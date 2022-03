Juan Carlos Bertoni: “El tema del agua es una cuestión de Estado, no de gobierno”

En el marco de la firma del CITEs en Mendoza, el Ingeniero Juan Carlos Bertoni, doctorado en Francia y experto internacional en materia hídrica y ambiental, actual presidente del Instituto Nacional de Agua (INA) aseguró que en la actualidad están enfocados a plantear otra impronta con la idea de tener una expansión temática y geográfica regional y nacional. “El INA debe ser primero un instituto nacional, con trabajo en conjunto de todos los centros, tiene que ser tremendamente federal y tiene que ser del agua, no solo del agua superficial sino también del agua subterránea”.

La transferencia de conocimiento para la gestión y toma de decisiones para políticas de estado en relación al agua es una de las funciones principales del instituto. “Ahora estamos llevando al Instituto Nacional del Agua a trabajar en tres áreas que son fundamentales disimiles entre sí pero complementarias. Primero, lo que venimos haciendo desde siempre, la producción de conocimiento, la ciencia y la técnica. La segunda es la gestión del agua, es gestionar el agua a nivel de cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas mundialmente son las unidades de planificación por excelencia. El problema es que las cuencas nacen en una provincia y terminan en otra, esto puede traer conflictos. Para resolverlos debemos pensar en el trabajo conjunto, entre provincias. Entonces la gestión de las cuencas hidrológicas interjuridiccionales es un rol tremendamente importante que el INA está en condiciones de cubrir como instituto rector en la materia con una visión ecuánime. Y la tercera pata es la infraestructura.”

- ¿Cómo se encuentra en relación a la infraestructura hídrica el país?

- Actualmente l INA depende el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y mantiene una relación muy estrecha con el Ministerio de Ciencia y Técnica y con el de Ambiente. Hoy en la Argentina hay una gran deuda de infraestructura. Es decir, las problemáticas hídricas nacionales requieren del diseño y del proyecto de obras hídricas. Y el INA puede hacer un gran avance en ese sentido. Hoy estamos aportando al Ministerio de Obras Publicas a través de la vinculación con distintos organismos e instituciones, apoyando con el conocimiento y expertos en cada área. . El INA aspira a ser lo que fue en su momento Obras Sanitarias y colaborar en las grandes obras que también son importantes, como el agua para el desarrollo. El agua y la energía sustentable.

- Últimamente, y cada vez con mayor frecuencia, nos encontramos con noticias como los incendios de Corrientes hasta la sequía de la cuenca del Plata. ¿Qué análisis hace sobre este tema?

- Las sequias en el país, en todo el territorio tiene que ver con causas múltiples. Por ejemplo si hablamos se la Cuenca del Plata y la bajante del Rio Paraná debemos tener en cuenta que existe lo que llamamos Variables Climáticas. En nuestro país, a partir de 1970 aproximadamente, aumentaron un 10 % las lluvias. Y estos últimos años volvieron a las medidas anteriores. Eso es mucha agua en las grandes cuencas pero con la retracción a sus valores histórico, los caudales bajaron drásticamente. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes?, fácil las represas funcionaron como los tanques de agua de los hogares. Si las variables del caudal eran mínimas, las suplía el agua de la represa. Si a esto le sumamos que nuestro país tiene tres cuartos de su territorio de zonas áridas o semiáridas, bueno no es muy difícil la cuenta. Por ello, es necesario que se cuiden las aguas y sobre todo las subterráneas. La construcción de políticas de Estado se hace urgente.

- ¿Cuál es el impacto del cambio climático en este fenómeno?

- Estamos viviendo en una mega sequía, hay un escurrimiento de ríos en la provincia, en toda la Región. Desde el 44´ no se ve esta sequía y faltan especialistas en ello. Muchas veces se exacerba un poco el impacto del cambio climático, el problema de hacerlo el único responsable es, justamente, la transferencia de responsabilidad. Cuando la culpa es de todos, nadie se hace responsable del problema. El agua tiene que tener un valor económico y social. Debe existir conciencia de la gravedad de la problemática entendiendo sus muchas causales. En este caso el cambio climático es una de ellas pero no la única.

- Con una gestión de poco más de dos años, el presidente del INA busca reposicionar al instituto como organismo rector en cuestiones hídricas a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes con los que se encontraron en este tiempo?

- Yo diría, al menos como una opinión personal, superar la desazón típica de la gente. Empezar a transformar la desazón en ganas de hacer, en confiar, en creer. En algunos aspectos, no todos, creo que lo estamos logrando.

Hay mucha gente que nos dice que ustedes no se imaginan cómo están cambiando la cosa. La verdad es que no le hemos ni aumentado el sueldo, no está dentro de nuestro poder aumentar el sueldo a la gente. No tiene que ver con lo económico, es considerar distinto, es explorar lo que está haciendo, explicar porque.

Lo importante es que ellos vean el ejemplo. Si nosotros estamos trabajando, van a ver eso. Si los que conducen trabajan, entonces bueno, vamos a valorar lo que sea desde el corte de pasto, valorar el arreglo de un vehículo, su cuidado, un elemento que se compra, la necesidad de trabajar más rápidamente y más eficientemente para lograrlo.