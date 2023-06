Sergio Massa anunció multas a empresas, a poco de conocerse un índice de inflación

A pocas horas de conocerse el índice de inflación de mayo que impactará en cualquier jugada electoral que impulse, el ministro de Economía, Sergio Massa, puso el foco sobre cuatro empresas alimenticias de primera línea y anunció multas por $ 180 millones por presuntas irregularidades en la comercialización de productos de primera necesidad.

La jugada tiene un neto corte político porque por lo general las sanciones son apeladas e ingresan en la burocracia estatal para diluirse con el paso del tiempo o, en algunos casos, formar parte de negociaciones paralelas.

En consecuencia, queda claro que desde la conducción del Palacio de Hacienda se prepara el terreno para hacerle frente a un nivel de inflación que jugará en contra de las aspiraciones del Frente Renovador, dado que son sus principales referentes los que están al frente de las distintas áreas económicas.

La secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini le apuntó a emblemáticas firmas de productos masivos y las acusó de incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor (24.240) y al decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.

La mayor multa recayó sobre Molinos Río de la Plata que deberá pagar $ 65 millones. El motivo es vender fideos de iguales características, pero con diferencias “imperceptibles” en los envases. Comercio indicó que a los fideos “Tirabuzón” se los etiquetaba como “Fusilli” con un precio 18% superior.

La misma empresa fue sancionada con $ 15 millones por la falta de fecha en los envases secundarios de distintos productos que tenían en depósito.

Por su parte, la compañía Procter & Gamble Argentina –principal empresa en productos de aseo y limpieza- fue multada por $ 80 millones por la comercialización simultánea de productos con características similares, pero con una variación de precio del 12,5%. Comercio detectó la anomalía en pañales Pampers, y la diferencia en el envase era la leyenda “Extra plus” e “Hipoalergénico”.

A su vez, a Arcor se la sancionó por $12 millones de pesos ante la falta de respuesta a los requerimientos solicitados por incumplimiento de precios en el programa Precios Justos. Asimismo, a Sancor se la sancionó con $ 8 millones por la falta de origen en el envase.

El desglose de las compañías a las que apuntó Massa y su equipo define una clara señal de hacia dónde irá la conducción económica cuando la variación de precios del mes pasado diste del objetivo pretendido.

El miércoles el INDEC dará a conocer la inflación de mayo que por el momento encuentra datos provisorios de consultoras muy por encima de los dos oficiales ya conocidos.

Hasta el momento la Ciudad de Buenos Aires publicó que la suba de precios en el distrito fue de 7,5%, por debajo de abril, mientras que en Córdoba rozó el 8%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas aguardan una suba de 9% el mes pasado. Además de las presuntas acciones maliciosas de los empresarios, Economía procurará hacer foco en una leve desaceleración en el precio de los alimentos.

Tanto en el informe de CABA como en el de Córdoba la comida aumentó entre 6% y 6,6%, lo que resulta un ritmo sensiblemente menor al de abril cuando había estado en el orden de los dos dígitos.

El dato del miércoles también tendrá impacto en el mercado financiero porque puede forzar al Banco Central a una nueva suba de la tasa de interés, actualmente en el 91%.

Si en el mejor de los escenarios para la conducción económica la inflación sigue en la zona de 8%, la actual tasa de política monetaria puede resultar insuficiente para retener los pesos en los bancos a medida que se acercan las fechas de las elecciones.

La reunión de Directorio que deberá tomar la decisión se celebrará el jueves, un día después de conocerse el informe del INDEC.

En otro orden, el BCRA sumó una nueva jornada con pérdida de reservas. Este lunes vendió U$S 44 millones y en lo que va de junio ya cedió U$S 186 millones. Las ventas de dólar agro apenas superaron los U$S 9 millones.

En el mercado informal el billete se mantuvo sin cambios en $ 484, mientras que la devaluación oficial fue de 0,46% a $ 258,52. La cotización del Banco Nación cerró en $ 255,50.

El dólar MEP avanzó a $ 476,26, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) tuvo un fuerte salto de 5% para ubicarse por encima de los $ 500 en $ 504,59.

