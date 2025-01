Mendoza: cómo es trabajar en una de empresa unicornio

Cuando uno ingresa a las oficinas que Globant tiene en pleno centro de Mendoza, el amplio espacio de puestos de trabajo llama la atención de cualquiera. No solo por la cantidad y el confort de las sillas sino porque en su mayoría están vacías. Es que las cerca de 220 personas que trabajan para esta compañía dentro de nuestra provincia pueden elegir ir a la oficina o no. Del mismo modo, dado que cumplen tareas por objetivos diarios, semanales, mensuales, etc. también tienen la opción de acudir al trabajo en el horario que más les convenga. Sin embargo, el lugar no está totalmente vacío y –en pleno diciembre- son varias las personas que comparten el espacio dentro de los 1.400 metros que posee la sede.

¿Los motivos de esta presencialidad? Son varios, pero el primero tiene que ver con lo que la mayoría definió como “la comunidad” o el “buen clima” que se respira allí. Sin embargo, la visita de Los Andes fue un día miércoles y ese día tiene algo especial para que los empleados de Globant se den una vuelta por la oficina: es día de masajes y –cita previa- un profesional atiende a quien necesite una sesión para descontracturarse o relajarse. “Entre las cosas que más me gustan de trabajar acá se encuentra la posibilidad de interactuar con gente de otros países y participar en proyectos diversos”, relató Leonardo Lepez, uno de los desarrolladores que almorzaba junto a sus compañeros en la gran cocina del lugar.

Aunque no es el único, este es uno de los principales centros de reunión que tienen los empleados de Globant. Y no solo alrededor de la enorme mesa del comedor sino de los distintos “rincones” que allí se encuentran y que no solo facilitan el compartir sino la comodidad de la que muchos hablan. Caroline Pedicaro y Diego Correas son parte activa y responsable de esta parte ya que se encargan de que todo funcione bien dentro del edificio de Globant. El objetivo es que quienes allí trabajan solo tengan que preocuparse por sus objetivos o tareas y no porque funciona mal la calefacción, se rompió una silla o cualquier imprevisto que pueda parecer con relación a la infraestructura del sitio.

Hay puestos para más de 220 colaboradores. Foto Los Andes

En el momento del almuerzo, un grupo conversa animadamente. A un lado de la mesa hay un amplio espacio con una cancha de ping-pong, un metegol y amplios livings. También se ve una suerte de viejo video juego, una máquina de los ochenta, pero cargada con miles de games nuevos. Quienes almuerzan en ese momento aclaran entre risas que lo que más se utiliza son el tenis y el futbol de mesa, pero que no es cierto que la mayoría pase más tiempo allí que frente a su computadoras o proyectos específicos. Emilce Maidana, desarrolladora del área de seguridad, resume lo que le gusta de trabajar en Globant: “La flexibilidad, la posibilidad de crear muy buenos equipos, la comunicación con los líderes y que las personas pueden conciliar su vida familiar con su trabajo”.

Del otro lado de la mesa se encuentra la cocina propiamente dicha. Con un concepto de sustentabilidad en una oficina donde no se utiliza papel, también se separan los residuos y hay una máquina para hacer compost que los colaboradores pueden llevarse a casa al fin de cada semana. Allí lo que más llama la atención son las cantidades: hay tres heladeras, cuatro microondas y varias cafeteras con espumantes y cafés saborizados incluidos. Sobre la mesada, cada día se renueva una canasta de frutas de estación disponibles para cualquier momento del día. Este lugar compartido favorece la socialización e invita a la desconexión cuando las pantallas agotan o se precisa un respiro. Se trata de un espacio que suma, por ejemplo, a los “globers” que trabajan en un país o una ciudad y quieren viajar por el mundo como hizo Luciana Becerra que viene de la oficina de Málaga.

Esta posibilidad de intercambio o de trabajar desde cualquier lugar del mundo es algo que quienes se desempeñan en Globant también ponen en valor. Así como el hecho de que haya personal de edades diversas ya que lo que cuenta es el talento y no tanto si se es joven o no tanto. Aunque es variable, el salario de un glober junior arranca en los 1.200 dólares mientras que los sueldos más altos rondan los 5.000. En el medio, todos tienen beneficios como el pago de la guardería, de internet y del mobiliario de la oficina en casa.

La sala de juegos y relax. Foto Los Andes

Débora González y Ange Lee coincidieron en destacar los vínculos entre pares y con los equipos así como la apertura y la posibilidad de crecer dentro de la empresa. Además de los espacios abiertos y los puestos de trabajo, los colaboradores de esta empresa cuentan con seis salas de reuniones (todas con nombre de grandes músicos nacionales) en las que –por supuesto- el monitor y la cámara son clave ya que los participantes suelen estar en distintas ciudades del mundo. Una sala de lactancia un poco más retirada para las mamás y otra con la consola gamer con sillones, puf y cerca de los escritorios completan el panorama.

El futuro ya llegó

“El mundo tech tiene una parte dura, con datos y números y otra muy creativa”, definió Fernando Lescano, site manager de Globant Cuyo. Así, el diseño de la oficina debe favorecer la concentración y el desarrollo que cada persona hace a su manera, pero también es clave la existencia de un ambiente que favorezca la relajación y la conexión con esa parte más fantasiosa que requiere la creación de software. Entre otros beneficios, la compañía favorece la capacitación tanto a través de una plataforma propia relacionada con procesos internos como perfeccionamiento técnico de índole diversa. “No es obligación la formación, pero sí se tiene en cuenta al momento de hacer la evaluación y el feedback de final de año o procesos”, comentó Lescano.

En Globant trabajan con empresas de primer nivel en todo el mundo y, entre otros clientes, se destaca Disney en donde Mendoza tiene una alta participación. Sin embargo, a nivel general esta compañía forma y ha sido parte de grandes proyectos de compañías importantes a nivel mundial. Por mencionar solo algunos, desarrollaron toda la inteligencia, reconocimiento facial, pantallas y funcionamiento tecnológico de un equipo de la NBA en Estados Unidos. Por caso, allí vía reconocimiento facial, aplicaciones y cámaras de última generación, los fanáticos pueden “tomar” lo que quieran del shop ya que luego –reconocimiento mediante- se les cobrará ese consumo de manera directa de su billetera virtual asociada.

Cocina sustentable y con todos los "chiches". Foto Los Andes

Este ha sido uno de los pasos que les abrió la puerta para ser parte de una nueva ciudad inteligente que, literalmente, se creará en Arabia Saudita. En medio del desierto se levantará Qiddiya City, un lugar que a los modernos edificios se sumarán parques de diversiones y hoteles y que ha sido definido como uno de los centros de entretenimiento más inmersivos del mundo. Entre otras cosas “futuristas”, la “Experiencia Conectada PLAY LIFE” de Qiddiya ofrecerá a los visitantes una interfaz perfecta y personalizada para reservar eventos y administrar sus itinerarios con actualizaciones en tiempo real y recomendaciones adaptadas a las preferencias individuales. Entre otras novedades, las pantallas de publicidad mostrarán distintas imágenes en función del ángulo desde el que se la mire.

Otro proyecto inverosímil en el que trabaja Globant y que verá la luz a mediados del año que viene es el taxi sin chofer. Esta suerte de Ubber autónomo financiado por Amazon ya se encuentra en la etapa final de desarrollo y la empresa nacional es la responsable de desarrollar la aplicación y la tecnología exacta para el encuentro entre el vehículo y la persona. Así, de Ushuaia a La Quiaca y en casi cada punto del globo, esta unicornio nacida en Argentina tiene altas proyecciones de crecimiento en áreas donde se desarrollará buena parte del futuro del mundo.