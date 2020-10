Llegó el oxígeno: el BCRA recuperó reservas y bajó el dólar financiero

El Gobierno se propuso festejar ayer una jornada de alivio en la batalla del último paquete de medidas para preservarlas reservas. Por un lado, el Banco Central informó que, como saldo de las operaciones del día, compró u$s 20 millones, y que el campo empezó a volcar más dólares al mercado.

Las cotizaciones financieras registraron esos movimientos y también la absorción de pesos en la colocación de Bonos dólar linked. El dólar MEP cayó a $138,97 (-0,8%), mientras que el contado con liquidación retrocedió a $150,39 (-1,4%).

“La elevada demanda que captó del dólar linked podría contribuir a corto plazo a reducir la apuestas hacia el CCL y MEP, y en cambio activar más apuestas hacia la convergencia”, señaló Gustavo Ber.

Pero esa dinámica no alcanzó para movilizar al dólar blue, que no obstante, el dólar blue mantuvo la tendencia alcista al ganar $ 3 y trepar hasta los $ 155.

El dólar mayorista mostró máximos en $ 77,12 y mínimos en $ 77,06 por unidad en el MULC. “Después de varias jornadas con saldos negativos por su intervención diaria, el Central logró terminar el día con un moderado volumen de compras, frenando la permanente sangría de reservas líquidas”, señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

“Las ventas por dólar ahorro estuvieron en el orden de los u$s 12 millones -resaltaron en el Banco Central-. En lo que va del mes ronda los u$s 100 millones cuando en los mismos días hábiles del mes pasado había superado los u$s 400 millones”, agregaron.

Desde el lado oficial, también resaltaron cierta afluencia de los dólares del campo luego de las medidas que redujeron las retenciones a la exportación: “La liquidación de exportadores nucleados en Ciara subió a u$s 65 millones, el monto más alto liquidado en lo que va del mes, y acumulan en octubre u$s 230 millones”, señalaron.

CAMPO REACION

A pesar de los números exhibidos ayer, entidades de la producción agropecuaria relativizaron las chances de éxito de los intentos del Gobierno por obtener más liquidaciones de exportadores del sector.

La baja de tres puntos porcentuales a las retenciones a la soja fue una de las cartas para fomentarlas liquidaciones, adquirir divisas y así mejorarlas magras reservas internacionales que posee el Banco Central.

Según estimaciones, los productores poseen alrededor de u$s 9500 millones sin liquidar, mientras que los analistas más optimistas creen que las liquidaciones alcanzarán los u$s 3000 millones hasta enero.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, había señalado que el Gobierno espera que ingresen entre u$s 7000 y u$s 8000 millones. Sin embargo, desde el sector agropecuario lo niegan. “Los productores se financian con su propia producción y van vendiendo de a poco porque tienen que ir cubriendo gastos consigo mismos: mantener a su familia, comprar maquinaria, fertilizantes y materiales necesarios para la cosecha y siembra”, señaló una fuente del sector a El Cronista.

“La mente del productor es diferente. En el sector no se aplican los parámetros del sistema financiero y, además, quiere estarlo más lejos de los bancos después del 2002”,resumió. Y consideró que las medidas adoptadas “son insuficientes”. “Esperábamos más bajas de retenciones”, lanzó.

Por último, la fuente señaló que habrá que esperar, como mínimo, una semana hasta que el ingreso de divisas se vea reflejado en una forma realmente significativa a una reacción a las medidas que implementó el Gobierno en un intento por estimularlas exportaciones.

El Cronista