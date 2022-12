Leonardo Ugo: “Si ampliamos la capacidad de producción podemos generar nuevos clientes en Vaca muerta”

Desde hace un par de semanas, con el comienzo de las tareas de refacción edilicia, el ex predio de la planta de Metal1 de 15.000 m2, en el Parque Industrial Mendoza, en Luján de Cuyo, ha recuperado el movimiento. La infraestructura, que durante los últimos dos años permaneció ociosa, es acondicionada por Galvanotecnia del Oeste como una etapa clave en su camino de expansión. La metalmecánica, especializada en ingeniería de componentes para la minería, el petróleo y afines, acelera los trabajos para concretar la mudanza de su sección de soldadura.

Leonardo Ugo, presidente de Galvanotecnia del Oeste, cuenta que la adquisición de esta planta antes que nada “fue una oportunidad”, en la que han invertido $ 80.000.000. “Todo se sucedió en paralelo a una necesidad real que teníamos, porque estamos trabajando cada vez más fuerte con YPF y con la refinería de Luján de Cuyo. Estamos comenzando a producir algunos componentes que fabricaba Metal1, en una escala de producción más reducida, pero con un horizonte de crecimiento próximo”, explica.

-¿Cómo surgió esta oportunidad?

-Nos enteramos por medio de un edicto que el predio estaba la venta. Estamos trabajando cada vez más fuerte con la refinería y en nuestra planta actual de 500m2 no tenemos el espacio suficiente para poder aumentar al volumen de producción. Se dio la casualidad que la ex empresa, fabricaba los mismos componentes que estamos comenzando a fabricar nosotros. Creo que fue una oportunidad que apareció en el momento justo.

-¿Básicamente, qué piezas fabrican en Galvanotecnia?

-Actualmente estamos fabricando intercambiadores de calor para abastecer a las refinerías de Luján de Cuyo y de La Plata. Son equipos prioritarios para la producción de YPF porque se utilizan en el proceso de destilación de los combustibles, toda la producción de YPF se maneja con estos equipos que demandan una alta tecnología y capacitación. Su producción requiere también una infraestructura importante para fabricarlos en forma sistemática y continúa, porque tienen un desgaste natural por su uso y el área de mantenimiento los remplaza –en un determinado tiempo- en los distintos paros que hace la planta. Lo que hacemos, mediante los contratos que tenemos con YPF es fabricar y/o reparar estos equipos para que ellos puedan mantener una producción constante.

-¿De cuánto tiempo es la vida útil de los intercambiadores de calor?

-La vida útil de estos equipos varía entre los cinco y diez años, dependiendo de los materiales con los que hayan fabricado sus componentes. Una de las particularidades del desarrollo que hemos encarando es la posibilidad de producir los intercambiadores con una buena cantidad de materiales nacionales. Hay algunos materiales que tenemos que traer de afuera, de Alemania, Estados Unidos o China, pero tratamos que sean los menos posibles.

-La fabricación de estos equipos, ¿Qué posibilidades les brinda para expandirse, para crecer?

-Muchas si ampliamos la capacidad de producción, porque la etapa secundaria del proyecto de Galvanotecnia es poder trabajar también para otras operadoras petroleras que no están hoy entre nuestros clientes. Inicialmente trabajamos con YPF pero nuestro objetivo es crecer, la ex Metal1 tenía mucha presencia en Argentina y nuestro objetivo sería igualarla. Actualmente, somos muy fuertes en el sector, fabricando y reparando componentes oleo hidráulicos de equipos mineros y petroleros, y hemos arrancado el proyecto de equipos sometidos a presión para procesos de downstream y upstream.

Estamos trabajando con una empresa que cotiza separadores de gas-agua, son equipos grandes para upstring. Lo positivo de esto es que YPF nos ha acompañado en el desarrollo de proveedores, que no es menor, y en base a eso nuestra idea es crecer a partir de la nueva infraestructura que tenemos. Además queremos nutrir el área para comercial para desarrollar el potencial de clientes que ofrece Vaca muerta.

-¿Qué normas de calidad se necesitan para estos procesos industriales?

-Primero, un tema a resaltar es la buena calidad del recurso humano que hay en Mendoza. Es gente calificada por la propia industria, en muchos casos generada por YPF a través del tiempo, también por la escuela que ha sido Impsa para la provincia, que han dejado un nivel muy alto en los sistemas universitarios y de capacitación. Eso nos posibilita generar una expansión en la provincia, salir a contratar gente y tener recursos humanos disponibles.

Por otra parte, hemos certificado todos nuestros procesos de producción bajo las normas ISO 9001, además de cumplir con las normas de seguridad 15.000 y 45.000 que exige YPF. Luego de las inversiones que hemos pensado para el corto plazo, certificaremos la nueva planta de Galvanotecnia en Luján.

La empresa Galvanotecnia, ha comenzado los trabajos para refaccionar las instalaciones en el Parque Industrial de Luján de Cuyo. Foto: Orlando Pelichotti

-¿Cuántos metros van a tener operativos?

-La ex planta de Metal1 tiene 3.900 m2 cubiertos y 15.000 m2 de superficie total de terreno, a nivel de superficie ocupada es ocho veces más grande que las actuales instalaciones de nuestra empresa. Tiene dos pórticos grúas de 20 toneladas cada uno, nosotros estamos trabajando con elevadores de 2,5 toneladas y contratamos grúas para el izado de piezas. Estas instalaciones nos dan la capacidad para expandirnos, que es lo que buscamos pero queremos ir paso firme.

-¿Cuánta gente van a contratar?

-Es una empresa de segunda generación y hoy contamos entre el personal de planta y nuestros colaboradores externos con una dotación de 40 personas, la idea es que en el corto plazo, con la mudanza subir el plantes a 60 empleados debido a los contratos que tenemos.

-¿Qué plazas buscan cubrir?

-En esta etapa del proyecto, se va a incorporar personal para ampliar el sector de soldadura: personal calificado, inspectores de soldadura y especializado en control de calidad. Además de operarios para el sector mecanizado, especializado en ingeniería e ingenieros de equipos estáticos, esos serían los principales perfiles que buscamos cubrir.

La idea es sumar capacidad instalada, tenemos proyectos para la compra de maquinaria de última generación para mejorar el proceso productivo mecanizado que tenemos hoy en la empresa, también estamos avanzando en el área de soldadura automática. En un segundo nivel, proyectamos la adquisición de equipos de ultrasonido y de tratamiento térmico.

-¿Cuánto dinero significó esta inversión de compra?

-La inversión total fue de 80 millones de pesos y la terminamos de pagar hace tres semanas atrás. Nos enteramos de esta oportunidad a través de un edicto de quiebra, en ese momento por la devaluación no llegábamos a comprar el inmueble y lo dejamos de lado, porque planeábamos construir nuestra nueva planta en un terreno de 3.000m2 en las inmediaciones de Impsa.

Luego de un tiempo, me interesaban unas máquinas de Metal1 porque estábamos en el proceso de adquisición de equipos y si bien eran viejas, por un costo razonable las podíamos comprar. Llame al martillero para consultarle por la maquinaria y de paso averigüé por el inmueble, me contó que se había presentado una sola empresa y pidió la devolución porque hay determinados parámetros y documentación que no cumplía. Nosotros teníamos todos los requisitos y cuando volvió a salir a licitación, nos presentamos.

Avanzamos en todo el proceso y hace tres semanas nos dieron la adjudicación del inmueble hoy estamos a la firma del contrato y escritura que con el ministerio de economía, que son los encargados del parque industrial de Mendoza. Ahora pensamos en invertir $ 12.000.000 para el acondicionamiento de la planta edilicia, porque ha estado 10 años sin trabajar; hay roturas y desgaste propio por falta de mantenimiento del lugar.

-Mencionaste el desarrollo comercial en Vaca muerta, ¿evalúan también un posicionamiento fuera del país?

-Inicialmente hay mucho trabajo para hacer en Argentina, para proveer de componentes a la producción local del sector petrolero y minero. Esperamos poder abastecerlos y estar entre los competidores más fuertes en ese tipo de obras y proyectos. Pensamos en el exterior y tenemos una base en Chile para la importación de repuestos para la minería, y por otro lado, avanzamos con la forma de un contrato con una empresa de Brasil para el cromado superficial de equipos mineros y petroleros.