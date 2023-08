María Elisabeth Moroni: “Nunca el comercio exterior en Argentina estuvo tan mal”

La economía argentina se encuentra enfrentando una profunda crisis en su comercio exterior, con consecuencias que generan preocupación y desafíos tanto para las empresas como para los profesionales del sector. La incertidumbre y falta de señales claras de una pronta resolución han sumido a la industria en un estado de ansiedad y búsqueda de soluciones en medio de esta tormenta comercial.

Uno de los pilares fundamentales en las operaciones de comercio internacional, la logística, ha sido afectado de manera dramática por esta crisis.

María Elisabeth Moroni, "Se suponía, en principio, que en un plazo 30 o 60 días se iban a obtener las autorizaciones, pero la realidad es que a la fecha aún no las otorgan y todo lo que hace a las contrataciones de proveedores en el exterior". Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde la reducción del coeficiente económico financiero en las empresas, una medida esencial para obtener licencias de importación, pasando por la acumulación de contenedores en los puertos sin la aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) hasta la dificultad para que los exportadores e importadores puedan pagar los fletes, tornan el panorama cada día más complejo.

María Elisabeth Moroni, presidente de Centauro SA, expresó la gravedad de la situación: “Nunca el comercio exterior en Argentina, y todos los servicios conexos que lo rodean estuvo tan mal, y lo peor es que no se ve la salida en esta incertidumbre que nos embarga.”

La crisis logística se ha visto agravada desde que fue publicada la Resolución de Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) A 7771, el pasado 18 de mayo, exigiendo la obtención de un permiso que se denomina SIRACE para transferir fondos al exterior para pago de Fletes y Servicios internacionales tanto de exportación como de importación lo que ha llevado a una traba en el flujo normal de la logística internacional por la imposibilidad del cumplimiento de pago.

Esta medida, que es retroactiva en su aplicación, ha dejado a las empresas sin la capacidad de poder honrar sus compromisos con proveedores internacionales (agentes del exterior, transportes internaciones, navieras, etc.) por falta de autorización, lo que ha generado una reacción en cadena en la industria.

-¿Cómo definirías ahora la situación del comercio exterior en Mendoza?

-Puedo hablar de logística porque el comercio exterior en su totalidad tiene muchas más aristas. En lo que hace a la logística, estamos en una situación de crisis coyuntural absoluta desde mayo, básicamente por una resolución del Banco Central donde se exige que para pagos al exterior se debe pedir un permiso que se llama SIRACE, que es una autorización para el giro de divisas al exterior para el pago de fletes y servicios de exportación e importación. Quien otorga este permiso es la Secretaría Comercio y sin esta autorización no se pueden girar el valor del flete y los servicios prestados al exterior.

Se suponía, en principio, que en un plazo 30 o 60 días se iban a obtener las autorizaciones, pero la realidad es que a la fecha aún no las otorgan y todo lo que hace a las contrataciones de proveedores en el exterior (navieras, servicios portuarios en Chile, transportes en el exterior, gastos de puertos de origen, transportistas internacionales, etc.) no puede ser pagado siendo la situación más compleja que esta medida no fue aplicada a futuro, sino en retroactiva lo que nos encuentra con una gran cantidad de cargas de importación y exportación ya embarcadas sobre las que no tenemos modo de pagar los fletes y servicios involucrados honrando nuestras deudas.

-¿Cuál es su afectación?

-La medida afecta a las empresas de logística y, consecuentemente, a nuestros clientes que se encuentran con la imposibilidad de comprar servicios localmente en Argentina, teniendo en muchos casos que modificar las condiciones de compra o venta trasladando a sus proveedores en las importaciones o a sus clientes en las exportaciones la contratación del flete lo que impacta sobre su estructura de costos. Las navieras que operan en Argentina vía puerto de Buenos Aires directamente han dejado de cobrar fletes en el país, tanto sea para fletes de importación como de exportación provocando esto que una empresa exportadora que quiera contratar y pagar un flete en Argentina no lo pueda hacer porque ninguna compañía naviera lo acepta siendo la única alternativa viable el pago en el exterior.

-¿O sea que están trabajando sin precio?

-No, estamos trabajando con precios pero sin posibilidad de pagarlos. El precio existe, pero la condición es pagarlo al exterior. Un exportador no puede pagar en el exterior porque tiene su actividad en la Argentina y la naviera, que es una compañía internacional, dice que “si no me dejan sacar los fondos, no tengo por qué quedarme con los pesos y, por tanto, no cobro más fletes en Argentina”. Este es el primer paso. El segundo que podría existir es que decidan no recalar más en puertos argentinos transformándose en un Puerto Sucio atendido solo por buques feeders desde Brasil o Uruguay. Es una situación muy compleja, que todos entendimos que era coyuntural, hemos ido sorteando los obstáculos estos meses pero ya paso a ser una situación del día a día.

- ¿Qué panorama avizoras hacia finales de año y, bueno, el año que viene?

-El panorama es incierto. Las autoridades dicen que estas medidas restrictivas son debido a la acumulación de stocks de importación y que Argentina no se puede permitir eso en este momento, pero esto está lejos de la realidad, porque en donde tenemos una gran afectación es en las cargas de exportación porque nuestros clientes no pueden pagar sus fletes en Argentina ni importar insumos esenciales para la exportación ,entonces, lo que aparentemente es una protección contra la especulación, en realidad esta complejizando y desalentando la exportación.

Veo un panorama muy complejo si esta situación no se revierte en forma inmediata ya que si bien los fletes en si no representan un gran volumen en dólares, el impacto que tienen es grandísimo.

-¿Esto explicaría la merma del 70% en llegada de contenedores al país durante el segundo trimestre?

-Si, esto explica la merma en la importación. Por el otro lado, los exportadores están tratando de cumplir los compromisos asumidos, porque, como dije, esto es algo que se aplicó retroactivamente. Las últimas Sirase que aprobaron, al menos a nosotros, fueron unas pocas hace 60 días. Desde entonces no podemos cumplir compromisos con nuestros proveedores del exterior y estamos todos a la espera de qué va a pasar. Con esta situación se empieza a retraer la actividad, e inclusive a muchos nuevos negocios hemos preferido decirles que no pero , no solo decimos no nosotros, también los exportadores porque se preguntan ¿cómo pago los fletes?

Cuyo moviliza gran parte de sus cargas vía puertos chilenos pero esta situación no solo afecta cuando hay un buque, esto también afecta cuando hay un transporte internacional a Brasil, Bolivia, Chile. Los transportistas internacionales terrestres no quieren venir más a Argentina porque no van a cobrar. Por ejemplo Mendoza tiene un flujo importante con Brasil de productos agrícolas que en su gran mayoría se transportan por vía terrestre y la situación actual es que los proveedores de transporte brasileros no quieren venir mas a Argentina por la importante deuda que se mantiene con ellos. Todos los proveedores y agentes internacionales entienden la situación y se solidarizan pero, ¿por cuánto tiempo? Por 30, 60 o 90 días, pero llega un momento en que Argentina deja de ser viable para ellos.

-En la coyuntura de un dólar volátil y elecciones próximas, ¿puede haber un destrabe pronto?

-El comercio exterior se rige por el mercado único y libre de cambio, acá no es un problema de cuánto vale el dólar, el problema es que no nos permiten sacarlo del país. Entonces, más allá de la volatilidad del tipo de cambio, aquí la imposibilidad es hacer un pago al exterior, que ni siquiera es que se pretenda hacer un pago al dólar que hoy establece el Banco Central, no te lo permiten hacer a ningún valor.

Nuestra empresa pertenece a la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) quienes junto al resto de las 16 asociaciones que nuclean al comercio internacional reclaman por esta situación irregular que estamos atravesando. Ha sido planteada esta problemática en todos los organismos gubernamentales pertinentes lamentablemente sin ninguna respuesta o solución a la fecha.

