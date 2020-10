Mañana comienza el 56° Coloquio de IDEA, “Qué país queremos ser”

En un contexto marcado por una crisis sostenida, que agudizó la pandemia, y ante un panorama en el que algunas empresas y emprendedores ya están pensando en irse de la Argentina, el 56° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) lanza la invitación a pensar “Qué país queremos ser”. Las charlas y debates se desarrollarán entre mañana y el viernes, y se pueden seguir por el canal de YouTube, o inscribirse para acceder a contenido Premium.

Silvia Bulla, directora de IDEA y presidente DuPont Argentina, planteó que muchos empresarios se quieren quedar en el país y apuestan a encontrar caminos para estar mejor. Entre las preocupaciones actuales de quienes integran esta organización que en 2020 celebra su 60° aniversario, mencionó la pobreza, el mundo postpandemia, el futuro del trabajo y la educación.

La plataforma de este coloquio, resaltó, será muy innovadora y más parecida a un programa de televisión que a un Zoom. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablará después de la apertura y también participarán, en distintas charlas, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación; Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación; y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estarán presentes, además, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Susana Malcorra, decana de la School of Global and Public Affairs, IE University; Hernán Lacunza, director General de Empiria Consultores; y Martín Redrado, director de Fundación Capital y director del Master in Central Banking at the Asia School of Business.

Silvia Bulla destacó que el hecho de que el coloquio se realice de modo virtual ha permitido la participación de expositores internacionales como Thomas Friedman, columnista de The New York Times, quien hablará sobre el mundo post pandemia, y Otto Scharmer, profesor en Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) cofundador del Presencing Institute, quien disertará sobre liderar para la sustentabilidad. También, que sea más federal, porque se han inscripto un buen número de personas de distintas partes del país.

Además, se presentarán los resultados de la iniciativa solidaria de IDEA, SeamosUno, y la encuesta de expectativas empresarias. Habrá también segmentos para debatir sobre nuevos liderazgos, educación, derechos humanos, justicia, innovación, y para fijar una agenda de trabajo para un país con casi la mitad de la población en situación de pobreza.

Daniel Herrero, vicepresidente segundo de IDEA y presidente de Toyota Argentina, indicó que, en esta nueva normalidad, hay numerosos cambios que llegaron para quedarse, pero también aspectos a perfeccionar, como la ley de teletrabajo. En este sentido, consideró positivo que vayan a participar diversos representantes del gobierno, ya que será una oportunidad para buscar consensos.

Por su parte, Roberto Murchison, presidente de IDEA y presidente y gerente del Grupo Murchison, resaltó que se necesita resolver el problema de la pobreza y que una de las formas es generar empleo genuino -no la única, ya que también se puede generar trabajo que no sea empleo-, pero que se requiere inversión y, para favorecerla, confianza.

Asimismo, consideró esencial empezar a resolver los problemas de corto plazo con visión de largo plazo. Esto, porque cuando las soluciones a la coyuntura se adoptan con esta mirada, son mejores y más sustentable.

Para consultar la agenda del 56° Coloquio de IDEA, “Qué país queremos ser”, se puede ingresar a la página web https://coloquio.idea.org.ar/.