Sunsets, fútbol y electrónica: por qué Mendoza se consolida como destino de turismo de eventos

El primer fin de semana de diciembre, el ultrafamoso DJ Hernán Cattáneo se presentó en la Sunsetstrip 2024 en el hotel Potrerillos los días 7 y 8. No es la primera vez que esta figura está en Mendoza para participar de una fiesta y quienes asisten a eventos como este destacan la cantidad de turistas que asisten a estos atardeceres exclusivos. Aunque Cattáneo es uno de los más convocantes, lo cierto es que las fiestas electrónicas y los sunsets son un modelo casi único de nuestra provincia que surgió de la mano del turismo de bodegas, pero pudo ir más allá. De hecho, durante los primeros días de este mes, hubo varias fiestas importantes en Mendoza, lo que provocó un gran movimiento de turistas.

En medio de la caída del turismo nacional e internacional por el encarecimiento del país y la crisis económica, Mendoza busca posicionarse en un nuevo contexto turístico. Así, mientras las reservas para diciembre y enero son inciertas como en otros puntos del país y debido al boom chileno y brasileño, surge un nuevo producto dentro del sector. Se trata del turismo de eventos que se mueve durante los fines de semana y en particular en los largos o en función de figuras exclusivas como la mencionada. El segmento es interesante por el tipo de público que viene y porque podría contribuir al movimiento en momentos como el actual en que casi todo está prácticamente planchado.

Por otra parte, los agentes de turismo receptivo mendocino tienen a favor la movida en bodegas vía sunset que han instalado una propuesta que no se reproduce en otros puntos del país. Pero no solo de fiestas se compone el segmento que también abarca los eventos deportivos en donde Mendoza también ha logrado destacarse. En primer lugar de la mano de dos equipos de fútbol en primera división que atraen hinchas de otras provincias cuando juegan contra equipos grandes. Además, el estadio Malvinas Argentinas también es una sede habitual de la selección Argentina de Rugby que también tiene su público específico y que podría crecer. Así, el turismo de eventos es una nueva modalidad que se impone a nivel global y tiene a Buenos Aires como exponente principal de la mano de recitales y figuras internacionales. Sin embargo, Mendoza no se queda atrás y ofrece algo diferente más allá de los megaespectáculos.

Valentín Saa, socio productor de La Finquita 1920 en donde todos los fines de semana se realizan sunset, expresó que dicho producto es específico de la provincia y que en Buenos Aires no hay propuestas de este estilo. En el segmento bodegas, más allá de lo que cada una ofrece, hay eventos en el calendario anual que crecen año tras año y llevan unos cuantos con un público cada vez mayor. Entre otros, se destaca el festival de rock que todos los años organiza el enólogo Marcelo Pelleritti y la Chachingo Wine Fair de la mano de Alejandro Vigil. La música clásica por los Caminos del Vino y la Fiesta de la Vendimia también entran dentro de este segmento en el que la provincia tiene mucho para crecer. En especial porque atrae a turistas nacionales que –contextos aparte- siempre están más a la mano que los internacionales.

Un segmento particular

“Mendoza está a una hora y media de Buenos Aires y a 40 minutos de Córdoba y eso es una ventaja importante”, expresó Diego García director de CVC Corp Argentina que entre otros productos posee Almundo. En una entrevista publicada en exclusiva por Los Andes, este empresario contó que la compañía que dirige lanzará en breve un vertical exclusivamente destinado al turismo de eventos. Desde su punto de vista, Mendoza tiene mucho para ofrecer en este sentido y agregó que ha estado en la provincia en distintos momentos y que el movimiento en el aeropuerto El Plumerillo es muy superior cuando hay eventos a cuando no los hay.

Las fiestas electrónicas crecen y se diferencian de otras por el entorno y el paisaje

Desde su punto de vista, Mendoza crece con este tipo de propuestas de valor, muchas relacionadas con el enoturismo pero también con las empresas de entretenimientos que organizan eventos de música electrónica. “Mendoza puede combinar ese lifestyle con la pasión del vino que es un activo que ha estado bien explotado y que puede crecer mucho más”, remarcó el referente turístico. En este sentido, Gabriela Testa, presidenta del Ente Provincial de Turismo (Emetur), expresó que la provincia posicionada como destino de congresos y exposiciones. Agregó que dicho segmento se ha diversificado con otras tipologías, como el turismo de incentivo y el de bodas. La funcionaria enfatizó que quien consume este tipo de eventos son visitantes con un gasto promedio más alto que la general. “Además, es un turismo que se da en las temporadas bajas, lo que permite disminuir la estacionalidad del destino”, puntualizó la funcionaria.

En línea, el productor de los sunset de La Finquita que ya cumplieron dos años, destacó que de las 700 personas que suelen asistir a estas fiestas, la mitad son turistas y que los fines de semana largo este porcentaje es mayor. “Mendoza está muy posicionada como turismo de fiesta, despedida de solteros y sunsets”, opinó Valentín Rodríguez Saa. Ejemplificó que en los días en que hay eventos grandes como el de Cattáneo o que un feriado extra, sus entradas se agotan con mucho tiempo de anticipación y a los mendocinos les cuesta más acceder. En este caso, abundan los visitantes de Buenos Aires en primer lugar seguidos de Córdoba y Rosario. En menor proporción turistas extranjeros. En estos casos, la edad promedio de su público está en torno a los 30. En tanto, cuando los asistentes están más mezclados entre locales y foráneos convive perfectamente un target que va de los 25/30 a los 50/55. La gente va en pareja o en grupos de amigos y la propuesta está dividida en dos momentos. De 19 a 22 el de música house y chill con show de percusión, gastronomía, tragos y livings para luego armar la fiesta adentro hasta la una de la mañana.

“En febrero cumplimos dos años y hemos buscado mejorar en servicios para diferenciarnos y que las personas estén en un ambiente relajado y cómodo”, apuntó Saa. Aquí, como en otros sunsets en bodegas el vino es el protagonista y en general se ofrece la entrada con un par de copas de una marca en particular que rota todos los fines de semana. Cada tanto, La Finquita 1920 también ofrece “Especiales” para que los asistentes tengan la opción de degustación libre entre las 18 y las 19.30 de vinos de 10 bodegas diferentes. El combinado de vinos, viñedos y alta música es cada vez más buscado entre muchos turistas que llegan a Mendoza y que desde distintas áreas se busca potenciar.