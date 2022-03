Marco Lavagna, sobre la inflación: “Suponer que se soluciona de un día para el otro no es real”

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, señaló hoy que el Gobierno debería tener a buscar herramientas que le permitan “cortar con la inercia” de la inflación para iniciar un sendero paulatino de desaceleración, porque “suponer que se solucionar de un día para el otro no es real”.

Lavagna habló en una conferencia de prensa organizada para el lanzamiento del Censo Digital, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Allí se refirió a los datos de inflación difundidos por el organismo el martes, cuando se confirmó una fuerte aceleración de precios en la economía del país.

El Indec reportó el martes que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 4,7% en febrero de 2022 y una variación interanual de 52,3%.

“Claramente el número que hemos dado a conocer ayer del indec es un número preocupante, que nos duele a todos, no nos es grato a nosotros tener que reflejar esa situación”, dijo Lavagna.

Y aclaró que por su rol en el Indec no puede opinar sobre las herramientas que usará el Gobierno para intentar frenar la inflación. “Lo que no se mide no se puede corregir y no se puede trabajar. La importancia de las estadísticas está en dar una información muy precisa para saber sobre lo que se está trabajando”, dijo.

Lavagna relató que en los últimos meses se han visto muchos movimientos en torno de la inflación, que tienen distintas características.

En ese sentido, señaló que el relanzamiento de Precios Cuidados con el aumento pactado en el verano generó que haya un crecimiento más bajo en algunos supermercados, pero eso no llegó a los productos frescos.

Tampoco se vio ese fenómeno en los negocios de cercanía dado que no estaba incluidos en el programa de Precios Cuidados.

“La verdad es que hay una volatilidad de precios muy grande. En estos últimos meses, tanto enero como febrero tenemos un impacto muy fuerte en lo que es frescos, especialmente en los rubros de frutas y verduras”, dijo.

Y afirmó que el fenómeno inflacionario “es uno de los objetivos y ejes centrales que hay que seguir y es uno de los temas más álgidos y preocupantes que hay que resolver como país”.

Lavagna insistió con que al Indec no le corresponde meterse en cómo mejorar o diagramar políticas públicas para, por ejemplo, contrarrestar la inflación.

“Nosotros tenemos el objetivo de poder reflejar exactamente lo que está pasando. Si tuviéramos injerencia en la política, estaríamos sesgando posiblemente los datos que estamos dando a conocer”, dijo.

Por otro lado, Lavagna dijo que es cierto que el “factor guerra” del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia “aún no esté impactando por la cercanía” de los acontecimientos.

“Pero sí también es cierto que hubo varios factores internacionales que han ido influyendo en este tiempo como por ejemplo los precios de los commodities”, señaló el economista.

Asimismo, indicó que hay cosas que se dicen menos pero que tienen un impacto grande, como por ejemplo el costo de logística.

“El mundo ha subido mucho el costo de logística y eso puede ser un factor que esté influenciando, más allá de las cuestiones propias que tienen que ver con la economía argentina”, expresó.

Por otro lado, aclaró: “Hay que entender que esto no se va a solucionar de un día para el otro. Hay que trazar un camino en el que se pueda ir reduciendo paulatinamente con la inflación. Que se pueda cortar con la inercia y que eso nos ponga en un sendero de baja de la inflación. Suponer que se soluciona de un día para el otro no es real”.