Las medidas que propuso Rubinstein antes de ser convocado por Massa, ¿cumplirá?

“Lo urgente e importante en Argentina, es terminar con el desequilibrio fiscal, mejorar la credibilidad interna y externa (importante desde lo político) para fortalecer reservas y mantener un “endeudamiento responsable.Bajo estas condiciones, la inflación podría comenzar a estabilizarse en niveles razonables. Caso contrario, el riesgo hiperinflacionario seguirá tocando la puerta, y cada vez más fuerte”, advirtió Gabriel Rubinstein el 1 de agosto vía Twitter, luego de ser entrevistado en TN.

Semanas más tarde, el pasado domingo, Sergio Massa confirmó a Gabriel Rubinstein como el nuevo secretario de Programación Económica de Argentina, y el economista publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales y además se refirió a los posteos agraviantes contra Cristina Kirchner que había publicado en el pasado: “Quiero destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar”, escribió.

Pero, más allá de las diferencias políticas, el asesor, también había sido muy crítico con las decisiones económicas que marcaron la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, e incluso publicó una nota en Infobae con las tres medidas urgentes que se debían tomar para “apagar el incendio”:

1.Reforzar el cepo al dólar

“Empezar por desactivar al menos una parte de la gran cantidad de importaciones truchas que estarían sucediendo, subir impuesto PAIS, restringir más los viajes y compras de particulares en el exterior, encepar más el dólar ahorro, buscar limitar las importaciones suntuarias. etc. Si hace todo, esto, podría retener el BCRA muchos más dólares de lo que hace ahora. ¿Los costos? Un poco menos de PIB, más suba inicial de brecha (demanda de dólares que el BCRA ya no satisfaría por el oficial e iría al paralelo), más mal humor en clase media, un poco más de inflación (algunas importaciones se harían en CCL, etc.)”, advertía.

2. Virar hacia un desdoblamiento del mercado cambiario

“Con un mercado comercial y otro financiero, una buena demanda de dólares que presiona hoy al oficial iría al financiero. El BCRA retendría muchos más dólares pero, nuevamente, al menos en un primer momento, subiría la brecha. Habría problemas que resolver: a) ¿se puede, sin más, obligar a empresas que entraron dólares por el MULC al dólar oficial, a cancelar deudas por el CCL?, b) lo mismo para intereses y c) lo mismo para dividendos”, señalaba el economista.

3. Unificar el mercado

“Prácticamente imposible para este Gobierno, que no tiene ni la convicción ni la capacidad política para eliminar el déficit fiscal, que no tiene reservas, etc. El dólar subiría muy disruptivamente”, indicaba Rubinstein.

La llegada de Massa al Ministerio de Economía sería positiva, dado el descalabro actual. Alguien debe poner un poco de orden y estar "empoderado" para ello. Veremos el alcance del ajuste fiscal. Y si su estrategia cambiaria es la adecuada. https://t.co/41hMD34iGS — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) July 28, 2022

Ahora, restará ver si se pueden implementar dichas medidas en el día a día.