¿La diversidad e inclusión son un buen negocio para las empresas? Facebook explica por qué sí

Vender “diversidad e inclusión”, también es negocio, y no solo porque permite crear mejores comunidades, y acercarnos al ideal de mundo en el que todos somos iguales, sino que se puede medir en números, y en ganancias, la reacción que tienen los consumidores cuando perciben que las empresas son inclusivas.

De hecho, Facebook midió un aumento del 9% de las ventas en una conocida empresa de productos para el cuidado y la higiene de los bebés, luego del lanzamiento de una campaña en la que se mostraba al hombre (al papá) como protagonista del cuidado de sus hijos.

La plataforma tiene más ejemplos como este, y según Joao Adao, Managing Director de Facebook e Instagram, se explican en que “la diversidad no es solo lo correcto, sino que es buena para los negocios y para la economía”. “Yo me quedo con el concepto antropológico, está bien incluir, pero no solo es eso, sino que tanto empleados como consumidores responden mejor a las empresas inclusivas”, agregó.

Por esta razón, Facebook lanzó una serie documental, “Latam Season”, “que enfoca la diversidad de los negocios, en la inclusión, y la creencia de que la diversidad es lo correcto, porque todos los seres humanos somos iguales”. “No tenemos soluciones, pero sí sentimos una gran responsabilidad, como comunidad en la que participan 3 mil millones de usuarios (en alguno de los productos de Facebook), y tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio positivo”, explicó Adao.

La serie tiene 6 episodios en los que se presentan diferentes voces, y casos de negocios de toda la región. “Tenemos un abanico de casos tangibles que ayudan a contar, con humildad, y sin tener las respuestas concretas, cómo reacciona el público y los empleados cuando una empresa incorpora de forma genuina la diversidad”, agregó.

Facebook mide esta respuesta en los argentinos, y Adao señaló que “el 59% de los argentinos considera que la diversidad en los entornos laborales es urgente, y debe ser abordada. Y el 72% de los argentinos consideran que el entorno laboral todavía es indiferente a la diversidad”.

Dentro de los consumidores, el 55% de las mujeres de Latinoamérica señalaron que la percepción de que una compañía es inclusiva, genera un “punto de inflexión en la decisión de compra”. “Antes no se tenía en cuenta la postura de la empresa en la decisión de compra, pero hoy una empresa que se posiciona de forma constructiva, diversa e inclusiva, atrae”, agregó Adao.

MarketPlace de Facebook, WhatsApp e Instagram, en pandemia

Los primeros días de la cuarentena aceleraron el proceso de adopción, de las empresas y los emprendedores, de los canales digitales para acercarse a sus consumidores y vender sus productos.

“La esencia de Facebook es darle el poder a los usuarios, desde una plataforma para hablarle al mundo, a su audiencia, a sus contactos, algo que antes estaba reservado para grandes empresas que podían pagar agencias de publicidad”, consideró Joao Adao.

Pero esa facilidad que tienen las personas para vender a través del MarketPlace, o para hablarle al mundo desde una plataforma en la que participan millones de personas también tiene el riesgo de que los mensajes puedan ser inapropiados. “Teniendo en cuenta eso, se triplicó la cantidad de personas que revisan los contenidos, porque se necesitan ojos que puedan ver de forma subjetiva cuando algo es dañino, y los avances en inteligencia artificial, el 99% de los posteos relacionados con terrorismo se han podido dar de baja de forma automática”, agregó el director de Facebook.

Pero, además, el 70% de los usuarios de WhatsApp han hecho alguna compra a través de la plataforma. Entre esta, Facebook e Instagram, en pocos meses, se avanzó en soluciones tecnológicas lo que les hubiera tomado a las empresas 10 años hacer.

Facebook Latam Season

Facebook LATAM SEASON es una serie documental que reúne a influenciadores, ejecutivos y marcas de toda la región para reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y la representatividad. El documental, que se estrenó el 11 de marzo, está disponible de forma gratuita en fb.com/latamseason . En él participan más de 60 voces diversas y 120 casos de negocios de toda la región latinoamericana, y está disponible en español, portugués e inglés. Cada episodio está presentado por referentes como Liniker de Brasil y Lila Downs de México; e incluye entrevistas con personajes como Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz guatemalteca.

E l primer episodio está enfocado en la Diversidad, inclusión y negocios. Participan por Argentina dos referentes de la inclusión laboral Maryanne Lettieri, de Contratá Trans, agencia que conecta a personas trans con empresas en el país y Gabriel Marcolongo, creador del portal Incluyeme.com que conecta a personas con discapacidad con potenciales empleadores.

El segundo episodio , estrenado el 25 de marzo, está enfocado en identidades y representatividad. Sinopsis: una nueva era de diversidad está aquí, y no se trata solo de representar, sino de traer diferentes voces al centro de atención. La diversidad debe ser parte de todos los segmentos del negocio, no solo en las piezas publicitarias sino de cada paso de la cadena de trabajo. Las empresas con representatividad real pueden acoger a las personas en muchas de sus estructuras, directrices, decisiones y estrategias de comunicación. Abrazar la diversidad y la representatividad es la forma de desbloquear el crecimiento empresarial, y prueba de ello es el hecho de que las empresas con políticas afirmativas son las que tienen más patentes de productos. En este episodio, presentaremos diferentes casos, como empresas con datos que comprueban que hubo un aumento de patentes una vez que se aplicaron las directrices de D&I a sus negocios, y otros casos que muestran la importancia de la representatividad como fuerza de mejora de la comunicación para llegar a grupos que no forman parte de los espacios de toma de decisión de una empresa, pero que son clientes potenciales.