Las vacaciones: ¿cuánto cuesta alquilar en Chile este verano?

Vacacionar en Chile esta temporada no será sencillo y mucho menos barato. Pagando hoy, casi dos meses antes del inicio de la temporada alta, un alojamiento para cuatro personas cuesta como mínimo $ 30.000 en Reñaca y la mayoría de las opciones ronda los $ 45.000.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de Chile, informó a Los Andes que “por el momento las fronteras continúan cerradas, y no se conoce una fecha cierta de apertura”. Sin embargo, se espera que para diciembre estén las condiciones dadas para que los argentinos puedan cruzar la frontera y disfrutar de los atractivos turísticos del vecino país. Frente a esta posibilidad, Chile ya cuenta con protocolos habilitados para el turismo interno, que se extenderían a los visitantes extranjeros (www.sernatur.cl/protocolos/).

Por ahora, las autoridades trasandinas exigen una cuarentena de 14 días a quienes ingresan a su país, pero es posible eximirse de esta si en la “Declaración Jurada del Viajero” se informa un examen PCR con no más de 72 horas de anticipación al ingreso a Chile, y se adjunta el informe de laboratorio con resultado negativo.

Sin embargo, desde Sernatur aclararon que se mantendrá en vigilancia a los viajeros. “Pueden ser contactados por la autoridad sanitaria para pedir antecedentes de su estado de salud, de su viaje, o del examen PCR presentado. La responsabilidad sobre la veracidad y validez del examen es del pasajero y podrá ser sometido a revisión en Chile”, explicaron.

Los costos en detalle

Pagar por 7 noches en un hotel de La Serena para dos adultos y dos niños cuesta desde $ 47.000 (habitación triple con tres camas), o en un Apart Hotel, para cuatro personas, cercano a la playa. Los precios son muy variables, y en un “hotel club”, se pueden pagar cerca de $ 90.000, por un servicio de habitaciones familiares, con desayuno, estacionamiento e internet incluido. Los valores mencionados son en pesos y se pueden abonar desde Argentina, por lo que no deben sumar el costo extra del Impuesto PAIS y el adelanto de Ganancias, como sí deben hacerlo las compras con tarjeta que se hagan en el exterior.

En Viña del Mar, un alojamiento de similares características para una familia de cuatro parte de $ 33.600, en un hostal. En un hotel con más servicios, una cama doble y dos individuales, el precio asciende a $ 49.000, según se puede observar en la web de los hoteles. Nuevamente, los precios son muy variables, según la categoría del alojamiento que se elija, y la cercanía al mar y al centro de la ciudad. En todos los casos hay que considerar entre $ 5.000 y $ 10.000 extra, en cargos e impuestos aplicados por las páginas de reservas.

Otro de los destinos favoritos de los mendocinos es Reñaca, en donde se puede acceder a alojamientos desde $ 25.000 ($ 30.000 con impuestos), para una familia de cuatro, reservando con anticipación.

En cuanto a las comidas, para tener una referencia del precio a pagar, un combo de McDonalds en Chile cuesta de $ 4.000 a $ 10.000 chilenos. Es decir, desde $ 400 a $ 1.015 argentinos. Si se abona con tarjeta de crédito, se sumarán los costos por el Impuesto PAIS, y el adelanto a cuenta de Ganancias, es decir, un 65% extra sobre el precio de cada compra que se realice en el país vecino. Así, dos “palta mayo”, o panchos con palta, más papas fritas y bebidas individuales cuestan $ 4.990 chilenos, o $ 500 argentinos, pero $ 825 con los recargos de compra de moneda extranjera. Para una pizza familiar, con aros de cebolla, minicalzzone, y bebida, se requieren $ 15.000 chilenos, o $ 1.500 argentinos. Con impuestos este pedido pasará a costar $ 2.475.

Además, habrá que considerar que el monto se descontará del cupo mensual de U$S 200 permitido para atesoramiento. No tiene tope de compra, pero sí se descontará de los meses siguientes hasta cubrir el costo total. Es decir que si se realizan compras por U$S 400, durante dos meses no se podrá acceder al cupo mensual. Esto no afecta, por supuesto, a quienes no tienen permiso para comprar dólares.