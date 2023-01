La recaudación de Ingresos Brutos no recupera los niveles prepandemia

En 2022, la provincia recaudó, en concepto de Ingresos Brutos, unos $112 mil millones, lo que implica un importante crecimiento con respecto a los $58 mil millones de 2021. Cuando se resta el efecto de la inflación, la recaudación aumentó un 5%. Pero cuando la comparación se extiende a la prepandemia, aún se encuentra un 4% por debajo. Desde el Gobierno provincial sostienen que este valor inferior responde a la reducción progresiva de las alícuotas, mientras que algunos economistas lo adjudican a una demora en la reactivación económica.

Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE), la variación de los precios en 2022 fue de 96,9%, con lo que la recaudación, aunque creció en términos nominales, habría quedado unos puntos por debajo en términos reales.

Sin embargo, el ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, explicó que, cuando se comparan ciertas variables, como la recaudación, no se toma la inflación de “punta a punta”, sino la promedio, que permite hace un mejor análisis de la evolución, ya que no se producen distorsiones por el hecho de que hay meses en los que la suba de precios es muy alta y otros, menor.

Esta inflación promedio fue, detalló, del 79% en la provincia, mientras que lo recaudado en concepto de Ingresos Brutos aumentó un 84% el año pasado; con lo que el aumento real fue del 5%. Se debe recordar que en 2021 también había habido un año de aumento en la recaudación de este tributo, del 6,1% en términos reales con respecto a 2020.

Fayad reconoció que, pese a esta recuperación, aún se está 4 puntos por debajo de lo que se recaudó en 2019; antes de que la pandemia hiciera estragos en la economía. E Ingresos Brutos es un impuesto que se asocia directamente a la actividad económica, al igual que el IVA.

En Mendoza aseguran que la caída de la recaudación se debe a una baja en las alícuotas de los tributos.

En cuanto a los motivos de esto, indicó que hay distintas causas para no haber alcanzado aún los valores prepandemia, pero que la principal ha sido la baja en las alícuotas. Desde 2019, sumó, se ha aplicado una reducción a diversas actividades y en 2023 se ha continuado “con la disminución más agresiva de los últimos 20 años”, concentrada en los sectores intermedios, como industria y transporte, y en los pequeños contribuyentes. En algunos casos, la merma alcanza el 50% y en otros, es de un tercio del porcentaje actual.

En cuanto al impacto que Mendoza Activa puede tener en la disminución de los fondos que recibe la provincia por Ingresos Brutos, Fayad explicó que la recaudación promedio en 2022 de este tributo fue de uno $8.500 millones al mes, mientras que lo que se entregó como crédito fiscal dentro del programa ascendió a unos $5 mil millones durante todo el año.

Analizó que, si bien tiene su efecto, la diferencia no es significativa, en especial porque los resultados positivos se observan en otros datos, como el crecimiento de la actividad económica y del empleo. Pese a eso, detalló que, entre lo que se devolvió de las inversiones realizadas por privados en 2022 como crédito fiscal, ANR (aportes no reembolsables) y dinero en billeteras virtuales, se superaron los $12 mil millones. Con lo que, si no hubiera estado el programa, en lugar de que creciera 5% la recaudación de Ingresos Brutos, se habría alcanzado un 7 u 8%.

En referencia a que la recaudación de Ingresos Brutos aún no alcanza los niveles de 2019, el economista José Vargas, de la consultora Evaluecon, señaló que hace varios años que, por no tener una matriz productiva diversificada, la actividad económica de la provincia sufre y, por ende, la recaudación de este tributo; esto, sumado a una inflación altísima.

El economista Nicolás Aroma comentó que, viendo los datos de la Tesorería de la provincia, observa que Ingresos Brutos no repunta, porque el ritmo de crecimiento de la actividad económica en la provincia es lento y se trata de un tributo que está asociado a esa actividad.

El asesor del PJ sumó que también se puede apreciar que la proporción de recursos nacionales con respecto al total de ingresos de la provincia es cada vez mayor, ya que ha alcanzado un 60% en comparación con el 40% de origen provincial; cuando, históricamente, ha sido del 50% y 50%. Este aumento se produjo durante la pandemia, cuando los fondos que venían de Nación fueron un fuerte sostén para Mendoza, planteó, pero la recaudación local ya venía en caída desde 2017 y 2018, cuando, a partir del consenso fiscal, se empezó a reducir la alícuota de Ingresos Brutos.

En cuanto al hecho de que, con esta reducción de las alícuotas se busca que haya un repunte de la economía y, de este modo, la recaudación aumente porque el impuesto se aplica sobre un monto superior, Aroma manifestó que no comparte esa mirada, ya que entre 2016 y 2020 las tasas bajaron, pero también cayó la actividad económica y aumentó el desempleo.

Sobre lo que opina que puede contribuir a que la recaudación crezca en términos reales, señaló que se debe apuntar a una utilización más productiva del gasto público. En este sentido, indicó que, este año, se ha previsto destinar $21 mil millones al pago de intereses de la deuda y sólo $12 mil millones a obra pública; que se debería priorizar para que la economía se reactive.

“Empate” con la inflación

El ministro de Hacienda de la provincia indicó que, mientras que la recaudación de Ingresos Brutos se encuentra un 4% por debajo de la prepandemia, la gran disminución se produce en los impuestos patrimoniales y sellados. Este año, ilustró, las transferencias de los vehículos pasaron de pagar el 3% en concepto de sellado -o el 4% en algunos casos- al 1,5%; lo que significa una rebaja del 50%.

El Automotor y el Inmobiliario, añadió, vienen con topes desde hace cuatro años, que han provocado que las subas estén por debajo de la inflación. La recaudación por estos impuestos cayó 14% en términos reales en 2022; aunque, como contraparte, se recuperaron 2 puntos de mora que se había producido durante la pandemia. Estos límites fijados por ley a la suba anual hicieron que el tributo por los vehículos aumentara 69% en promedio, frente a una inflación del 79%.

De esta manera, la diferencia entre el crecimiento de los recaudado por Ingresos Brutos y la caída de los ingresos de la provincia por los impuestos patrimoniales arroja un 0,4% por encima de la inflación. “En términos reales, estamos empatados”, señaló Fayad. Y resaltó que la mayoría de los impactos han sido producto de decisiones de política tributaria, de disminuir las alícuotas o establecer topes.