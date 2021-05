Mendoza queda afuera del boom del cobre y las inversiones se van a San Juan

La minera sueco-canadiense Lundin Mining frenó una fuerte inversión en Chile, debido al contexto político y social del país vecino, y dirigió su atención hacia Argentina, con un proyecto muy prometedor en San Juan.

El cobre ha duplicado su valor en el último año, ante una creciente demanda y frente a la posibilidad de que la oferta no pueda satisfacerla; y aunque esto podría abrir posibilidades de negocios también para Mendoza, desde la Cámara de Empresarios Mineros de la provincia advirtieron que existen impedimentos que van más allá del uso de químicos en la extracción que podrían impedir el desarrollo de la actividad.

Inversiones privadas

El metal rojo es una de las materias primas necesarias para la transformación de energía limpia, y tiene una demanda creciente en todo el mundo, por lo que el grupo económico Lundin está en conversaciones con funcionarios argentinos para avanzar con proyectos multimillonarios en San Juan. Según le informó el número uno de la compañía, Lucas Lundin, a Bloomberg, el mayor de los proyectos que tienen en la provincia vecina sería de una operación de cobre, plata y oro. La mina tendría un costo de construcción de entre $ 4 mil millones a $ 5 mil millones.

En la misma provincia, el grupo económico tiene presencia con Josemaria Resources, empresa que dirige Adam Lundin (hijo de Lukas). En febrero pasado presentaron una evaluación de impacto ambiental para la inversión de U$S 3.000 millones.

La situación de Mendoza

Más allá de las inversiones en la provincia vecina, Mendoza comparte características tanto con San Juan como con Chile, y en cobre fino, Mendoza tiene recursos en Paramillos Sur y Norte, Picos Bayos, Papagallos, Barroso, Universidad, Matancillas, Querada Amarilla, Elisa y Malargüe. Según estimaciones de la cámara, el valor del mineral contenido se aproxima a los U$S 200.500 millones, y se requeriría una inversión de U$S 10.410 millones para extraerlo.

En concentrado de cobre, los yacimientos son: San Jorge, Yalguaraz, Cerri Amarillo, Cajón Grande y El Seguro. En ese caso, el valor del mineral contenido es de U$S 142.000 millones, con una inversión calculada en U$S 5.670 millones. “Tenemos el mismo potencial, o mayor, que otras regiones para desarrollar la minería. Con el 25% de la cordillera explorada, es difícil saber cuál es el techo”, señaló el abogado Raúl Rodríguez, especialista en Derecho Minero y preside la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.

De acuerdo con el titular de la entidad, la “ley 7.722 impide la exploración”, y desalienta las inversiones, por lo que resulta improbable que se puedan desarrollar incluso los proyectos que no se oponen a los principios de la norma, en cuanto al uso de productos químicos para los procesos de extracción.

“Sabemos en dónde están los recursos, pero siempre hablamos de un futuro incierto. Nadie explora si luego no va a poder explorar. En el caso del cobre, habría que ver las posibilidades de cada yacimiento, si permite una flotación para extraerlo, o si está oxidado, y si se requiere de un proceso de lixiviación con ácido sulfúrico. En el primer caso, la ley no lo prohibiría”, agregó el abogado.

No obstante, señaló que más allá del primer artículo de la ley (sobre químicos), el tercer artículo, que obliga a los potenciales inversores a pasar más de una vez por la Legislatura, desalienta las inversiones.

También el licenciado en Ciencias Geológicas, Joaquín Marias, de SRK Consulting, recordó que “los inversores evalúan las distintas características de cada jurisdicción y el riesgo: estabilidad fiscal; tasas impositivas desde importaciones a exportaciones, hasta valor de mineral en boca de mina; y todo lo que sea legislación. A eso se le suma todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de recursos humanos y servicios”.

El geólogo señaló que el análisis de riesgo es muy riguroso, sobre todo porque muchas empresas mineras trabajan con Fondos de Inversión, de gente que quiere arriesgar su capital para obtener un rédito, y tienen que ser precisos en las estimaciones para no defraudarlos.

Proyectos mineros en carpeta

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros tiene en carpeta alrededor de 20 proyectos, que de concretarse permitirían la explotación de uranio, oro, cobre, plata y plomo, equivalentes, en valor bruto, a las reservas de petróleo de Argentina (4.000 Mb).

Todos los proyectos permitirían una incorporación de 129.800 empleos en la etapa de construcción, y 39.240 durante la explotación (entre mano directa e indirecta). En cuanto a la actividad económica, se podrían superar los U$S 1.200 millones, incluyendo una estimación de bienes y servicios a consumir al año por más de U$S 450 millones, y un “compre local” de unos U$S 342 millones. La misma actividad implicaría una carga tributaria directa anual de U$S 632 millones.