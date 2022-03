La paritaria vitivinícola cerró con un aumento del 64% hasta febrero

Los primeros días de marzo, todo parecía indicar que la paritaria vitivinícola se iba a cerrar antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sin embargo, una semana después, Foeva, por diferencias entre lo que se hablaba en la mesa chica y lo que se presentaba como propuesta en el ámbito oficial, decidió romper las negociaciones y planteó que iban a lanzar medidas de fuerza. Finalmente, antes de terminar el mes, se logró alcanzar un acuerdo.

El incremento, detallaron desde la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), es del 57% más un no remunerativo y se divide en tres etapas. Y si bien desde el sector gremial habían solicitado un 60% de incremento y se acordó tres puntos por debajo, resaltaron que, con las sumas no remunerativas se supera el 64%.

De marzo a julio, el ajuste es del 12% remunerativo y 13% no remunerativo, más un refrigerio de $8.400. De agosto a diciembre, la suba es de 22% remunerativo y 25% no remunerativo, en tanto el refrigerio asciende a unos $10 mil. Y para el último tramo, en enero de 2023, se alcanza el 57% acordado, del cual al 35% se le aplican descuentos y se hacen aportes, mientras el 22% sigue siendo no remunerativo; y se añaden $15 mil de refrigerio.

En febrero, en tanto, el monto remunerativo asciende a 47% y sólo queda un 10% no remunerativo. Por otra parte, en julio y en noviembre, se entregarán dos sumas por única vez, de $6.500 en cada caso.

Las primeras reuniones en el marco de la paritaria vitivinícola se realizaron a principios de febrero, cuando Foeva solicitó un aumento de al menos un 60% sobre el salario remunerativo y discutir incrementos en ítems como “refrigerios” y bonos. Días antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, las negociaciones parecían encaminadas a un cierre exitoso y temprano. Pero la discusión comenzó a dilatarse y desde el gremio plantearon que iban a realizar acciones de fuerza. El acuerdo llegó, antes de terminar marzo, y sin que se llegara a estas medidas.