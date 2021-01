Lanzaron el programa que otorga facilidades para reactivar 200 pozos petroleros en Mendoza

El Gobierno de Mendoza lanzó la primera convocatoria para “Mendoza Activa Hidrocarburos”, el plan pionero en Argentina que apunta a incrementar el trabajo y la producción en un sector clave en la economía local.

La propuesta, diseñada por la dirección de Hidrocarburos de Mendoza, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, fue aprobada a fines de 2020 por la Legislatura de Mendoza y ya están disponibles las bases de todas las empresas que quieran presentarse.

Este plan de reactivación, como otros tantos que ha implementado el Gobierno de Rodolfo Suárez a lo largo de 2020, tiene como objetivo vigorizar la economía en contexto de pandemia y en contexto de post pandemia, con la mirada en el crecimiento sostenido en el presente y en el futuro. Cabe destacar que entre explotación directa y actividades vinculadas el sector de hidrocarburos representa el 25% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza

“Mendoza Activa Hidrocarburos” fue elaborado por el Ejecutivo luego de un riguroso relevamiento técnico desde la Dirección de Hidrocarburos, reuniones con sectores sindicales y empresariales y visitas a los departamentos que tienen yacimientos.

Según rezan los pliegos, “esta convocatoria tiene como finalidad la reactivación económica en la Provincia de Mendoza, para paliar las consecuencias económicas de la pandemia mundial COVID 19 con los alcances establecidos en la Ley N° 9279”.

Podrán presentarse a la convocatoria operadoras y/o titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos en la Provincia de Mendoza y que cuenten con las siguientes inscripciones y habilitaciones correspondientes:

a- Inscripción de la actividad en AFIP

b- Inscripción en Administración Tributaria Mendoza en la categoría correspondiente.

No serán admitidos postulantes que hayan tenido sanciones de caducidad de concesiones en la Provincia de Mendoza.

Quienes accedan al programa tendrán un reembolso del 40% de la inversión, compuesto en un 50% de crédito fiscal para Ingresos Brutos y 50% de reducción de regalías hidrocarburíferas.

El crédito fiscal sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos, será otorgado en una billetera Virtual y podrá ser libremente transferido. Podrá ser utilizado para el pago del Impuesto de Ingresos Brutos hasta el 10% del saldo mensual a pagar del impuesto por el contribuyente.

Qué abarca el programa

Este programa incluye pozos petrolíferos, gasíferos, sumideros, acuíferos e inyectores y dará facilidades para la compra de maquinaria o equipamientos nuevos o usados; la construcción y/o adecuación de facilidades de superficie que mejoren la operatividad del campo, minimizando pérdidas de producción, servicios técnicos e insumos.

A su vez, para que las empresas accedan al programa se otorgará un puntaje, para el que se priorizará el “compre mendocino”, es decir, la contratación de mano de obra e insumos locales.

“Hay más de 200 pozos que estaban funcionando y ahora están frenados. La idea es otorgar incentivos a las empresas petrolíferas que contraten a las pymes de servicios mendocinas. Es similar al beneficio de Mendoza Activa, a cuenta del pago de impuestos y regalías”, explicó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, al presentar al programa.

“Primero hicimos un inventario de la situación en la provincia en este escenario y luego calculamos cuánto sería la producción y las regalías con esos pozos en marcha”, afirmó el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.

Con este plan, que funciona de modo similar a Mendoza Activa, cada empresa deberá presentar una carpeta con inversión estimada y planes para su reactivación, que incluya contrataciones a pymes locales y emplee a mendocinos. A cambio, obtendrá un reintegro del 40% en Ingresos Brutos y Regalías.

Las inversiones bajo este programa pueden ir desde $571 a $2.074 millones. El Estado mendocino, vía Mendoza Activa Hidrocarburos, reintegrará hasta el 40% de las inversiones que se traduzcan en la reactivación de pozos existentes o la puesta en marcha de nuevos emprendimientos. Los beneficiarios tendrán un crédito fiscal de hasta $800 millones.

Ambos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y el beneficiario original o los sucesivos cesionarios podrán transferirlo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Además, podrá aplicarse como pago a cuenta del monto total y mensual del impuesto que devengue el desarrollo de una o más actividades.

Además, se dispone que la autoridad de aplicación debe remitir cada cuatro meses un informe de avance del programa a las comisiones de Economía, Energía y Minería de ambas cámaras legislativas.

“Hoy estamos en el peor de los casos. Los pozos no funcionan, la gente no trabaja, las empresas pyme de Mendoza no trabajan y el Gobierno no cobra ni Ingresos Brutos ni Regalías”, señaló el ministro Vaquié. Por eso es fundamental ponerlos en marcha: “La gente trabaja, las pymes mendocinas trabajan y nosotros no cobraremos la totalidad de las Regalías ni la totalidad de Ingresos Brutos, cobraremos una parte, pero el sistema funciona”.

Esta es la décima iniciativa que el Gobierno de Mendoza aplica desde que comenzó la pandemia y la consecuente crisis mundial, con la idea de reactivar la producción.

Desde el Ejecutivo se implementaron medidas de aliento a la inversión y el empleo que generaron miles de puestos de trabajo y la ejecución de nuevos negocios, comercios, pymes y construcciones.

Entre estos programas se cuentan Mendoza Activa, que otorga beneficios a quienes inviertan en la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios y la producción primaria, Programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado), que logró dar programas de entrenamiento y trabajo a miles de mendocinos, Ley de Fomento a Emprendedores Tecnológicos, Creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley de Economía del Conocimiento, Ley de Banco de Vinos, Programa Reinventa, Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual y Créditos a monotributistas.