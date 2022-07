Las empresas que componen la ENAC piden “frenar los abusos en las relaciones comerciales”

La Asociación de Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) difundió una encuesta “con despliegue federal”, que realizó entre más de 680 empresas, cooperativas y autónomos de país, con fuerte presencia de mendocinos, en la que advirtieron que “el sector de la economía real trabaja con una inflación estimada en 72% para este año” y un dólar importador-exportador que llegaría a $153,76 (de $130,89 actuales).

Más allá de la inestabilidad económica, los empresarios nucleados en la ENAC denunciaron “abusos en las relaciones comerciales”, sobre todo, proveniente de oligopolios proveedores y de importadores que “compran a $135 y venden a $280″.

En este marco, advirtieron que “el mismo Gobierno Nacional fuerza una devaluación desde el mercado”, evitando el ingreso de insumos importados y planteando un escenario en el que quienes se financiaban a 180 días hoy tengan que pagar todo de contado. “Con tantos tipos de cambio distintos, dependerá de la capacidad que tenga cada empresa para financiarse el precio que deba pagar (por los insumos). El Estado tienen que intervenir, estamos viendo incrementos de costos del 27% por trimestre, y más solamente en julio, incrementos que no se reflejan en el Indec, porque muchos precios no se facturan”, denunciaron.

Entre el respaldo y los reclamos de la industria

Desde la ENAC señalaron que este último fue el mejor semestre que haya tenido la presidencia de Alberto Fernández, con un 55% de Pymes que no se ha endeudado, un 15% que lo hizo para invertir y un 6,9% para reponer capital de trabajo. Asimismo, con un 86% de las Pymes encuestadas acusando “ventas normales”, contra un 11% que indicó ventas “malas y muy malas”.

Además, destacaron que en la actualidad, un 30% de las Pymes gestiona algún tipo de crédito para su emprendimiento, pero un 13% no conoce ninguna herramienta del Estado para su asistencia.

“La rentabilidad es positiva en el 56,4% de las Pymes, pero la expectativa inflacionaria alcanza el 72% para este año, y no es menor que el sector de la economía real prevea esta pérdida de poder adquisitivo en sus clientes, que será lo que termine por ajustar a la industria, cuando en la encuesta previa se esperaba una inflación del 60%”, señalaron.

La encuesta de Enac se realiza desde hace seis años y tiene por objetivo darse a conocer a la opinión pública en general, y poner en conocimiento de la realidad de las Pymes a la Secretaría de Comercio de la Nación.

Empresarios textiles fueron los que más denunciaron "abusos en las relaciones comerciales".

“Abuso en las relaciones comerciales”

Desde las empresas denunciaron “abusos” en la conformación de precios por parte de sus proveedores y pidieron la intervención estatal.

“Se dan aumentos de precios en forma abusiva, dolarizan a un tipo de cambio no oficial, restringen ventas, piden pagos anticipados para sentarse encima del stock y no entregar, adicionan costos en las facturas bajo la excusa ‘ajustes de tipo de cambio’ y manejan stocks mínimos”; fueron algunos de los reclamos que se recogieron en el estudio de entre los más de 680 empresarios.

“Los empresarios más beneficiados con ATP y créditos durante la pandemia, son hoy quienes más especulan cuando hay restricciones de divisas. Es lógico desde la perspectiva empresarial, pero no como estrategia económica de un país”, sumaron.

.

Sin vidrio, madera, telas ni plástico

Durante la presentación del informe prestaron su testimonio distintos empresarios miembros, pero todos a nombre, o “con el respaldo de ENAC”, y denunciaron sobre todo, la posición oligopólica de sus proveedores a los que acusaron de encabezar una “desestabilización virtual de la economía”.

Así, por ejemplo, un empresario del rubro del vidrio señaló que en 30 días se quedará sin materia prima para la producción de cristales laminados, parabrisas o vidrios sin seguridad. “Hoy estamos en el peor de los mundos, no tenemos vidrio y en 60 días nos vamos a quedar sin Polyvinyl butyral, un compuesto químico plástico con el que se lamina y no se fabrica en el país”, explicó.

El empresario lamentó que se limite así la producción de artículos que son “sustitución directa de importaciones”; en lugar de promover a la industria nacional.

Una situación similar viven los fabricantes de muebles y textiles, con incrementos del 17% en dólares en telas en el último mes, 25% en lustres, 10% en placas de aglomerados y 30% en hilos y otros productos de tapicería.

La posición dominante de algunas empresas del rubro azucarero también fue puesta en discusión durante la presentación de ENAC, por los incrementos que han tenido en el año con impacto directo en panificados y otros alimentos.

“No estamos accediendo a pagar ningún producto al dólar blue, pero esperamos que esto cambie mientras tengamos stock”, advirtió uno de los empresarios de la Asociación.

Finalmente, el transporte y la logística se presentaron como casos que pueden afectar al resto de las industrias. “Además de los combustibles, los neumáticos han tenido aumentos desmedidos en los últimos años, un repuesto que en 2020 costaba $60.000, hoy va de $180.000 a $220.000. No somos formadores de precio, pero todos esos costos se trasladan a la mayoría de los rubros”, indicaron desde ENAC.