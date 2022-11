La maniobra legal para comprar un televisor para el Mundial y pagar sólo el 34% del precio

Para muchos, los planes de cuotas permiten reducir el monto mensual a pagar y hacer más accesible un producto que no podrían comprar si debieran abonar el monto total en efectivo. También están los que ahorran y prefieren cancelar en un solo pago, para no tener que preocuparse por lo que pueda suceder en un futuro y para acceder, además, a un precio diferencial. Sin embargo, quienes tienen el dinero pueden hacer una maniobra legal para comprar un televisor y pagar mucho menos del valor final.

La opción es, entonces, para quien está pensando en comprar un televisor para ver el Mundial Qatar 2022 en una pantalla nueva -y posiblemente más grande-, no pagar en efectivo. Es que hay quienes, ante un plazo tan extendido como el del Ahora 30, prefieren no comprometerse, ya que no saben cuál será su situación dentro de dos años y medio, cuando deban pagar la última cuota. Además, el precio financiado implica casi duplicar el monto por pago al contado.

Foto: Orlando Pelichotti

Así, un Smart TV de 55 pulgadas Philips se puede comprar por $145.999 o, con Ahora 30, en esa cantidad de cuotas fijas de $9.726, lo que implica que el precio financiado asciende a $291.780,01 (ya que el Costo Financiero Total es de 85,57%).

Sin embargo, una alternativa para lograr pagar apenas un 34% del valor de ese televisor es depositar esos $145.999 en un plazo fijo por el mismo tiempo -los 30 meses- e ir dejando que los intereses se acumulen. Aunque se descuente la cuota mensual, al final del período se tendrán $96.336,06 en la cuenta, por lo que sólo se habrán pagado por el televisor $49.662,94; una tercera parte de su precio original. Y lo mismo se aplica a cualquier otro electrodoméstico que esté incluido en el plan del Gobierno nacional.

Esta es la evolución que se daría, siempre que el Banco Central mantenga las tasas actuales del 75% anual, es decir, de un 6,25% mensual:

Mes 1: $145.999 + 6,25% interés mensual= $155.123,94. Menos el pago de la cuota 1, de $9.726, quedarían en el banco $145.397,94.

Mes 2: $145.397,94 + 6,25% interés mensual= $154.485,31. Menos el pago de la cuota 2, de $9.726, quedarían en el banco $144.759,31.

Mes 3: $144.759,31 + 6,25% interés mensual= $153.806,76. Menos el pago de la cuota 3, de $9.726, quedarían en el banco $144.080,76.

Mes 4: $144.080,76 + 6,25% interés mensual= $153.085,81. Menos el pago de la cuota 4, de $9.726, quedarían en el banco $143.359,81.

Mes 5: $143.359,81 + 6,25% interés mensual= $152.319,80. Menos el pago de la cuota 5, de $9.726, quedarían en el banco $142.593,80.

Mes 6: $142.593,80 + 6,25% interés mensual= $151.505,91. Menos el pago de la cuota 6, de $9.726, quedarían en el banco $141.779,91.

Mes 7: $141.779,91 + 6,25% interés mensual= $150.641,16. Menos el pago de la cuota 7, de $9.726, quedarían en el banco $140.915,16.

Mes 8: $140.915,16 + 6,25% interés mensual= $149.722,36. Menos el pago de la cuota 8, de $9.726, quedarían en el banco $139.996,36.

Mes 9: $139.996,36 + 6,25% interés mensual= $148.746,13. Menos el pago de la cuota 9, de $9.726, quedarían en el banco $139.020,13.

Mes 10: $139.020,13 + 6,25% interés mensual= $147.708,89. Menos el pago de la cuota 10, de $9.726, quedarían en el banco $137.982,89.

Mes 11: $137.982,89 + 6,25% interés mensual= $146.606,82. Menos el pago de la cuota 11, de $9.726, quedarían en el banco $136.880,82.

Mes 12: $136.880,82 + 6,25% interés mensual= $145.435,87. Menos el pago de la cuota 12, de $9.726, quedarían en el banco $135.709,87.

Mes 13: $135.709,87 + 6,25% interés mensual= $144.191,73. Menos el pago de la cuota 13, de $9.726, quedarían en el banco $134.465,73.

Mes 14: $134.465,73 + 6,25% interés mensual= $142.869,84. Menos el pago de la cuota 14, de $9.726, quedarían en el banco $133.143,84.

Mes 15: $133.143,84 + 6,25% interés mensual= $141.465,33. Menos el pago de la cuota 15, de $9.726, quedarían en el banco $131.739,33.

Mes 16: $131.739,33 + 6,25% interés mensual= $139.973,04. Menos el pago de la cuota 16, de $9.726, quedarían en el banco $130.247,04.

Mes 17: $130.247,04 + 6,25% interés mensual= $138.387,48. Menos el pago de la cuota 17, de $9.726, quedarían en el banco $128.661,48.

Mes 18: $128.661,48 + 6,25% interés mensual= $136.702,82. Menos el pago de la cuota 18, de $9.726, quedarían en el banco $126.976,82.

Mes 19: $126.976,82 + 6,25% interés mensual= $134.912,87. Menos el pago de la cuota 19, de $9.726, quedarían en el banco $125.186,87.

Mes 20: $125.186,87 + 6,25% interés mensual= $133.011,05. Menos el pago de la cuota 20, de $9.726, quedarían en el banco $123.285,05.