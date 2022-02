Mal augurio: no se abrió ninguna de las Caja de Ahorro para Turistas que impulsó el Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó en octubre del año pasado una iniciativa de cuentas bimonetarias para atraer dólares del turismo extranjero y así evitar que la divisa termine en el mercado informal. Pero el plan terminó en un fracaso rotundo después de que ningún banco abriera ni una sola de estas “Caja de Ahorro para Turistas”.

Así lo informó este jueves Infobae aclarando que no existen datos oficiales, pero que después de consultar a entidades bancarias de todo el país. ”No solo no abrimos ninguna cuenta. No vino nadie a preguntar tampoco”, aseguró un banco local a ese medio que además informó que obtuvo respuestas similares de otras entidades.

De qué se tratan las cuentas bimonetarias

El BCRA autorizó en octubre de 2021 la apertura de cajas de ahorro bimonetarias, que le permiten al turista cambiar sus dólares por pesos al tipo de cambio “dólar MEP” que cerró el miércoles en $ 207, en vez de hacerlo a través del mercado oficial a $ 105.

A pesar de que sea una clara ventaja, normalmente los turistas extranjeros cambian sus divisas a través del circuito informal, como en hoteles y restaurantes. Ese era uno de los objetivos de la propuesta del Banco Central: prevenir el déficit estructural de la balanza turística.

Los argentinos que viajan en el exterior gastan con tarjeta y le sacan reservas al Central. En cambio, los dólares de los extranjeros que vienen a la Argentina no pasan por el circuito formal porque nadie está dispuesto a cambiar sus divisas a $ 105 cuando en el mercado informal puede conseguirlo tranquilamente arriba de $ 200.

Por qué no funcionó

La idea era facilitarles a los turistas que ingresaban al país que eludan el cepo cambiario, pero en la práctica la iniciativa resultó imposible de implementar. Esto porque el trámite de apertura y el funcionamiento de la cuenta es engorroso y poco práctico.

“Las acreditaciones de moneda extranjera en esta caja de ahorro para turistas, deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o mediante depósitos de dólares en efectivo, hasta el importe total de 5.000 dólares”, explicó en su momento el Banco Central.

Pero en tanto, los bancos debían entregar una tarjeta de débito para que el turista pueda efectuar compras en pesos, el problema es que no era instantáneo y el turista no le dedica tiempo a estos trámites. Es por ello que ningún banco promovió la iniciativa y nadie sabe de la existencia de este producto. Ni siquiera el Banco Nación, que se supone que debía impulsarlo, según publicó Infobae.

Finalmente, el último punto en contra es que los remanentes al finalizar la estadía solo se pueden transferir a la cuenta de origen y no retirar los fondos en efectivo en moneda extranjera, según lo que dispuso el BCRA.

Esto significa que si queda saldo en dólares en la cuenta, la única forma de acceder de vuelta al dinero es realizar una transferencia, no pudiendo retirar la plata en efectivo.