José de Mendiguren: “Argentina necesita un gran acuerdo político para salir de la crisis”

El presidente del banco BICE y líder del Frente Renovador que conduce Sergio Massa, José Ignacio de Mendiguren estuvo de gira por Mendoza para presentar su libro “2001-2021, La historia no contada de la gran crisis”. Al tiempo que presentó la escuela de gobierno Proyectar que estará a cargo de Gabriela Lizana y anunció créditos por 2.000 millones de pesos.

Durante una charla distendida con Los Andes, habló de las diferencias y similitudes entre la crisis del 2001, que lo encontró como Ministro de la Producción de Duhalde, y la actual crisis financiera. Aseguró que de este complejo escenario se sale mediante el acuerdo entre todas las fuerzas, pero advirtió que de seguir así Argentina puede volver al “que se vayan todos”.

-En su libro describe que en 2001 se necesitó un gran acuerdo político para salir de crisis ¿Es eso lo que necesita Argentina ahora?

-Sí. La crisis del 2001 fue inédita, no estaba en ningún manual de ninguna crisis mundial. Recordemos que después de la devaluación brasileña, la convertibilidad, que había sido un buen plan de estabilización, perdió todo el rumbo. No obstante, se siguió a fuerza endeudamiento, evadiendo resolver el problema de fondo. Se emitían monedas: llegamos con 18 monedas circulando en Argentina, cerraron los bancos, el sistema contractual roto. Desde lo político 5 presidentes en 10 días, el “que se vayan todos”, el club del trueque, los muertos y todo lo que ya conocemos.

Había que salir de esa crisis que era inédita. Entonces qué fue lo primero que surgió: la necesidad de un acuerdo político porque en ese momento ningún espacio político podía salir solo. Entonces ahí la política que era el peronismo y el radicalismo decidió mirar para adelante y tener conciencia de la gravedad de la situación. No buscaron culpables, sino que miraron cómo salir juntos.

Me llamaron para dirigir el Ministerio de la Producción, porque el crack había sido financiero, muy parecido a lo que pasa ahora, pero la Argentina productiva estaba intacta. De ahí comenzamos a generar las condiciones lógicas de rentabilidad, porque nadie invierte en donde se pierde plata. Generando ese clima, contra todos los pronósticos tremendistas, la economía real de la Argentina deja de caer en el mes de febrero del 2002 y en el mes de marzo pega la vuelta. Así se inauguró el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina que fue 2002 – 2011.

José Ignacio De Mendiguren, "2001-2021, La Historia no contada de la Gran Crisis"

-¿Hoy estamos en una crisis similar a la 2001?

-Hoy estamos en crisis, pero no es aquella. ¿Están los negocios en la Argentina para activar rápido? Están. Minería, agroindustria, pesca, industria del conocimiento, tenemos la capacidad transformadora, porque también hay países en el África que tienen las condiciones para la materia prima, pero cuesta muchísimo contar con todo ese emprendedurismo extraordinario que tiene Argentina. Lo tenemos y tenemos el capital.

-Si tenemos todas estas condiciones que señala, ¿Por qué estamos en esta situación?

-La firma del acuerdo con el FMI y su paso por el Congreso cerró un capitulo controvertido. Ahora nos tenemos que preguntar qué se hace de ahora en mas. Ese es el debate que nos falta. Lo que firmamos fue un acuerdo de 4 años de gracia para decretar el próximo de default. Nos tenemos que ocupar en este tiempo en cambiar la matriz productiva de la Argentina, ¿esto qué quiere decir? Argentina tiene una matriz productiva del siglo XIX: le vende al mundo lo que vale poco le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión: la oposición y el oficialismo, o parte del oficialismo, tienen que crear un clima para converger juntos en una agenda del crecimiento.

-¿Cree que la Vicepresidenta quiere converger en una agenda de crecimiento con la oposición?

-Yo creo que sí. Los dos espacios políticos tiene conflictos hacia adentro. ¿Nosotros tenemos problemas? Es cierto. ¿Nos gusta, como dijo Sergio Mazza, cómo se resuelven? En la calle, no nos gusta. ¿Tenemos diferencias? Sí, somos una coalición con diferencias claras. Y la oposición tiene sus diferencias también. Ahora ¿Qué es lo que nos puede unir? El futuro. Si no hay acuerdo sobre la agenda de crecimiento, si Argentina no crece, no hay solución para ninguno de los problemas que tenemos. Y para esto se necesita un gran acuerdo político.

Con “el Vasco”. Durante todo su discurso, la Presidenta se refirió así al titular de la UIA, Ignacio de Mendiguren (DyN).

-¿Se puede crecer con una inflación proyectada por encima del 50%?

-Hoy nuestro cáncer es la inflación. Yo te aseguro que hay una dirigencia nueva que ya empezó a ejercer el poder en democracia, que no trae los viejos vicios del pasado, que tiene confianza mutua, que sí comprende que haciendo un acuerdo sobre la inflación y sobre el crecimiento, de la grieta se sale rápido, como se salió en el 2002. Por supuesto que no comparo las crisis pero lo doy como ejemplo. No se puede seguir cavando grieta y echarle la culpa a unos y a otros. Además te voy a ser franco, creo que hay un riesgo, la gente está mal, la inflación nos está matando. Y la gente ve a la política discutiendo en vez de sentarse a buscar una solución conjunta. Entonces se corre un riesgo de que la gente se ponga muy mal y con todos.

-¿Hay riesgo de volver al “que se vayan todos”?

- Sí, claro que sí. Tenemos ese riesgo. Entonces esa dirigencia joven y con futuro y que tiene la posibilidad de generar ese arranque rápido, se termine perdiendo, por la pelea.

-¿Quién es esa dirigencia joven?

- Hay personas de ambos lados, tenés a Emilio Monzó, Sergio Massa, Wado de Pedro, María Eugenia Vidal, que además se conocen, han trabajado juntos, que tienen diferencias pero que para la salida de la crisis tienen que trabajar juntos.

Lo que dejó la gira por la provincia

De Mendiguren estuvo la semana pasada presentando su libro en Mendoza. Entre las reuniones que mantuvo tuvo un desayuno de trabajo con empresarios del CEM sobre los que dijo que “básicamente lo que nos piden es estabilidad. Tener una agenda para ver si esto crece. Yo soy industrial textil, lo primero que pido es estabilidad macroeconómica. Los empresarios están asustados, a ver, la tasa de interés en la Argentina siempre fue pornográfica digamos por uno tuvimos tasas siderales toda la vida. Nos preguntan, si vamos a volver a las tasas pornográficas”, señaló a Los Andes.

Durante el desayuno en una bodega de Maipú anunció que la entidad financiará con $2.000 millones a las empresas mendocinas.

“El objetivo de BICE es acompañar los proyectos que cambian la matriz productiva nacional y que impulsan el desarrollo del país desde el interior hacia Buenos Aires. Por eso hoy estamos en esta provincia que exporta valor agregado argentino, invierte y crea empleo. Durante este año el banco financiará a los sectores productivos locales con créditos por $2.000 millones, para que puedan seguir creciendo y generando las divisas que el país necesita”, aseguró Mendiguren.