La ONG Lógica exhorta a que el Senado sancione el régimen de transparencia fiscal al consumidor

Lógica, asociación sin fines de lucro apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad, exhortó a que el Senado sancione el “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” incluido como Título VII del proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, que recibió media sanción de Diputados la semana pasada. Este régimen apunta a que el consumidor pueda saber todos los impuestos que soporta cuando compra bienes. Y viene siendo impulsado desde hace un año por Lógica, respaldado por más de 50.000 firmas (Change.org) y por encuestas de las que surge que un 94% de la ciudadanía quiere saber los impuestos pagados al consumir (Poliarquía).

“Desde Lógica exhortamos a que se sancione la Transparencia Fiscal. Vemos con preocupación el conteo de los votos a nivel político, mientras desde el lado ciudadano es insostenible que desde hace 50 años tengamos una ley y regulaciones vergonzosas que prohíben mostrar los impuestos al consumidor, quitándole toda conciencia fiscal a los argentinos”, dijo su presidente, Matias Olivero Vila.

Se incluyen cuatro normas en ese título de la ley: 1) en los tickets de consumo deberá detallarse el precio discriminando el IVA y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios (por ejemplo, impuestos internos, impuesto al cheque, etc); 2) los precios deberán exponerse por su importe final y precio neto (es decir, sin IVA y otros impuestos); 3) se invita a las provincias y CABA a que adhieran a este régimen, para visibilizar el impuesto sobre los ingresos brutos y los tributos municipales; y 4) para servicios estatales, no se permite utilizar la palabra “gratuito” sino el giro “libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”. La norma, de sancionarse por el Senado, se aplicará desde el 1-1-2025.

¿Cuáles son los antecedentes de este régimen? El presidente Milei (también Bullrich y Schiaretti) había firmado antes de las elecciones generales el compromiso propuesto por Lógica de impulsar dicha norma y lo honró incluyendo este capítulo en dicho proyecto de ley. Este régimen aplica en Brasil, ley 12.741 de 2012. En ‘países normales’ sólo se expone el IVA o el impuesto a las ventas, por ser el único tributo al consumidor. Pero Brasil y Argentina tienen múltiples y elevados tributos, por lo que exponer solamente el IVA no es suficiente (en Argentina, el IVA puede rondar sólo un tercio de la carga fiscal total).

¿Por qué este régimen? Esta viene siendo una propuesta central de Lógica por entender que una de las principales causas de la tragedia fiscal argentina es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, generada por un régimen que oculta sistemáticamente los impuestos a los ciudadanos. La forma más directa está en el artículo 39 de la Ley de IVA, con la prohibición –desde 1973- de mostrar ese impuesto al consumidor. La otra consiste en ‘esconder’ los otros impuestos indirectos detrás del vendedor, luego trasladados al consumidor. “Se trata de un régimen diseñado para el ocultamiento”, sostiene Olivero.

Los impuestos no están desagregados en los tickets actuales

¿Cuáles fueron los efectos? Desde Lógica afirman que “la falta de conciencia fiscal llevó a no exigir a los políticos conducta en el gasto y en impuestos, lo que fue funcional a la tragedia fiscal. Inspiran casos como la consolidación de la democracia y los derechos de la mujer: allí la ciudadanía sí se involucró y exigió.”

¿Por qué la palabra “incidencia” importa en tal régimen? Desde Lógica dicen que no interesa si los tributos aplican sobre vendedor o comprador, o al primer o último eslabón productivo. Si incide, se expone.

¿Es difícil de calcular? No. Lo calculan desde hace años IARAF, ADEFA, CAME, etc para una veintena de productos. Olivero sostiene que “la clave, como en Brasil, es que el cálculo sea aproximado, no importa si es un par de puntos más o menos. Sí importa que sepa que no es 0% ni el 21% del IVA sino más del 40%. El fin no es que el ciudadano se lleve un pago a cuenta de impuestos sino su concientización.”

¿Es difícil de implementar? Olivero afirma que “Brasil lo implementó teniendo el sistema tributario -por muy lejos- más complejo del mundo (Banco Mundial), por lo que para Argentina debería ser mucho menos difícil. Al final, se trata de bajar datos de una tabla oficial actualizada por sector, tamaño y ubicación.”

¿Qué beneficios tendría este régimen? Como en Brasil, varios: 1) 47 millones de argentinos sabrán la verdad, antes oculta; 2) al tomar conciencia, se involucrarán y exigirán racionalidad en impuestos y gastos público; también servicios acordes del Estado; 3) los políticos sabrán que si crean tributos, van al ticket, a los medios y al final a restar en las urnas; viceversa con las bajas; 4) la cuestión tributaria virará 180° a nivel político y mediático: no se la mirará más desde el empresario sino desde el ciudadano.

Olivero concluye que “por encima de la orientación política de cada uno, está el derecho a saber los impuestos que afrontamos y el deber del Estado de informarlo, según el artículo 42 de la Constitución. En el marco del cambio cultural que se ha generado con el cambio de signo político, es la oportunidad para que nunca más las cuestiones de impuestos y gasto público queden encerradas en el laberinto político, sino que se conviertan en cuestiones ciudadanas de todos los argentinos.”