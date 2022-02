Mariano Guizzo: “En un futuro cercano, se viene un impulso grande de la metalmecánica en Mendoza”

A fin de año, está prevista la inauguración del Centro Tecnológico Metalúrgico Cuyo, que funcionará en Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza). El presidente de la entidad, Mariano Guizzo, detalló que este espacio permitirá potenciar la cadena de valor del sector y que esperan que haya una reactivación importante en los próximos meses, de la mano de Impsa e YPF.

-¿De qué se trata el proyecto del centro tecnológico metalúrgico y qué podría implicar para la industria mendocina?

-Este centro tecnológico está enmarcado dentro de los centros de la red de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina). No había ninguno en el Oeste del país, así que va a ser el primero en Cuyo. Esto se logra con fondos que vienen a través de la Secretaría de Pymes y Emprendedores por el Procer (Programa de Competitividad de las Economías Regionales) y una asociación público-privada, que se hace entre el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Impsa, Adimra y Asinmet, donde nosotros nos comprometemos a aportar el 20% de esa inversión.

Va a tener tanto la parte dura, que es maquinaria y tecnología aplicada a la industria, como blanda: los recursos humanos y la capacitación para las personas que trabajan en el sector, y para las pymes que integran toda la cadena de valor, sobre todo enfocado en Impsa, pero también en el desarrollo de la matriz productiva de Mendoza y de Cuyo.

-¿Cuál es la estructura de funcionamiento de este centro?

-El centro es de cuatro partes iguales. Cada institución tiene el 25% de todas las maquinarias y de las acciones. Profesionales del INTI van a trabajar en la sede, validando todos los procesos que se lleven a cabo. Se va a terminar de construir en estos meses y va a ofrecer servicios que estarán orientados, específicamente, a potenciar la cadena de valor, teniendo ese foco que tiene Impsa en industria de petróleo y gas, minera, nuclear, hidroeléctrica, energías renovables.

Lo bueno de esta asociación público-privada es que, si bien no es sencillo juntar cuatro instituciones, nos pusimos de acuerdo muy rápido, hubo una decisión política de invertir en la industria y entender que no alcanza sólo con comprar acciones de Impsa para que se recupere sino que, ahora que se ven expectativas de trabajo muy importantes, la empresa va a necesitar que esta cadena de valor de las pymes que tiene, logre subir su calidad de trabajo, su tecnología y la manera más rápida de que suceda es teniendo un centro tecnológico. No hay otra forma de que las pymes puedan acceder a este tipo de equipamiento para poder trabajar con los estándares actuales de la industria.

-¿Dónde va a estar ubicado y qué inversión va a demandar?

-La sede va a estar en las instalaciones de Asinmet y una parte, que va a ser de soldadura avanzada, va a funcionar en Impsa. La inversión es de alrededor de $ 330 millones, de los que el 20% lo ponemos las cuatro instituciones y el 80% viene por fondos que se han logrado a través de la Sepyme.

La mayor parte de la inversión es en equipamiento, muy específico y costoso. El centro va a tener un laboratorio de ensayos mecánicos, otro de caracterización de materiales, ensayos no destructivos, formación básica de soldadores con tecnología virtual y avanzada en Impsa. Vamos a ser el vínculo para que la tecnología 4.0 llegue a las pymes.

Vamos a trabajar también en la cadena de valor de la agroindustria, donde Mendoza es muy potente, para poder ofrecer servicios y que siga mejorando su producción de bienes de capital, tanto para los procesos frutihortícolas internos, como para lograr exportaciones y aumentar la entrada de divisas al país.

Queremos ser un centro de vinculación y por eso planeamos unirnos a otras instituciones como la UNCuyo y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Mendoza. Nuestra idea es ir abriendo nuestra red de lazos para que las pymes puedan acceder a todas estas tecnologías y ciencias aplicadas, a las que por sí solas no podrían lograr.

-¿En cuánto tiempo podría estar funcionando?

-El plazo de ejecución del proyecto es de ocho meses. Nosotros ahora, que ya suscribimos el acuerdo entre todas las partes intervinientes, largamos con la compra de materiales y equipos -muchos son importados- y con la construcción de las oficinas y los espacios del centro, que va a requerir una obra menor, porque nosotros teníamos las instalaciones, pero hay que crear los espacios de usos múltiples para las capacitaciones y los de los profesionales que tenga el INTI para validar los procesos.

Trabajando con la guía de Adimra, que es una institución de las más importantes del país y que ya tiene la experiencia de varios centros tecnológicos, se ha logrado, en tiempo récord, elaborar un proyecto tan serio como el que presentamos: obtener los fondos y empezar con la compra de equipamiento.

Antes de armar el proyecto, se hizo un relevamiento técnico del que participaron profesionales de Buenos Aires, de Adimra, y se consultó a las pymes industriales qué necesitan, para conocer la situación de partida y definir qué vamos a buscar dentro del centro tecnológico y qué equipamientos íbamos a tener.

-¿Cómo ven 2022 para la metalmecánica mendocina?

-En Mendoza, la industria venía creciendo a fines de 2020 y en 2021, pero a pasos más lentos que en el resto del país. Las explicaciones eran que en la Pampa Húmeda el campo tracciona de otra manera, que nuestra provincia es muy dependiente del petróleo y le costó arrancar, y viene hace muchos años estancada. Por eso fue una gran noticia que Impsa resurgiera y tuviera expectativas de trabajo.

Hoy ya hay pymes cotizándole y viendo que, en un futuro cercano, se viene un impulso grande de la metalmecánica en Mendoza, traccionado por Impsa y esperamos que también por YPF. Teniendo la posibilidad de un centro tecnológico, creo que es el paso necesario para que, cuando el trabajo venga, estemos preparados para enfrentarlo.

-¿Les complican mucho las trabas a las importaciones?

-Hay insumos que nunca vamos a fabricar en el país y que, cuando no se pueden traer, se complica la producción. Pero esta situación también trae una oportunidad. Estuvimos presentes en el lanzamiento del clúster de energías renovables en el país, donde Impsa va a participar y se van a fabricar, junto a la empresa de energía de San Juan, paneles solares para todos los parques fotovoltaicos. Empezamos a ver qué necesitamos desarrollar, porque o se importa todo y el valor agregado y el empleo quedan afuera, o desarrollamos el mayor porcentaje en nuestra provincia y nuestro país, con los recursos humanos, las universidades y los centros tecnológicos que tenemos, y con el derrame de riqueza que esto genera. Creo que esa oportunidad se está dando.