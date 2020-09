Los detalles del permiso anual que otorgará Anses para poder comprar los 200 dólares mensuales

“Te pedimos disculpas, nos estamos adecuando a las nuevas normativas 7105 y 7106, emitidas por el BCRA”, este u otro mensaje similar, reciben los clientes de los bancos cuando intentan acceder a la compra de dólares a través de una operación en línea.

Es que las entidades todavía están tratando de adecuarse a las nuevas normativas que regulan la compra de divisas, y principalmente la obligación de verificar que la persona que pretende obtener dólares no es beneficiaria de ningún subsidio ni plan del Gobierno.

El pasado viernes hubo una reunión online entre representantes de las entidades y funcionarios del Banco Central para aclarar algunas dudas, pero los primeros no obtuvieron respuestas satisfactorias al pedido de un sistema que permita verificar de manera automática que cada usuario no es beneficiario de Anses.

Sin embargo, se les aclaró que el control con Anses se hará de forma anual, o se enmarcará bajo la política “know your customer” (conoce a tu cliente), por la que los bancos deben segmentar sus carteras según los depósitos que estos reciben, y verificar que no provengan de Anses. No obstante, la autoridad monetaria deberá enviar una aclaración en los próximos días.

Pago de tarjetas

Los consumos en el exterior, o con dólares, se descontarán del cupo de u$s200 mensual, pero si el cliente pagara dichos consumos con dólares, al no estar adquiriendo divisas para el pago, no se efectuará ningún descuento.

Según pudo saber El Cronista, las entidades afirmaron que no pueden vender más dólares hasta fin de mes, ya que la adecuación a las normativas del Central tomará tiempo. “La norma del BCRA obliga a una certificación en la web de la Anses y no hay una base de datos de pagos mensuales a beneficiarios de acceso público. Si lo pudiera cruzar contra mi base de datos sería espectacular. Por ende, no se podrá vender divisas hasta que se solucione esto”, indicó el director de un banco.