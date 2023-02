Las 20 lecciones de Superman que podés aplicar también a tus negocios

Superman cumplió 80 años. Lejos de envejecer “el hombre de acero” también ha sido fuente de inspiración de máximas que se han aplicado al mundo de los negocios. El conocer tus debilidades, tu propia kriptonita, se ha transformado en un leiv motive para distintas organizaciones empresariales. Porque poder aprender de tus puntos flacos (que muchas veces te llevan a tomar malas decisiones), te permiten desarrollar tus virtudes y confiar en tus fortalezas. Ser competitivo afirmado en tu valentía y honestidad.

Clark Kent, el niño proveniente del planeta Kriptón, es un símbolo de la cultura de masas desde la década del ‘30 y desde las páginas de los cómics ha inspirado cientos de aventuras, series y películas. En 2018, Henry Cavill en su cuenta de Instagram posteó: “Durante 80 años ha estado salvándonos el pellejo y tal vez el alma. Nos ha inspirado a ser mejores de lo que nos creíamos capaces. A mí me ha cambiado, me ha dado esperanza, me ha dado espacio para ir más allá de los límites de mi paciencia”.

Pero el actor británico, en una entrevista concedida a la ABC News en 2018, comentó que todos los días antes de comenzar con su rutina lee una lista de 50 consejos que un amigo le regaló y que fueron escritos por una persona de 80 años. El actor británico, que recientemente colgó la capa de Superman, realiza esta practica a diario para motivarse “tanto si tengo un buen o mal día”, sostuvo.

HENRY CAVILL. Superman "a mí me ha cambiado, me ha dado esperanza, me ha dado espacio para ir más allá de los límites de mi paciencia”, posteó en su cuenta de Instagram.

Aquí un repaso de los puntos más relevantes de esta lista que Superman reveló en su participación en Good Morning America, un TOP 20 de estas máximas que pueden ser aplicadas al mundo de los negocios y ayudarte a crear tu antídoto contra la kriptonita:

1. Saluda con un apretón de manos firme.

2. Mira a las personas a los ojos.

3. Guarda secretos.

4. Nunca te rindas con nadie. Los milagros suceden todos los días.

5. Siempre acepta una mano extendida.

6. Sé valiente. Incluso si no lo eres, haz como si lo fueras. Nadie notará la diferencia.

7. Convierte en hábito el hacer cosas buenas por personas que nunca lo sabrán.

8. Nunca le quites a alguien la esperanza, podría ser todo lo que tienen.

9. Dale a la gente una segunda oportunidad, pero no una tercera.

10. Conviértete en la persona más positiva y entusiasta que conozcas.

11. Sé modesto. Otros lograron mucho, mucho antes de que tu nacieras.

12. Ten cuidado con la persona que no tiene nada que perder.

13. No quemes puentes. Te sorprenderá cuántas veces tendrás que cruzar ese río.

14. Sé valiente y audaz. Cuando mires atrás en la vida, te arrepentirás más de las cosas que no hiciste que de las que hiciste.

15. Recuerda que nadie lo logra solo. Ten un corazón agradecido y sé rápido para reconocer a aquellos que te ayudaron.

16. Toma control de tu actitud. No permitas que alguien más la elija por ti.

17. Responde el teléfono con entusiasmo y energía en tu voz.

18. Mantén un bloc de notas y un lápiz en tu mesa de noche. A veces, las ideas millonarias llegan a las 3 a.m.

19. Muestra respeto por todos aquellos que trabajan para vivir, sin importar lo trivial que sea su trabajo.

20. Recuerda que el 80% del éxito en cualquier trabajo se basa en tu capacidad para tratar con las personas.

El superhéroe fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y por el artista canadiense Joe Shuster en 1933. El hombre de Kripton es uno de los personajes estelares del universo de DC Comics.

Pos data:

Como un bonus track para el final: recuerda siempre todo lo bueno que tienes porque la vida no le regala nada a quien no intenta conseguirlo...