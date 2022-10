Manuel Adorni: “Uno de cada tres trabajadores en blanco es pobre”

“No hay mucha diferencia entre lo que uno observa hoy y lo que uno observaba hace 15 años. La decadencia argentina data de la década del ‘30″, lanzó Manuel Adorni, el influencer económico, para abrir la charla que brindó ayer en la provincia. Ante más de 300 asistentes, habló sobre inflación, planes sociales, reforma laboral, ineficiencia en el gasto público y posibilidades de inversión y crecimiento.

“Más allá del revisionismo histórico, lo cierto es que en la década que yo nací hubo un 10% de pobres, pero no se hablaba de indigencia, no existía el tipo que no comía todos los días. No existían los planes sociales y el Estado y los impuestos eran un tercio de tamaño de lo que son ahora”, continuó para hacer un repaso de cómo se llegó a la situación actual, con 40% de pobreza, 25 millones de personas que cobran algún beneficio del Estado y la inflación anual que ya alcanzó los tres dígitos.

“Viví mi vida viendo empeorar este país. Veo mucha desolación”, sentenció. Sin embargo, la intención de la charla no fue plantear un diagnóstico lapidario, sino plantear que es el momento de hacer algo, de empezar a pensar en cambiar la realidad, “ya que no podemos seguir viviendo en un país con tanto potencial y con tan tristes resultados”.

La actividad fue organizada por la Fundación Mendocinos por el Futuro y su presidente, Luis Petri, invitó al columnista que se desempeña en medios nacionales para este evento abierto al público. También fue quien participó de lo que, efectivamente, fue una charla entre ambos para analizar distintos aspectos de la coyuntura económica.

Uno de los puntos que surgió fue el del empleo. Petri le comentó a Adorni que hoy se observan “personas que buscan trabajo y no lo encuentran; los que no quieren trabajar porque tienen planes sociales y temen perderlos; personas que podrían contratar a otros, ya que son comerciantes pequeños y medianos, pero tienen miedo de la industria del juicio y otros que deciden tecnificarse, no para ser más competitivos, sino para evitarse dolores de cabeza”.

El economista consideró que se está aplicando una ley laboral que es “extremadamente gravosa” para el empleador e inversor, y que, conceptualmente, está mal diseñada. Incluso, consideró que el esquema laboral fracasó y que una muestra de ello son los salarios, porque el ingreso promedio no supera los $ 70 mil.

“Uno de cada tres trabajadores en blanco es pobre y lo que es más triste es que, de ese tercio, hay un porcentaje muy importante que no se considera pobre. Lograron que nos conformemos con menos y nos adaptemos. Hoy, un salario en el sector formal de la economía alcanza un promedio de U$S 500 dólares, hace cuatro o cinco años estaba en U$S 1.500 dólares”, analizó Adorni.

De todos modos, consideró que es muy difícil generar empleo más allá de la ley laboral, ya que existe un tema estructural en la Argentina, que parte de la política no entiende ni le está prestando atención.

Para aportar una mirada superadora del complejo panorama socioeconómico que hoy se vive, Petri indagó acerca de las posibilidades reales que tiene Argentina para crecer y salir adelante. Para Adorni, los principales pilares en ese sentido son el comercio exterior, la producción agropecuaria, la energía, la minería y la industria del conocimiento.