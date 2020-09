Los empleados de comercio, entre festejos y reclamos

Con emociones encontradas, este año, el asueto del Día del Empleado de Comercio se presentará en un marco de verdad impensado.

Porque cerca de 30 mil mendocinos, entre aquellos trabajadores de las actividades esenciales y quienes aún no lo son, celebraran el poder estar en actividad.

Este festejo, cuya fecha fue reprogramada a nivel nacional, también se presentará en la coyuntura de una negociación salarial, noticias de cierres, la incertidumbre, y la esperanza de salir de la crisis.

No es una temporada fácil, hace dos semanas, el cierre en Buenos Aires de cuatro locales de Falabella sorprendió y generó temor entre los empleados de la cadena que hace 25 años se instaló en nuestra provincia. A nivel local, son 140 los trabajadores que se desempeñan en esta empresa y, de acuerdo a comunicaciones informales, ‘les ofrecerían un retiro voluntario’.

La noticia generó la misma conmoción -entre el público- que el cese de las sucursales de Burguer King y Starbucks en los centro comerciales del Gran Mendoza.

El empleo como medida

A mayo de 2019, según los datos relevados por el CEC, en los primeros cinco meses del año se registraron 200 despidos en Mendoza, es decir un promedio de 40 desvinculaciones por mes. La cifra marcó una cruda tendencia tras los 500 despidos registrados en 2017 y el alza de 645 en 2018. Mientras que las proyecciones del CEC daban cuenta de que un 40% de los trabajadores lo hacía en negro. Este año, el parate de la economía -a causa de la pandemia- fue un movimiento de jaque mate para muchos negocios porque cerraron definitivamente sus puertas.

En el circuito comercial de la ciudad de Mendoza, de acuerdo a lo informado por la municipalidad, desde el inicio de la pandemia pidieron la baja de 253 locales, en tanto que 177 solicitaron habilitación o altas. En el plano general, mientras las actividades ensayan una leve dinámica, entre abril y mayo, los empleados de comercio suspendidos cobraron el 75% de sus sueldos.

Entre ventas y paritarias

La Federación Económica de Mendoza (FEM) señaló que en agosto las ventas minoristas cayeron un 19,17% interanual. Los rubros con menos retracción fueron: Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-4,6%), Farmacias (-7,8%) y Alimentos y bebidas (-10,4%). Los más castigados: Relojerías, joyerías y bijouterie (-37,2%), Calzados y marroquinería (-36,5%), y Ropa y artículos deportivos (-30,2 %).

Al explicar los por qué señalan que la disminución del ingreso familiar, los altos niveles de endeudamiento y la menor circulación de gente en la calle sigue impactando en el consumo. A fines de agosto, el CEC de Mendoza pidió la apertura de paritarias (a nivel nacional), para negociar un incremento del 30% en el sueldo del sector.

A través de un comunicado, pidieron una suba discriminada de la siguiente forma: incorporar al básicos de convenio $2.000; acuerdo 2019/20 suscripto el 27/02/2020 $4.000; decreto 14/2020 incremento salarial, mínimo y uniforme. A partir del 1 de agosto, solicitaron que una suma uniforme de $5.000 que sea incorporado a básico de convenio, para todos los trabajadores de comercio.

La negociación llega en un marco extraordinario, en el que los comercios atraviesan situaciones excepcionales y que en muchos casos -según el rubro- implicó una merma. El 17 de septiembre con una suba de $15.000 en el salario básico y un pago extraordinario y no remunerativo de $35.000 (abonados en siete cuotas mensuales y consecutivas), la negociación entró en conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de trabajo.

Mientras que la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) estudia una recategorización de los rubros que pueden afrontar este pago y los que no están en condiciones de hacerlo. En un escenario inesperado, tras seis meses de restricciones sanitarias, el asueto por el Día del Empleado de Comercio reunirá a los trabajadores de las actividades esenciales y quienes aún no lo son.

Actividad de hoy: sin supermercados ni centros comerciales

Con motivo de la celebración del día del empleado de comercio, hoy no abrirán sus puertas los supermercados, los centro comerciales, ni otros negocios.

En el caso del Shopping, los bancos cumplirán con el horario de 8 a 13, mientras que el patio de comidas funcionará con la modalidad de delivery y de take away de 11 a 23, la oficina de Claro, la cafetería y la Farmacia Chester tendrán atención hasta las 19.

Desde el CEC se habia comunicado que los centros comerciales permanecerían cerrados durante el lunes, en el caso de Palmares Open Mall y de la Barraca Mall en su redes sociales no han señalado si sus espacios de comida o centros médicos abrirán.

En el caso del Portal de Los Andes, en Godoy Cruz, anunció que cerrará durante el lunes.