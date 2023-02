‘Kelly’ Olmos dijo que la inflación no es descontrolada y que se trabaja para que no supere el 60%

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, ratificó hoy que va a “seguir trabajando” para cumplir con la meta inflacionaria del 60 por ciento anual contemplada en el Presupuesto 2023 y sostuvo que “la inercia y las expectativas” son dos aspectos “muy influyentes” para lograr ese objetivo.

“Voy a seguir trabajando para que la inflación sea del 60% este año, al igual que todo el gabinete”, subrayó Olmos en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese marco, la ministra afirmó que hay “dos aspectos muy influyentes en la alta inflación que estamos transitando” que son “la inercia y las expectativas”.

Los pronósticos indican que la inflación de febrero rondará el 6%. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Todos tenemos que trabajar generando las condiciones y expectativas para lograr nuestro objetivo que es el que mejor va a garantizar la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios”, aseguró.

“La inflación en Argentina no es descontrolada, tiene procesos que son especialmente difíciles en un contexto cultural donde la inflación está muy incorporada. La gran destrucción de la capacidad adquisitiva se dio durante la gestión del macrismo. En tres de los cuatro años del Gobierno anterior se deterioró la cantidad de empleo y se demolió la capacidad adquisitiva de los salarios”, explicó Olmos.

La ministra subrayó que “una devaluación compensada que no la paguen los más humildes es algo que la oposición no está dispuesta a debatir”, por lo que ,”hacer un plan de shock bajo las condiciones mínimas que nosotros aceptaríamos, es inviable cuando la oposición no está dispuesta a esa discusión”.

Además, recordó que “hay circunstancias que no determina” el Estado y que influyen en este objetivo como el crecimiento de la tasa de interés en los países centrales o los flujos de capitales.

“Hay otros en los que trabajamos para fortalecer las reservas como efectivizar el ‘swap’ con China o las negociaciones con Brasil para una línea de crédito que ampliaría las reservas disponibles”, apuntó.

Por otro lado, al ser consultada por las paritarias que fueron acordadas entre el Gobierno y los docentes nacionales que otorga un aumento del 33,5 por ciento hasta julio próximo en tres cuotas, Olmos destacó que fue un acuerdo “muy importante”.

“Acompañé al ministro de Educación (Jaime Perczyk) en el cierre de esta paritaria y él afirmó que va a haber un inicio normal de clases y que esta vez lo hemos podido anticipar 10 días, eliminando las zozobras que habitualmente existen”, remarcó.

En este sentido, agregó que, con esta negociación, “los docentes que comienzan cuentan con un piso de 130 mil pesos en todo el país” y que “eso implica que el Estado nacional va a asistir a aquellas provincias que no pueden alcanzarlo”.