La Cámara de San Rafael defendió la obra de El Baqueano y apuntó fuerte contra La Pampa

Con la mesa directiva en pleno, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, salió en defensa de la construcción del dique El Baqueano y criticó duramente al gobierno pampeano por intentar frenar la obra con una presentación judicial. Además insistieron con el trasvase de aguas del río Grande al Atuel.

Para Hugo Tornaghi, presidente de la entidad empresaria sanrafaelina “Es un lema de La Pampa atacar a Mendoza”, afirmó.

En el salón de reuniones de la Cámara de Comercio, el presidente de la entidad, acompañado por el resto de los integrantes de la comisión directiva, se pronunciaron a favor de la construcción de la represa en el río Diamante.

“Como Cámara y región estamos expectantes, porque no existen obras de esta envergadura en el país,que se haga en Mendoza, y principalmente en el sur de la provincia, es muy importante”, sostuvo el dirigente.

Al titular de la Cámara sureña lo acompañaron Roberto Ríos, vicepresidente de la institución y los directores Gabriel Brega, Bernardo Mercado, Daniel Rosendorn y Gerardo Garino, los presidentes de las específicas de Turismo, Construcción y Desarrollo Regional, Claudia Almando, Gustavo Lombard y Enrique Richard respectivamente, más Pablo Guillén de Ganadería.

“Siempre hemos reclamado que se hagan obras en el sur de la provincia y hemos tenido esta mirada federal; atendiendo al subdesarrollo que experimentó el sur (en su momento la economía representaba el 45% del producto geográfico y hoy es el 18%), entendemos que esto viene a mitigar y a compensar el desbalance de crecimiento que ha tenido el norte de la provincia con el sur”, expresó Tornaghi.

“Esta obra es bienvenida, como lo era Portezuelo del Viento y como también lo es el trasvase del río Grande al Atuel, una obra que también entendemos que se debe continuar, de hecho le hemos pedido al Gobierno provincial que presente el proyecto ejecutivo y que se vaya con esta obra al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) para que se lleve adelante, porque es de vital importancia para todo el desarrollo del sur”, agregó.

Por otra parte, Hugo Tornaghi se expresó en relación al reclamo judicial que La Pampa realizó para frenar la concreción de El Baqueano.

“Es costumbre, se podría decir, de La Pampa; desde esta Cámara entendemos que es un lema provincial atacar a Mendoza y consideramos que el reclamo no tiene ningún sentido. La obra está entre dos diques ya preexistentes (tres si se cuenta El Tigre) y no altera el curso del agua bajo ningún motivo, además (como sí ocurrió con Portezuelo del Viento) no hay ningún Comité de Cuenca. Por lo tanto, nos preguntamos qué le pasa a La Pampa que ataca permanentemente a Mendoza”, dijo.

Tornaghi les solicitó a los dirigentes pampeanos (tanto del oficialismo como de la oposición) que sean responsables. “Siempre están atacando a Mendoza y generando un problema donde no lo hay. Este reclamo no hace más que crear una grieta, realmente quieren enfrentar a dos provincias con argumentos y con medidas judiciales que no tienen sentido”, reflexionó.

“La Pampa ya tiene experiencia en estas cuestiones, hay una obra en San Juan (dique El Tambolar) que han pedido se frene argumentando la misma situación, que se genere un estudio de impacto ambiental, no se ha hecho lugar a eso y la obra ha seguido su curso. Esperemos que aquí ocurra lo mismo”, señaló.

“Nos preocupan y ocupan los palos en la rueda, vamos a actuar con firmeza y la Cámara está a disposición para defender la obra”, añadió.

Para Tornaghi, todo el arco político debe entender “que es una obra vital para Mendoza. Se logró un acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que es para destacar, porque la venta de energía de lo que va a generar la obra le va a permitir a Mendoza que ingresen recursos”.

Además “se abastecerán 60.000 familias y se generarán 1.000 empleos directos y 1.500 indirectos durante cinco años”, añadió.

Por otra parte, destacó el hecho de que el Gobierno nacional haya incluido a El Baqueano en el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas. “Entendemos que vamos a continuar con el proceso licitatorio”, indicó.

Respecto a los tiempos de licitación, destacó que se ha pedido al Gobierno provincial que se aceleren por lo que “próximamente vamos a tener novedades al respecto”, adelantó.

En otro sentido, ponderó el hecho de que se genere un nuevo polo turístico a partir del Cañón del Diamante, el cual también está en la carpeta de proyectos históricos de la institución.

Por su parte, la presidenta de la Específica de Turismo, Claudia Almando, subrayó que la construcción de El Baqueano “va a significar una puerta abierta hacia el Cañón del Diamante, y potenciará la oferta turística de la provincia; San Rafael va a ser el destino de los dos cañones (considerando al del Atuel)”.

“Es una oportunidad de sumar mínimo dos noches más de pernocte, consumo en restaurantes y servicios, lo que significa nuevos empleos y mayores ingresos”, sostuvo el dirigente y concluyó al decir “consideramos que El Baqueano, para el turismo, significa desarrollo”.