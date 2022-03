Martín Hinojosa: “El préstamo del BID a la vitivinicultura es histórico”

Los días previos al Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia son más intensos que de costumbre para Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV). Aún así, nos recibe en la sede del organismo para hablar sobre la actual temporada, después de conocerse que la entidad será la encargada de administrar un préstamo del BID, el llamado “Proviar 2″.

-¿Cómo recibe esta nueva vendimia?

-Lo primero que uno piensa es en la estimación de la cosecha. A mí me gusta comparar con promedios y, cuando miro los últimos 10 años de cosecha, yo veo que este año se cosechará 16 % menos que en una cosecha promedio. Comparado con la del año pasado es 13 % menor a nivel nacional (14% menor a nivel Mendoza);, será una cosecha baja.

La nueva vendimia nos encuentra con stocks equilibrados, con exportaciones récord de fraccionado en 2021 en volumen y en valor, mientras que el granel cayó tras buenas ventas a muy bajo precio en 2020. Éste debería ser un año de equilibrios. Cuando termine la cosecha, veremos.

-En 2021 la cosecha resultó ser mayor a la estimada. ¿Ahora puede pasar lo mismo?

-El año pasado, desde que dimos la estimación hasta el último día de cosecha, no cayó granizo. Llovió mucho, pero esa agua fue al grano. Entonces aumentaron los kilos por lluvia. En cambio este año ya hemos tenido granizo. Se suele incluir un ajuste por la posibilidad de que haya tormentas entre mediados de febrero y mayo.

El resultado puede variar en 5% más o menos. Además, me gustaría destacar que éste es el único país que hace estimaciones vitivinícolas públicas de cosecha. En otros países sólo lo hacen las empresas.

-El sector cuenta con un nuevo préstamo del BID, a cargo del INV. ¿En qué se utilizará?

-El préstamo del BID a la vitivinicultura es histórico. Es la segunda vez que se le da un préstamo de estas características. Es la única economía regional con un préstamo así. Son 40 millones de dólares y tengo una gran responsabilidad de conducirlo junto con el equipo del INV y las instituciones vitivinícolas, porque esto se tiene que trabajar en conjunto.

Irá dirigido a pequeños y medianos productores, a pequeñas y medianas bodegas y también a Pymes locales prestadoras de servicios. Esto último es una novedad, no estaba en el Proviar 1. Vemos que hoy faltan empresas de servicios agrícolas en las fincas y que no hay arraigo en ellas. Entonces creemos que podría ayudar a generar Pymes con jóvenes.

-Se hablaba de mejorar la eficiencia hídrica. Este préstamo ¿será para eso?

-Una finalidad del préstamo es mejorar la eficiencia hídrica de los pequeños productores, el riego dentro de las fincas. La eficiencia hídrica hace a una mayor productividad, a tener una mejor cosecha. No le podemos exigir riego por goteo y tecnificación al productor si ha venido con malos años, por eso esto es una gran oportunidad

La otra finalidad del préstamo es la parte comercial. Yo vengo del sector privado y estoy convencido de que la comercialización es central. Tenemos que hablar de cómo acercar el vino a los jóvenes, cómo vender más, ganar mercados y tener nuevos productos. Es importante que haya una integración real entre productores y bodegueros, no que se vean como enemigos.

-En concreto, ¿cómo se podría trabajar con la comercialización?

-Te doy un ejemplo. La mayoría de las bodegas que exportan o venden vino orgánico, me dicen que no logran abastecer la demanda. No compran a más productores orgánicos porque no hay. Me dicen que estarían de acuerdo en hacer un contrato donde, si a ellos les va bien, también le iría bien al productor. Podés plantear un plan de negocios integrado y en el INV hay un gran equipo de gente que ayudaría en eso.

Otro caso: con el préstamo podríamos formar consorcios de exportación gerenciados por gente idónea. Que se junten entre bodegas chiquitas y apunten a un mercado. Si tuvieras un equipo técnico armado con un pool de bodegas que solas no podrían hacerlo, ganarías nuevos mercados.

-¿Cuándo se iniciará el proceso? ¿Ya han invitado a las entidades?

-La intención es empezar a ejecutar el préstamo a mediados del segundo semestre de este año. El lunes 21 de febrero tuvimos una reunión con el BID en San Juan, cuando se anunció que el préstamo sería ejecutado por el INV.

Tenemos que trabajar con todas las entidades. No podemos perder tiempo porque el BID está interesado en entregar los fondos. Aclaro que no es que vamos a invitar personalmente a cada entidad, sino que la puerta está abierta para que, quienes quieran, se sumen.

Digitalización, inspecciones y precios

-El INV lanzó hace poco el Sistema de Localización Varietal. ¿Cómo viene funcionando?

-Ese sistema surgió porque, en una reunión que tuve con bodegas, me preguntaban por quién podía tener Chardonnay. Por otro lado, había productores con ese varietal interesados en venderlo. Nosotros teníamos esos datos, así que pedí a nuestro equipo preparar un sistema digital y lo pusimos a disposición del sector. El acceso está en la web del INV.

Si sos una bodega, entrás y podés ver quién tiene el varietal que buscás o al revés: si sos un productor podés entrar y ver qué bodegas elaboraron con la uva que tengas, para contactarlas y ofrecerles tu producción. Es un sistema moderno, ágil, te permite discriminar por variedad, zona y bodegas. Estoy convencido de que la información tiene que estar a disposición.

-¿Cómo están con las inspecciones este año?

Las inspecciones vienen en condiciones normales. Hasta el momento no estamos viendo irregularidades. La industria en su mayoría es bastante sana. Hemos sacado un equipo grande a la calle para hacer controles. Con el control lográs beneficiar a quien hace las cosas bien porque, si hacés todo bien, no tenés por qué preocuparte. Si alguien ve una irregularidad, le pedimos que nos avise, con toda la información, así nosotros vamos.

-Por último, ¿qué opina de los precios actuales de la uva?

-Es tan diverso que es difícil decir si están bien o mal. No es rol del INV, pero, por lo que me cuentan, hay precios muy bajos en lo que es uva para mostos, cosa que incide mucho en San Juan, y precios que se han ido acomodando en las uvas que son para vino. Hay que ver cómo evoluciona en las semanas, a medida que avanza la cosecha. En el mosto veo precios que no están bien y, para uvas para vino, veo que van actualizándose los precios y llegando a valores razonables.