Leve alza del dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre

El dólar minorista experimenta este jueves 16 de octubre una leve suba y se ubica en $1.355 para la compra y $ 1.415 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un alza de $10 respecto al cierre del miércoles.

Tras el desplome, así cotiza el dólar hoy: suben las acciones y repuntan los bonos

El dólar oficial cerró este miércoles a $1.405 pese a la intervención del Tesoro de EEUU

Respecto al blue o paralelo, se compra a $1.430 y se vende a $ 1.450 en las llamadas "cuevas".

El dólar mayorista, por su parte, se vende a $1.380 en una jornada de calma. El tope de la banda de flotación está fijado en $1.488,59 para recién intervenir el mercado, según el Banco Central.

A las 11.30 de este jueves, el S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 0,4%, hasta los 1.920.000 puntos, en una jornada de tono moderado para los activos argentinos.

En la renta fija, los bonos soberanos muestran un desempeño mixto : los Globales suben en promedio 0,1% en Wall Street, mientras que los Bonares retroceden 0,5%. El riesgo país de JP Morgan se mantiene estable, en torno a los 1.000 puntos básicos.

En tanto, entre los ADR y acciones argentinas que cotizan en dólares en Nueva York prevalecen leves caídas, encabezadas por Telecom (-1,8%), Globant (-1,6%) y Banco Macro (-1,6%), reflejo de una jornada cautelosa para los inversores.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.838,14 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.430

Venta: $1.450

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.441,80 (+ $2,30)

Venta: $1.443,61 (+ $1,33)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.459,03 (+ $10,55)

Venta: $1.465,88 (- $2,26)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".