La metalmecánica crece a ritmo bajo, pero supera los niveles de 2019

Aunque sea de metal, el vaso de la metalurgia mendocina puede verse medio vacío o medio lleno: medio vacío, si se considera que el crecimiento interanual en setiembre fue menor en la provincia que el promedio nacional (9% contra 17,1 %), pero medio lleno, si se observa que con ese crecimiento ya superó los niveles de noviembre de 2019.

Así lo refleja el último boletín de actividad de la Asociación De Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). En concreto, la actividad nacional en promedio creció un 17,1% interanual en setiembre, acumulando una variación de 22,8% en 2021. Mientras, la metalurgia mendocina creció un 9%, la más baja de las provincias medidas (Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) y acumula un crecimiento anual del 13%.

Esta tendencia ya se había observado en el análisis del primer semestre que realizó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) cuando Adimra dio a conocer los datos nacionales. En ese entonces, la actividad metalúrgica provincial había registrado un 12,8% de suba en los primeros 6 meses de 2021 frente al mismo período de 2020 (pleno aislamiento), mientras que el promedio nacional marcaba un acumulado de 25,9%.

Mariano Guizzo, presidente de Asinmet, destacó esta vez que la tendencia se mantiene, mientras hay un repunte nacional empujado por la reactivación económica general. “Lo que no hay que dejar de tener en cuenta es que Mendoza en los últimos 10 años no crece, y eso no se está modificando. La población aumenta pero la industria no crece”, agregó.

El dirigente industrial señaló que la reactivación local es más lenta porque muchas empresas trabajaban para el petróleo (mientras que en la Pampa Húmeda se trabaja para el agro o la industria automotriz). “Mantenemos la refinería, pero las principales inversiones de hidrocarburos han ido a Vaca Muerta, en Neuquén. Si ves los informes de gas y petróleo, el no convencional repunta y el convencional se mantiene o baja”, afirmó Guizzo.

Otro referente metalmecánico que dio su opinión, a título personal, fue Julio Totero: “Mi punto de vista particular es que nosotros no acompañamos el crecimiento nacional porque no tenemos vectores de crecimiento como tienen otras regiones. Acá el petróleo está estancado, la agroindustria también, no tracciona, y la construcción, muy poquito”.

Para Totero, hay provincias que aprovechan distintos recursos y por eso allí la metalmecánica crece más, como ocurre en Neuquén con el petróleo, San Juan con la minería, La Pampa Húmeda con el complejo agrícola industrial y automotriz, o el Norte con las energías y el litio. “En cada región han aparecido vectores de crecimiento, que acá en Mendoza no aparecen por ahora”, opinó.

Maquinaria made in Mendoza

El aumento de la metalmecánica se puede ver también en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Comparando de enero a setiembre de este año con el mismo período de 2020, en el acumulado de setiembre creció 47% en valor (pasó de U$S 111,5 millones a U$S 164 millones) y 54% en volumen (de 117.719 t a 181.127 t).

Vale recordar que, en el anual de 2020, las MOI habían caído 44% en valor y 38% en volumen frente a 2019. La caída de las exportaciones metalúrgicas se dio en todo el mundo, con el cierre de fábricas por la pandemia y luego con demoras logísticas cuando se reactivó el comercio internacional.

Algunos rubros que integran las MOI y que a nivel local crecieron en el acumulado de setiembre son “Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes” (creció un 164% en volumen y 197% en dólares FOB), “Herramientas y cuchillería de metal” (+295 % en volumen y 114 % en FOB) y “Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios” (+330% en volumen y 165% en FOB).

El gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro, aclaró que las MOI representan sólo el 20% del total exportado por la provincia, pero advirtió que su evolución “muestra un repunte más que interesante, tanto en valor como en volumen”. Además, Lázzaro destacó que el sector tiene a su vez una gran diversificación de empresas.

Por su parte, Mario Doña, vicepresidente para Industria de la FEM (Federación Económica de Mendoza), consideró que “la conectividad terrestre es un tema fundamental” y que hoy se vende más a países limítrofes como Chile, de modo de sortear la falta internacional de containers. A eso hay que sumar los encadenamientos productivos entre Argentina y Chile, cuando en un país se elabora una parte y luego se concluye en el otro.

Mientras, el presidente de Asinmet detalló que la metalmecánica local tiene tradición de exportar maquinaria para el sector petrolero y para agroindustria en América Latina. “Exportan empresas que fabrican maquinaria para la industria petrolera. Además, Mendoza ha sido pionera en maquinarias asociadas a procesos frutihortícolas, incluso, hace poco se participó de una exposición en El Salvador exponiendo su maquinaria”, apuntó Guizzo.

Mejores expectativas

A nivel nacional, las expectativas para el último trimestre del año relevadas por Adimra indican un panorama alentador: el 49% del empresariado esperaba un aumento de la actividad, mientras que sólo el 8% esperaba una caída en el nivel de actividad para octubre, noviembre y diciembre.

El dato a destacar es que Mendoza figura como la provincia más optimista, ya que el 62% de las empresas de la región prevé un aumento en la actividad (por encima de Córdoba, con una visión positiva del 56%). Menos optimistas son en Buenos Aires (incluyendo CABA) y Santa Fe, donde entre el 40% y el 50 % del empresariado metalúrgico espera un aumento en la actividad.

Mariano Guizzo remarcó ese optimismo y cree que puede deberse a dos causas. La primera de ellas estaría vinculada al apoyo del gobierno provincial a la ejecución de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento: “Se refuerza la idea de que la obra se va a hacer y esto va a generar un encadenamiento. Los industriales esperamos que cada 5 años se puedan generar obras de envergadura”.

Una segunda causa para el presidente de Asinmet tiene que ver con los fondos estatales aportados a Impsa y el movimiento en torno a la firma. “Impsa todavía no tiene grandes proyectos, pero ha salido a buscar proveedores locales para iniciativas en toda Argentina. Eso genera una expectativa positiva”, analizó Guizzo.

La demanda eléctrica

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) analiza la evolución de la demanda eléctrica de Mendoza. En la demanda anual acumulada a setiembre 2021, destacan las bajas en extracción de petróleo crudo, sector hotelero y venta al por menor en hipermercados. Por otro lado, destacan las subas de las industrias de hierro y acero, elaboración de cemento y elaboración de vino, entre otros sectores. Las Industrias básicas de hierro y acero terminaron 2020 con una reducción de 53% en sus consumos, pero entre enero y setiembre de este año muestran un incremento interanual del 158%.

Metalurgia nacional

Los números nacionales de Adimra sobre actividad metalúrgica indican que el sector presentó en setiembre un crecimiento del 17,1% en términos interanuales y acumula una mejora de 22,8% en los primeros nueve meses de 2021.

El promedio de utilización de la capacidad instalada de setiembre se ubicó en torno al 59% registrando un aumento en términos interanuales y respecto de agosto. Además, el nivel de empleo presentó en setiembre una variación de 4,2% en relación con el mismo mes de 2020 (acumula un crecimiento de 3,4% en el año).