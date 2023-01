Mendoza patentó 8610 vehículos 0KM en 2022 y superó al 2021

De acuerdo a los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el patentamiento de autos 0KM en la provincia de Mendoza cerró con solo 321 unidades en el mes de diciembre, lo que representa uno de los tres registros más bajos de los últimos nueve años. En contrapartida, el acumulado del 2022 fue el más alto de los últimos tres años, con 8.610 unidades que superaron las 8.201 de 2021 y las 8.192 del 2020.

Si bien diciembre es un mes en el que históricamente se suele dar las peores marcas del año, con una marcada disminución, los 321 automóviles del 2022 se convirtieron en la tercera peor marca para la provincia. De todos modos, se encuentra un 18,45% por encima del mismo mes de 2021, cuando se patentaron 271 0KM. El más bajo de todos los registros se dio en abril de 2020, cuando Mendoza solo patentó 105 autos.

Esta marcada disminución que se da todos los años en el mes de diciembre, según Carlos Martín, propietario de Automotores General San Martín y delegado regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se compensa en el mes de enero. “En el arranque del año generalmente tenemos un super mes, donde se concentra un 14% de lo que se vende en el año. Después, el promedio mensual es de 8% o 9%, salvo diciembre, donde solemos tener un 5%”, dijo en diálogo con Los Andes.

De acuerdo con Jorge Goldsack, gerente comercial de Sur France, en el mes de diciembre se han conjugado dos situaciones particulares: “Primero, no hay productos para vender; segundo, al no haber vehículos en el mercado, la gente, en vez de elegir entre lo poco que había, decidió esperar al comienzo de 2023″. Asimismo, explicó: “En el cierre de enero es posible que se vean algunas operaciones que comenzaron a gestarse en diciembre. En otras oportunidades, para poder patentar en diciembre lanzábamos promociones. Pero el año pasado, al tener productos, no pudimos hacer nada”.

Diciembre es un mes que históricamente presenta bajos registros. - Foto: José Gutierrez / Los Andes

Un mercado en equilibrio

Un dato llamativo es que desde hace tres años, la industria en Mendoza no logra superar el promedio de 9.000 patentamientos anuales. Los números de 2020, 2021 y 2022 distan mucho de los 24.479 patentamientos que se dieron en el 2017, el mejor de los nueve años en los que el Indec lleva el registro.

“Esto responde a que el Gobierno nacional no nos habilita la compra de dólares para poder traer partes y autos. Los que se fabrican en Argentina tienen muchas partes importadas, las cuales no se pueden adquirir en libertad porque se necesitan dólares. Mientras no lo habiliten se está trayendo poco y hay poca producción. Los pocos dólares que nos habilitan los utilizamos en la compra de partes y repuestos, por lo que no se están comprado autos”, sostuvo Jorge Goldsack.

Sin embargo, los números no condicen con una menor demanda. “Hay demanda, pero no tenemos stock. Si hay productos, la gente compra, sobre todo porque no quiere exponerse a aumentos en los valores del auto. La excepciones están cuando se dan grandes movimientos del dólar, pero cuando hace un piso, los clientes se acercan a la concesionaria y están interesados”, planteó Goldsack.

Por su parte, Carlos Martín opinó: “El vehículo se ha convertido en un resguardo de valor, tanto para los que han accedido a planes de pago como para la compra directa de un 0KM, ya que su precio ha aumentado por encima de la inflación o los rendimientos de un plazo fijo o los ahorros en dólares. También se da que en determinados momentos del año cuando los saltos en la cotización del blue ha estado por encima del aumento del precio del auto, la gente se ha volcado por los vehículos para aprovechar la diferencia”.

Con vistas hacia el futuro y lo que viene en este 2023, la perspectiva es que se repitan las cifras de 2022. “El mercado va a estar en cifras similares a las de 2022, en torno a los 400.000 vehículos. Esto responde a que el 60% o 70% de los autos son de origen nacional y las fábricas no podrían caer por debajo de ese número, porque el negocio no sería rentable para la industria. Tampoco se puede subir por la falta de productos importados”, manifestó el representante de Acara.

En este sentido, Martín señaló que la forma de paliar la caída en el mercado interno que han encontrado las terminales es con una mayor exportación, donde en 2022 se marcó un nuevo récord en el mercado externo.

Un punto de vista similar expresó Goldsack: “Las proyecciones es que todo siga exactamente igual, al menos mientras no se habilite una mayor disponibilidad de dólares para el sector. Lo que hay se va consumiendo y no se puede reponer. Dependemos del Gobierno y la habilitación de fondos”.

Esperan que las ventas se mantengan en el mismo nivel en 2023. - Archivo / Los Andes

Cuál es la marca de autos más vendida

Las cifras recolectadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en su reporte mensual distan un poco de los datos del Indec. De acuerdo a sus registros, en Mendoza se patentaron en diciembre 629 0km, aunque la cifra también incluye vehículos comerciales livianos y comerciales pesados y otros pesados, y no solo autos, por lo que se entiende que ahí radica la diferencia en las mediciones.

A nivel nacional, los datos de una y otra entidad se acercan un poco más. Mientras Indec ha registrado el patentamiento de 11.757 automóviles, Acara contabilizó en diciembre un total de 11.703, Ambos coincidieron que este porcentaje fue un 15,8% superior al del 2021. En tanto, el Indec marcó un crecimiento del 8,2% en 2022 en la comparativa interanual, mientras que Acara lo situó en el 8,4%.

Tomando los registros de Acara, la marca más comercializada en el mes de diciembre de 2022 en Argentina fue Toyota, con 5.353 unidades, lo que representó el 29,3% del mercado. A eso le siguen Renault con 2.361 vehículos y el 12,9% sobre el total y muy cerca Volkswagen con 2.304 unidades y una participación del 12,6%. El top 5 de la industria automotor lo completan Fiat con 1.586 vehículos y 8,7% y Ford, con 1.549 unidades y 8,5% del total vendido.

En los modelos livianos, como los clasifica Acara, el vehículo más vendido del país en diciembre de 2022 fue la Toyota Hilux, con 1.724 unidades, lo que se llevó el 9,4% del total. Si hablamos de autos, el más vendido fue el Fiat Cronos con 1.374 patentamientos y un 7,5% del mercado, seguido de cerca por el Toyota Etios con 1.186 autos y el 6,5% de participación. El cuarto y el quinto puesto de este ranking también fueron ocupados por camionetas con 1.098 Volkswagen Amarok (6%) y 978 Ford Ranger (5,3%).

Asimismo, el 58% de los patentamientos que se dieron en Argentina fueron de industria nacional, mientras que el resto correspondió a los importados, con una participación mayoritaria de Brasil del 34%.