Las ventas de autos usados se desplomaron y algunas agencias ya piensan en cerrar

Si bien las limitaciones a las importaciones y las consecuentes demoras en la entrega de vehículos cero kilómetro generaron un impacto positivo en el mercado de los autos usados, la cercanía de las elecciones y la esperada devaluación luego del proceso electoral frenaron considerablemente las operaciones. Desde algunas agencias aseguran que han caído abruptamente las ventas y que incluso hay quienes están pensando en cerrar, mientras el valor de los usados sigue subiendo por la falta de oferta.

“¿Del uno al diez? Cero”, fue la contundente respuesta de Ángel Di Pietro, quien lleva 38 años en el rubro, cuando se le pregunta cómo está el sector. A esto añadió que, si habitualmente vendían unos 15 a 17 vehículos por mes, ahora apenas están concretando dos operaciones mensuales, lo que los obliga a poner dinero de su bolsillo para sostener la agencia.

Di Pietro resaltó que, con tantos años de trayectoria, tienen una clientela formada y que estaban acostumbrados a recibir llamados constantes, pero en los últimos meses el teléfono no suena ni para consultas. “Lo hablamos con dos colegas más, que varios están empezando a pensar en cerrar. Nosotros todavía no, porque somos dos, mi hijo y yo, y no tenemos empleados”, planteó.

Por qué cae el mercado

En relación a las razones de tan escaso movimiento, Di Pietro detalló que, con la cotización actual del dólar, nadie quiere tocar lo que tiene ahorrado. Además, juega en contra la incertidumbre respecto a qué va a suceder después de las elecciones. Con casi cuatro décadas de experiencia, la agencia ha atravesado varias crisis, pero el empresario aseguró que ninguna es como la actual. “En el pasado había inflación, pero igual había ventas, algo que no sucede ahora”, apuntó. Es que, además, todos los meses, las listas de precios que reciben desde Buenos Aires llegan con aumentos de entre 5% y 7%.

Alejandro, de Costa Motors, coincidió en que periódicamente los valores van subiendo y sumó que cuesta mucho conseguir usados en buen estado porque, como hay falta de cero kilómetro, se frena la rotación. Lo habitual es que la persona que compra un vehículo nuevo entregue el que tenía como parte del pago y la mayoría de las concesionarias los revenden a las agencias, lo que asegura un flujo de stock.

Por otra parte, indicó que, con la suba de precios y el estancamiento de los ingresos, a la gente se le dificulta cambiar el auto. De ahí que las ventas estén bastante frenadas. El vendedor consideró que para que esta situación se empiece a revertir habrá que esperar hasta que se vaya recuperando el poder adquisitivo.

Oscar Cossetti, de la agencia que lleva su nombre, indicó que las operaciones se han caído, por el dólar y las elecciones. En este sentido, detalló que quienes han ahorrado, han comprado dólares y ahora los están reservando porque se habla mucho de una devaluación post proceso electoral y están especulando con la posibilidad de que la cotización trepe considerablemente. De esta manera, si bien las votaciones suelen generar incertidumbre, ahora se ha sumado el efecto tipo de cambio.

Pese a eso, algunas personas continúan comprando vehículos usados porque se ven obligados a cambiar el que tienen, pero Cossetti indicó que resulta difícil reponer vehículos por la lentitud en la entrega de cero kilómetro. Pese a todo esto, se mostró expectante de que suceda lo mismo que otros años: que las ventas repuntan en diciembre y los primeros 15 días de enero.

Transferencias en baja

Los datos estadísticos de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (Dnrpa) muestran que, entre enero y octubre de 2021, se transfirieron 69.350 vehículos; un número casi idéntico a las operaciones que se registraron en el mismo período de 2020, que alcanzaron las 69.782. Sin embargo, las unidades vendidas en los 10 primeros meses del año están un 12% por debajo de las de 2019, que fueron 78.729. Además, el sector acumula ya cinco meses de resultados interanuales negativos (octubre cerró en -21%).

Gastón Raina, de Raina Automotores, indicó que las dificultades del mercado del usado se centran en las demoras en la entrega de vehículos cero kilómetro, lo que genera que los primeros se valoricen por encima de su precio real porque es el sector que ofrece entrega inmediata. De hecho, la Cámara de Comercio Automotor planteó en octubre que los usados habían aumentado un 30% de precio en los últimos tres meses.

Si bien hay concesionarias que también entregan rodados nuevos en el momento, Raina señaló que tienen precios muy elevados. Asimismo, reconoció que las agencias de usados están vendiendo a buenos valores, ya que no saben cuándo van a poder reponer las unidades. Además, aclaró que prefieren las permutas antes que el pago contado, debido a que en ese tipo de operaciones no se reduce el stock. Sobre las existencias, sumó que el 90% de los autos que tienen provienen de amigos o conocidos, que venden su vehículo para comprar un terreno o una casa.

En cuanto a los vehículos más buscados, indicó que son las camionetas y los rodados modelo 2017 en adelante, y que hay personas que están interesados en autos que puedan usar para Uber o Cabify. Por otra parte, comentó que el lanzamiento de créditos prendarios para personas no bancarizadas, con una tasa fija en pesos del 24% anual, ha impulsado las ventas.

La Cámara de Comercio Automotor informó que, en octubre, los diez autos usados más vendidos en todo el país fueron: Volkswagen Gol y Trend, Chevrolet Corsa y Classic, Toyota Hilux, Renault Clio, Ford Fiesta, Ford EcoSport, Ford Focus, Fiat Palio, Ford Ranger y Ford Ka.

Para tener una referencia de cuál es el valor de mercado de algunos de los que están en ese listado, y que se consiguen en modelo 2018, en la web de la CCA, el Gold Trend 3 puertas 1,6 tiene un precio de $1.129.000; la Toyota Hilux C/S 2,4 TDi 4X2 DX 6 M/T cuesta $2.727.000; el Ford Fiesta Kinetic Design Attraction 5 puertas 1,6 S, $1.476.000; y la Ford EcoSport Kinetic Design Attraction 5 puertas 1,5 S, $1.921.000.