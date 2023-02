Mejor que un Plazo Fjo y en 7 días: cuánto 'ganás' con una inversión de $ 69.500

Una inversión tradicional a 30 días tiene un rendimiento del 75% anual (6,25% mensual), lo que significa que quienes invirtieron con este instrumento en enero solo lograron mantener el valor del dinero frente a la inflación del último mes.

Así, si consideramos una inversión equivalente a un salario mínimo vital y móvil ($69,500 en el mes de enero), a 30 días, se habrían generado intereses por $4.284,25. De acuerdo con el simulador de plazos fijos del Banco Nación, el capital, junto con los intereses escalaría a $73.784,25.

Se trata de una inversión sin riesgo (o no más que el que significa ‘perder frente a la inflación’), en la medida en que el inversor sabe cuánto ganará antes de comprometer el dinero, pero no se puede retirar antes de tiempo sin abonar una penalidad. Por otro lado, si se invirtiera la misma cantidad en el mes de febrero, o marzo, mientras el Banco Central no actualice las tasas de interés, la ganancia sería la misma. Pero existe una inversión que se puede valorar de forma positiva por su “liquidez”, es decir, que se puede disponer del dinero invertido en cualquier momento:

Así, en un Fondo Común de Inversión, se podría obtener una ganancia menor, pero retirar el dinero en cualquier momento que fuera necesario, sin ningún tipo de cargos extra por ello, al contrario, se obtendría la ganancia generada hasta ese momento (no se compromete el dinero a plazo fijo).

Entonces, por ejemplo, si se invierte el dinero en Mercado Pago (uno de los Fondos Comunes de Inversión más comunes), con un rendimiento anual estimado en 63,4% (es variable), en siete días se habría logrado aumentar el capital inicial a $849 ($61.445 en total en un año).

Eso con un salario igual al mínimo vital y móvil de marzo, pero con un salario promedio de $178.040 (dato al cuarto trimestre de 2022), se ganarían $309 por día, en una semana se habría aumentado el capital en $2.176, y en un año, $157.405 (podés simular tu inversión desde acá).

¿QUÉ PASARÍA SI COMPRARA DÓLARES CON ESE DINERO? ¿CONVIENE MÁS?

En principio, comprar dólares no genera rendimientos de ningún tipo, sino que funciona como reserva de valor (sin contar que luego, con los dólares obtenidos, se puedan realizar maniobras legales para obtener alguna diferencia, como venderlos a dólar MEP).

Por otro lado, esa cantidad de pesos (un SMVyM o $69.500) equivalen a u$s 210,76 ($329,76 en base a un precio de venta promedio de $199,85 más impuestos). Y a fin de año se podrían recuperar los más de $24.200 que se pagaron en impuestos (35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales) completando un formulario frente a AFIP (seguí el paso a paso para recuperar el dinero que pagaste comprando dólares, servicios extranjeros o en algún viaje, desde acá).

De todas maneras, para saber si conviene “reservar valor” o evitar que los ahorros pierdan valor en un año en el que la inflación proyectada de manera optimista por el Gobierno Nacional alcanzaría el 97,6% anual, según los 40 analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central; se puede observar qué proyectaron estos mismos para la evolución del dólar.

Así, mientras que un Plazo Fijo tiene un rendimiento anual del 107,05% (esto es renovando cada 30 días capital más intereses ganados), la inflación estaría por debajo de ese número en cualquiera de los dos panoramas.

Y para el dólar, las y los analistas del REM pronosticaron que el tipo de cambio nominal alcance $327,75 por dólar en diciembre de 2023, frente a los 192,78 actuales (al 16 de febrero, según el BCRA). De manera que la moneda norteamericana, frente al peso, se habrá apreciado en un 70%, en caso de cumplirse el pronóstico de los analistas del REM, nuevamente, por debajo de la inflación.