como consultor en temas de desarrollo humano y sustentable, y es docente universitario.

Consultado sobre qué medidas implementar para mejorar la formación de trabajadores en el país, sugirió: “Desde hace siglos, los países desarrollados tienen dos modalidades de la secundaria que corren en paralelo. Una es la general, que considera que el alumno pasa a la universidad, vigente en Argentina. Otras se llaman ‘vocacionales’ y enseñan a los chicos a insertarse al mercado de trabajo. Se desarrollan en colegios que están muy ligados a empresas con un mecanismo institucionalizando. El sistema permite desarrollar la autoestima de los estudiantes en su conexión con el mundo del trabajo. Aquí sucede que los jóvenes más humildes ni siquiera terminan el secundario”.

Impulsar los aprendizajes basados en retos y el emprendedurismo

María Belén Mendé, rectora de la Universidad Siglo21. (Nicolás Bravo)

María Belén Mendé / Rectora de Universidad Siglo 21

Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y máster en Ciencias con especialidad en Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey (México). También está diplomada en Diseño de Redes Conversacionales y Coach Ontológico de la Universidad de Desarrollo de Chile y Newfield Consulting Group. En 2019, la revista Forbes la eligió entre las 50 mujeres más influyentes de la Argentina. Integra, además, varias organizaciones promotoras del liderazgo.

Desde su rol de conducción en un espacio de formación universitario, Mendé consideró vital “promover más aprendizajes basados en retos, que los alumnos se sientan desafiados en sus competencias y busquen ser creativos”. Y agregó: “Debemos impulsar mayor empleabilidad y emprendedurismo, ya que, desde mi perspectiva, van por carriles paralelos”.

A la vez, destacó iniciativas como las de Córdoba Mejora, una fundación que aglutina esfuerzos de empresarios en pro de la educación secundaria.

Hay que abrazar el cambio y no temerle a la tecnología

Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología de Mercado Libre. (Nicolás Bravo)

Daniel Gándara / Vicepresidente de Tecnología de Mercado Libre

Condujo el crecimiento del centro tecnológico de Mercado Libre en Córdoba desde su incorporación en 2013, que arrancó con un equipo formado por unas pocas decenas de personas, hasta su operación actual con más de 850 colaboradores. En el camino, manejó la adquisición de empresas en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Colombia, y fue designado vicepresidente de Tecnología para asumir funciones de responsabilidad regional. Es también miembro del board de Endeavor Córdoba.

“La tecnología no es difícil, se puede estudiar, se puede aprender. No hay edades para hacerlo. No pierdan la curiosidad, que es el motor de todo lo que hacemos”, sostuvo Gándara a modo de consejo transversal a la hora de pensar en mayor empleabilidad. “El cambio es permanente, entonces abracémoslo. Las cosas están evolucionando todo el tiempo y nosotros debemos hacerlo con ellas. La tecnología es un espacio donde esto se ve especialmente, pero abarca a toda nuestra realidad”.

Las tres “P” que guían el camino del desarrollo profesional

Sergio Pivetti, gerente Recursos Humanos Arcos Dorados.

Sergio Pivetti / Gerente de Recursos Humanos en Arcos Dorados Argentina

Es licenciado en Relaciones Laborales (Universidad de Buenos Aires) con un Diplomado en Gestión de RR.HH. (Itba). Con más de 30 años de trayectoria en la firma, transcurrió los primeros 17 en el área de Operaciones. Los últimos 13 años de experiencia los desarrolló en el área de Recursos Humanos, hasta llegar a su rol actual como gerente del sector para la Argentina.

El responsable de gestionar los más de 15 mil empleados que tiene Arcos Dorados –operadora de la franquicia McDonald’s– en el país propone un “kit de herramientas tres P” a la hora de hablarles a los jóvenes como futuros trabajadores. “Son sencillas y centrales. La primera “p” es por ‘pasión’, que debe ser puesta en todo lo que emprendan: estudio, trabajo, proyecto. La segunda es por ‘perseverancia’, porque siempre aparecen obstáculos y hay que saber sortearlos. Y la tercera, ‘perfeccionamiento’ en el estudio, en la formación, en la incorporación de nuevas tecnologías”.