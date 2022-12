Materiales de construcción: en noviembre aumentaron más que la inflación

El valor de los materiales para la construcción se ha incrementado durante noviembre por sobre el pulso de la inflación: comerciantes observan un ajuste en torno a dos puntos porcentuales más y para la cámara de profesionales esta variación ronda el punto. Además de los aumentos en el penúltimo mes del año, desde el sector empresario señalaron que persistieron problemas de dispersión de precios y de abastecimiento de algunos insumos.

En Mendoza, a partir del informe publicado por la Red Edificar, el incremento en el valor de los materiales de la construcción es casi dos puntos porcentuales superior al nivel de la inflación registrada por el INDEC en noviembre. Recordemos que en el reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC) se señaló en general un incremento de 4,9% mensual y una variación acumulada en los primeros once meses del año de 85,3%.

Es decir que, para el relevamiento del Índice de la Red Edificar el valor de los materiales para la construcción sufrió un ajuste de octubre a noviembre de 6,97%, mientras que el acumulando del 2022 escaló al 78,09%; casi siete puntos menos que los niveles de inflación acumulados a lo largo del 2022. La variación de precios promedio mensual desde enero hasta noviembre es de un 7,10%.

En el análisis elaborado por el Centro de Ingenieros de Mendoza también se muestra una suba en el costo de los materiales de la construcción en noviembre, pero con porcentajes diferentes. En el estudio realizado por la cámara de profesionales el ajuste en los precios fue de 5,54%, casi un punto más que el IPC del Indec del último mes. Con estos números, el acumulado en 2022 ronda los 74,5% (cerca de 4 puntos porcentuales menos que lo reflejados por el índice de los comerciantes) y un acumulado interanual el 86,9%.

78,09% De aumentos acumulados. En once meses del 2022, el precio de los materiales de construcción se ajustaron 7,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Sobre el nivel de ajuste de los precios, el empresario José Luis Saldaña, del Grupo Saldaña, explicó que “la industria siderúrgica se rige por dólar oficial y por tal motivo los aumentos de los precios van en consonancia con la variación de la divisa norteamericana”. El ejecutivo señaló además que durante octubre los aceros planos tuvieron una disminución de su precio en dólares cercana al 3%.

Faltantes, en camino a normalizarse

En junio, tras establecerse las restricciones a la importación, uno de los sectores que encendió sus alarmas fue el de la construcción, sobre todo en aquellos productos que están relacionados a la terminación de obra (grifería, sanitarios, pisos, revestimientos, etc.). En octubre, Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina (CPC), le había explicado a Los Andes que había muchos materiales sin un valor claro de referencia.

“Las brechas de precios son muy grandes entre los diferentes corralones. Además, no hay nada de financiamiento. En muchos casos nos piden cancelar la compra en un solo pago y no nos entregan los materiales hasta que no se acredite el dinero en sus cuentas”, había asegurado en aquella oportunidad. Solo a modo de ejemplo, en el mercado minorista local, el valor de una bolsa de cemento de 50kg que en octubre rondó los $1.288, actualmente cuesta en torno a los $1.437; mientras que en el caso de una barra de hierro del 8 (por 12 metros) pasó de $ 1.618 a $ 1.966.

Sobre la provisión de insumos, Gerardo Fernández comentó que “lo que expresa la realidad es que hay una tendencia a normalizarse, pero la situación no está del todo normalizada”. El empresario agregó que hay que buscar los materiales entre los distintos proveedores porque “no hay una provisión suficiente en cantidad y calidad en todos lados”, destacó que hay que buscar y que se terminan consiguiendo los insumos, pero demanda más tiempo.

En el mercado minorista local, el valor de una bolsa de cemento de 50 kg. que en octubre rondó los $1.288, actualmente cuesta en promedio cerca de $1.437. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Por otro lado, Fernández señaló que desde las cámaras hay que ser muy prudentes a la hora de hablar de falta de materiales porque en el mercado hay comerciantes que tienen algún stock de determinados productos. No obstante, indicó que “en la realidad, hay materiales que no se consiguen o que se consiguen esporádicamente”.

Por su parte, el comerciante José Luis Saldaña agregó: “Hoy no hay inconvenientes en la provisión de materiales para la construcción, tanto el rubro minorista como las empresas constructoras o de reventa pueden adquirir productos siderúrgicos sin inconvenientes”. Destacó además que se nota en el mercado una restricción del consumo respecto a meses anteriores.

En tanto que Diego Pérez Colman, presidente de la Red Edificar y gerente general de la firma Hipercerámico, explicó que la situación de los materiales de la construcción es normal. El empresario reconoció que “la importación de materiales se ha visto comprometida por el cepo al dólar”, pero aseguró la provisión de productos nacionales “se está comportando bien”.

Amoldándose a la realidad

Sobre la situación de los materiales de construcción para el canal minorista, Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), comentó que “existen todos los problemas que conviven en una economía de un 7% de inflación mensual, los abastecimientos son irregulares y la naturaleza del problema es el stock de fabricación e importación”.

Agregó que la situación lejos de mejorar para el 2023 empeorará, “pero ese es el escenario que nos toca transitar y la actividad seguirá desarrollándose de esta manera”, asegurando que se construye, pero se dilatan lo plazos de terminación de las obras.

Mientras que al referirse a cómo esta situación afectará el trabajo de las pymes constructoras, el presidente de Cecim señaló que “las Pymes siempre nos hemos adaptado a los cambios y está no es la primera crisis que nos toca transitar en Argentina, país que algunas veces da grandes oportunidades y otras veces nos hace transitar este tipo de coyunturas”.

“Con respecto a los proveedores, nos vamos amoldando a las distintas realidades que transitan nuestros proveedores”, explicó y destacó que hay un dialogo permanente entre las cámaras que aglutinan tantos las constructoras como a los distribuidores de materiales de construcción.

“Los plazos de pago se han acortado mucho, prácticamente es contra transferencia bancaria o cheques a muy corto plazo y con respecto a las mercaderías de importación depende mucho de lo que se vaya consiguiendo en la aduana”, puntualizó Barbeito. Para el empresario todo esto se transita con volatilidad en los precios y en los plazos de entrega: “Es el nuevo escenario al que debemos adaptarnos”.