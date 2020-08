La mitad de las fábricas recibieron cheques que fueron rechazados en junio

Poco más de la mitad de las empresas industriales del país tuvieron inconvenientes y no pudieron operar con normalidad en junio, debido al impacto de la cuarentena con la que se busca contener la pandemia de Covid-19.

Así lo reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al dar a conocer la Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria.

Dentro de los problemas financieros, el 64,7% de las compañías manufactureras indicó la extensión de los plazos de pago de los clientes con importancia media-alta y el 51,7% declaró los cheques rechazados con importancia media-alta.

En junio se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a mayo. De los más de 1.700 locales manufactureros relevados en la encuesta, el 46% operó normalmente, mientras que 54% declaró que tuvo inconvenientes.

Ese poco más de la mitad de empresas con dificultades está compuesto por un 48% que operó parcialmente y por un 6% que estuvo sin actividad productiva.

Entre aquellas fábricas que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 39% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, y el 29% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

En “Alimentos, bebidas y tabaco” operó con normalidad el 78%; en refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico lo hizo el 53%;y en madera, papel, edición e impresión, el 50%.

El miércoles, el Indec había reportado que la actividad de la industria manufacturera cayó 6,6% anual en junio.