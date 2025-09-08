 Las acciones argentinas se desploman hasta 15% en Wall Street y el dólar trepa a nuevo récord

La derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sacudió a los mercados. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron la semana con bajas de hasta 15% (premarket) y el dólar se disparó en las pantallas de los bancos , acercándose al techo de la banda cambiaria.

El Riesgo País superó los 1.000 puntos tras la elecciones, ¿qué implica y cómo influye a la economía?

El golpe más duro se lo llevó el sector bancario y energético. Grupo Financiero Galicia cayó 15%, BBVA Argentina perdió 13% y Supervielle retrocedió 12% .

También se registraron bajas en Transportadora de Gas del Sur (0,4%), Pampa Energía (5,25%) y Central Puerto (1,84%).

El dólar hoy, al límite de la banda

En la antesala de una jornada caliente como la de este lunes, el dólar escaló en las pantallas bancarias. Cotizaba a $1.457 en ICBC y a $1.460 en Galicia, mientras que en Mercado Pago se mantenía en $1.400, el mismo nivel en el que cerró el domingo poselecciones.

El techo de la banda cambiaria está fijado en $1.470, punto a partir del cual el Banco Central queda habilitado a intervenir, aunque ya lo hizo la semana pasada.

El dólar cripto ya había anticipado el movimiento: apenas cerradas las urnas, se disparó por encima de los $1.450.

Tensión de cara a octubre

Un informe de JP Morgan había anticipado que si el peronismo ganaba por más de 5 puntos, el dólar escalaría hasta el límite de la banda. Con la victoria de la Fuerza Patria por 13 puntos sobre La Libertad Avanza, el pronóstico se cumplió.

Tras la derrota, el Gobierno habló de autocrítica pero al mismo tiempo ratificó el rumbo económico. El ministro Luis Caputo escribió anoche en X: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario ni en lo cambiario”.

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Desde Wall Street, en cambio, las señales no fueron positivas. Analistas consultados por Clarín remarcaron que la derrota de Milei impactaría de forma negativa y mostraron preocupación por la actitud “hostil”, “intolerante” y “arrogante” que adjudican al Gobierno nacional.