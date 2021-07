La cantidad de mendocinos que utilizan el pago virtual creció 7 veces en 3 años

En 2016, sólo había 533 mil dispositivos de cobro con tarjeta activos en todo el país, según datos del Banco Central. En 2020, esa cifra llegó a 1,4 millones, con una duplicación de la cantidad de terminales tradicionales y un crecimiento por 10 de los lectores móviles. El número de emprendedores mendocinos que cobran con tarjeta a través de Mercado Pago se incrementó siete veces entre 2018 y 2021.

Agustín Viola, director de Mercado Point de Mercado Pago, detalló que hubo cinco hitos que explican que la cantidad de dispositivos de cobro con tarjeta se haya triplicado en cinco años. En 2016, se permitió en Argentina el uso para los pequeños comercios de lectores móviles de tarjeta, de bajo costo y que no requieren de un alquiler mensual. En 2018, se reglamentó la ley 27.253, que establece la obligatoriedad de aceptar pagos con tarjeta de débito en comercios. En 2020, se lanzaron las primeras terminales independientes (POS), sin costo de alquiler y con posibilidad de cobrar en forma inmediata, y el aislamiento social impulsó el uso de soluciones de cobro digitales en los comercios de cercanía. Y este año se consolidaron nuevos jugadores -fintechs y bancarios- que ampliaron la oferta de soluciones para los comercios.

Viola resaltó que los lectores móviles facilitaron la utilización de estos medios de cobro por parte de emprendedores, profesionales y comerciantes, porque se conectan al teléfono y no es necesario tener una cuenta bancaria; lo que resulta fundamental en un país en el que el 50% de la población no está bancarizada. También es mucho más económico y de acceso sencillo, no cuenta con costo de mantenimiento y se puede elegir el plazo de acreditación del dinero.

Mercado Pago realizó una encuesta a 2.889 vendedores que utilizan la plataforma y el 88% aseguró que, cuando comenzaron a usarla, empezaron a aceptar tarjetas; algo que, hasta entonces, no habían hecho. Por otra parte, el 59% manifestó que sus ventas se incrementaron y lo atribuyen a que aceptan más medios de pago, pueden ofrecer cuotas y participar de planes del gobierno para favorecer el consumo.

Otro beneficio para quienes usan este medio de cobro es que empiezan a construir su historia crediticia. A los dos meses de cobrar con tarjetas, son elegibles para préstamos 100% online que ofrece la empresa. De hecho, 14% de los consultados tomó un crédito de una entidad no bancaria. Pero el 39% accedió a un préstamo bancario. Con este financiamiento, lograron crecer un 30% más que los que no lo tuvieron y el 80% decidió tomar uno nuevo para seguir creciendo.

Viola comentó que, además de los beneficios que esto tiene para los vendedores, también tiene un impacto positivo para toda la sociedad, ya que se reduce el uso del efectivo –y el costo asociado a imprimir dinero y trasladarlo- y se incrementa la formalización de la economía. También se extiende en el territorio el acceso a programas como Ahora 12, Alimentar y Pre Viaje. Y brinda mayor seguridad, porque el comerciante no tiene montos considerables en la caja.

Otro dato a destacar que surgió del relevamiento es que, en el primer cuatrimestre de 2018, el 59% de los emprendedores que recibían tarjetas a través de Mercado Pago eran hombres y sólo el 41% eran mujeres. En los cuatro primeros meses de 2021, la proporción se revirtió y ahora el 53% son mujeres y el 47% varones. En esto puede haber tenido su efecto la pandemia, que favoreció la aparición de diversos emprendimientos online desarrollados por ellas.

Aunque los números que reflejan un crecimiento en el uso de medios electrónicos de pago son alentadores, lo cierto es que en Argentina hay 317 terminales de cobro activas cada 10 mil habitantes, mientras que, en Brasil, ese número alcanza las 1.057; es decir, 3,3 veces más. Desde Mercado Pago entienden que hay potencial para seguir fortaleciendo la utilización, particularmente cuando, según el mismo Banco Central, 8 de cada 10 transacciones en el país se realizan en efectivo. En cuanto a los perfiles de usuarios, señalaron que hubo mayor adhesión por parte de los comercios asociados a rubros esenciales, pero no tanto en los de otro tipo de consumo.

Nuevas comisiones

A fines del mes pasado, Mercado Pago anunció a sus usuarios que, a partir del 9 de julio, modificaba los plazos de liberación de cobros y las comisiones. Esto, porque el Banco Central redujo estos tiempos para las pymes y los extendió para las grandes empresas, de 10 a 18 días. A partir de esta decisión, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (Cecitys) indicaron que algunos negocios del centro iban a dejar de utilizar esta plataforma y alentaron el uso de otras.

Sobre esto, el director de Mercado Point de Mercado Pago, Agustín Viola, explicó que, como los cambios se aplicaron el viernes pasado, aún es pronto para ver el impacto. Pero aseveró que el compromiso es seguir trabajando para encontrar las soluciones más accesibles. Desde la empresa resaltaron que los pagos con QR siguen siendo la herramienta con las comisiones más competitivas, porque no es necesario comprar ni alquilar un dispositivo, no tiene costo de mantenimiento de cuenta y las tasas son las más convenientes.

También habían destacado que, si bien el Banco Central los incluyó dentro de las grandes empresas, el 99% de los usuarios de Mercado Pago son pequeños comercios y, con esta modificación, reciben el monto de la compra casi un mes después de realizada, ya que se trata de 18 días hábiles. En tanto, desde la entidad oficial consideraron que esto la extensión del plazo no justifica el incremento de la comisión, porque “tienen margen para absorberlo sin trasladarlo a los comercios”.