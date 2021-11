Mendoza está a las puertas de un papelón diplomático por un crédito saudí

El gobierno de Arabia Saudita, un país potente gracia a sus enormes explotaciones petroleras, ha puesto sus ojos en las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe, y a fines de mes podría confirmarse que financiará obras para el desarrollo productivo. El renovado interés por la provincia fue expresado por el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, al canciller argentino, Santiago Cafiero, en una reunión bilateral durante la Cumbre de Jefes de Estado del G20, en Roma.

El financiamiento árabe por unos U$S 100 millones, con un plazo mínimo de amortización de tres años, será para el “Desarrollo Rural Integral del Secano y de los Oasis Productivos de Mendoza”.

No obstante, la llegada de la misión a Argentina se da en un contexto complejo en términos políticos, ya que Mendoza no tiene aprobada la autorización a poder recibir ese financiamiento. Paradójicamente el Frente de Todos no aprobó este endeudamiento en el Presupuesto 2021 que había sido propuesto por la gestión de Rodolfo Suárez y que hoy impulsa también el Gobierno Nacional; mientras que en esta discusión de la pauta de gastos 2022, el radicalismo decidió no insistir en este endeudamiento, que apunta a mejorar de sobremanera la actividad agrícola-ganadera del este y sur provincial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, y el canciller argentino, Santiago Cafiero, en una reunión bilateral durante la Cumbre de Jefes de Estado del G20, en Roma. Allí se confirmó la llegada de la misión saudí a la Argentina.

Según pudo saber Los Andes, el Fondo Saudita de Desarrollo ofrece el crédito para instalar pivots de riego que permitan generar forraje para alimentar ganado. Estas negociaciones habían comenzado en 2014, se potenciaron en 2019 y se frenaron por la pandemia en 2020. Ahora se retomaron.

Cafiero dialogó con Los Andes en el avión que trajo al presidente Alberto Fernández de regreso a la Argentina tras su gira europea para participar de las cumbres del G20, en Roma, y del Clima, en Glasgow.

El funcionario comentó que en una de las reuniones bilaterales que tuvo, se acordó la visita para fines de noviembre de representantes del Fondo Saudita de Desarrollo con el objetivo de “destrabar el financiamiento” para el proyecto en Mendoza y otro en Santa Fe.

“Son proyectos que vienen de antes y la intención es que cuando vengan la delegación se destrabe el financiamiento y se puedan lograr nuevos proyectos. Esa visita será a fines de noviembre”, dijo el canciller a Los Andes.

Tras su diálogo con Bin Farhan Al Saud, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina consideró que Arabia Saudita es un socio clave de la Argentina en Medio Oriente, por lo que el objetivo es profundizar las relaciones diplomáticas.

Ambos ministros destacaron la importancia de explorar nuevas oportunidades de comercio e inversiones entre la Argentina y Arabia Saudita. Históricamente, el saldo comercial ha sido superavitario para el país sudamericano.

Entre enero y septiembre de 2021, las exportaciones argentinas al Reino saudí totalizaron U$S 704,8 millones, mientras que las importaciones desde Arabia Saudita fueron de 163,3 millones de dólares. El Gobierno argentino ve una oportunidad allí para expandir el intercambio.

Durante el encuentro, analizaron las iniciativas ligadas a la cooperación entre Arabia Saudita y Argentina, en relación a la tecnología y la economía del conocimiento (industria software y biotecnología), que constituyen un sector de alto potencial para la Argentina que genera valor, exportaciones y empleo calificado.

Del mismo modo, analizaron los proyectos del Fondo Saudí para el Desarrollo destinados a la producción agropecuaria con nuevas tecnologías vinculadas, con distintos grados de avance en las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre otras.

Asimismo, conversaron sobre la necesidad de continuar trabajando en la cooperación nuclear que ha funcionado positivamente entre ambos países.

El Gobierno local acusa una “contradicción peronista”

El capítulo local de este financiamiento tiene su historia en la discusión del Presupuesto del 2021, a fines del año pasado. El crédito de U$S 100 millones estaba incluido en un paquete de U$S 350 millones propuesto por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Frente de Todos terminó acordando un monto por U$S160 millones y el Fondo Saudí quedó afuera del listado.

Así lo que potencia el Gobierno peronista nacional, no se refleja en el Frente de Todos provincial. Desde el espacio del PJ sostuvieron a Los Andes que luego de las elecciones podrían a tener en cuenta estudiarlo, aunque no dieron precisiones si aprobarían un eventual endeudamiento para este fin. No obstante, enviaron un mensaje al radicalismo, al indicar que hace pocos días se votó el Presupuesto 2022 sin esta autorización propuesta: “Si hubiera habido interés de que esto se votara, se hubiera incluido”, afirmaron.

Ante esto, en el Poder Ejecutivo replicaron que la autorización estuvo y no hubo acompañamiento de la oposición. “¿Para qué íbamos a insistir ahora si la respuesta iba a ser la misma? No nos aprobaron ni el roll over”, acotaron. En este sentido acusaron al kirchnerismo de “ser inconsistentes. El Gobierno kirchnerista lo quiere pero el mismo espacio kirchnerista en Mendoza dice que no. Tienen que resolver sus problemas”, finalizaron.

Del ámbito ganadero también pidieron por el crédito. Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, ha sostenido en varias oportunidades que es “vital” avanzar en la inversión y tecnificación y también ha insistido en que oficialismo y oposición deberían aprobar el crédito en la Legislatura.

Se estima que, de 600 pivots de riego que se instalarían en Mendoza, más de 350 ya estarían “vendidos” de antemano.

El crédito, por otro lado, se repartiría con U$S 60 millones para la compra de pivots de riego a empresas de Arabia Saudita, con un crédito de un 4,1% de interés, 5 años de gracia y otros 7 para saldarlo. En tanto, los U$S 40 millones con un crédito al 3% de interés y 15 años para saldarlo, irían a obras públicas para impermeabilizar canales principalmente en las zonas de Santa Rosa, La Paz, San Rafael y General Alvear. “Los principales beneficiados son el este y también el sur provincial.