La Serenísima logró refinanciar su deuda de 200 millones de dólares

Mastellone Hermanos S.A. comunicó a la Comisión Nacional de Valores que completó exitosamente el proceso de canje de sus Obligaciones Negociables Serie F por un monto de US$ 200 millones.

Según informaron desde la compañía, este objetivo fue alcanzado mediante una compleja transacción que comprendió la utilización de una combinación de distintos instrumentos financieros. Entre los mismos se pueden citar: la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de casi US$ 111 millones; la colocación, por primera vez en la historia de la empresa, de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales de nuestro país por un equivalente a US$ 45 millones, destacando además que la firma recibió ofertas por el doble de este monto; y por último, la obtención de un financiamiento bancario externo de largo plazo por US$ 50 millones otorgado por Coöperatieve Rabobank U.A.

Así mismo, resaltaron que el acuerdo fue posible gracias a la alta adhesión a la oferta de canje lanzada por la empresa el pasado 1 de junio, donde el 82,25% de los tenedores de dicha deuda financiera aceptaron participar de su refinanciación.

El complejo proceso de refinanciación fue llevado adelante por el management de la compañía y su conjunto de asesores financieros y legales, logrando también como objetivo adicional la reducción del costo financiero promedio de los pasivos de Mastellone Hermanos S.A.

“Esto demuestra la solidez y perspectiva de futuro que tiene nuestra empresa y redobla nuestro compromiso con toda nuestra cadena de valor”, sostuvo Carlos Agote, presidente del Directorio.

La operación tuvo el total apoyo de los accionistas que conforman el grupo controlante de la empresa, como también por parte de los accionistas Arcor y Bagley.