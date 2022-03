Ingresos Brutos: Vaquié cuestionó el programa del CEM

El ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, llegó al Hyatt tras participar de una reunión con el gobernador Suárez y el economista Carlos Melconian. Al ser consultado sobre la baja del impuesto a los Ingreso Brutos que propone el Consejo Empresario de Mendoza (CEM) a cambio de la creación de empleo genuino, el funcionario señaló que “el CEM se olvida que la baja de impuestos que Mendoza hizo en 2021, fue la más grande de los últimos 30 años”.

Vaquié recordó que a 68 actividades, entre ellas los hoteles, restaurantes, peluquería, jardines maternales y todas los que fueron perjudicadas por la pandemia, se les bajó a la mitad el impuesto a los Ingresos Brutos.

El domingo pasado, en la entrevista del suplemento de Economía de Los Andes, Federico Pagano, presidente del CEM, señaló que la provincia debe comenzar a trabajar en generar empleo genuino en el corto plazo. Vaquié respondió a esa declaración: “el programa puntual de baja de impuestos como lo plantea el CEM tiene ganadores y perdedores diferentes al programa que tiene el gobierno, que consiste en subsidiar de 7 a 12 meses la generación de empleo en blanco. En nuestro programa los ganadores son la economía del conocimiento, los hoteles, los restaurantes, el agro, la agro industria, las bodegas, los call centers, y los servicios en general; en el programa del CEM son los bancos y las compañías de seguro. Por ende no serían masivos. Nosotros llevamos en siete meses generado más de 4.000 puestos de trabajo en blanco”, puntualizó el ministro de Economía de Mendoza.

El reclamo del CEM

Las palabras de Vaquié responden a que, Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino, en diálogo con Los Andes, fue muy crítico con el programa Mendoza Activa.

“Si bien festejamos que exista Mendoza Activa, tiene que evolucionar en cambiar las condiciones por las cuales la economía no funciona. El gobierno toma recursos de los privados y los devuelve a través de los subsidios del programa. La pregunta es: ¿por qué no deja de sacarle tantos recursos al sector privado, a través de planes como éste, con una designación específica?”, apuntó el empresario.

“Hay empresas que han aplicado al Mendoza Activa y les ha venido bien, pero para cosas que igual iban a hacer. Lo mismo pasa con el programa Enlazados: es un subsidio temporal a la contratación de empleo, pero el sector empresario que no está contratando no lo va a hacer por seis meses de subsidio. Lo que hace es aprovechar para hacer una contratación que ya tenía pensada. Son buenos programas para la salida de la cuarentena, pero ahora hay que ir hacia una cuestión de fondo y es lo que no vemos que el Gobierno esté dispuesto a discutir”, agregó.

Licenciado Federico Pagano Presidente del Consejo Empresario Mendocino Foto : José Gutierrez / Los Andes

La discusión por Ingresos Brutos

Pese a la baja que señaló Vaquié que hubo, para Pagano, “una de las cuestiones más gravosas que tiene la economía mendocina y en las que puede intervenir el gobierno provincial –porque en muchas, no puede hacer nada- es Ingresos Brutos”.

“El sector privado entendió que solamente pedir baja de impuestos no iba necesariamente a generar cambios en lo que hace falta y que su responsabilidad es generar empleo formal y registrado pero no lo genera porque, bajo estas condiciones, no tiene recursos. Entonces, tenemos que pensar en conjunto medidas de mediano y largo plazo que devuelvan recursos al sector privado. Esto es de manual: las economías crecen cuando hay capacidad de ahorro, porque el ahorro privado, tanto de las personas como de las empresas, se vuelca en inversión. Cuando el Estado va creciendo en su carga impositiva sobre las personas, les está consumiendo su capacidad de ahorro. Lo que decimos es que no puede ser que esa capacidad dependa de que vaya al Estado a pedirle un subsidio”, añadió.

Pagano no solo habla por el CEM, sino que el 18 de marzo de 2021, se presentó la Mesa de la Producción y el Empleo, un espacio desde el cual distintas Cámaras se plantearon elaborar propuestas para trabajar en las problemáticas de mediano y largo plazo, como la generación de empleo genuino, y en la que se sumó este pedido, así como que el Estado no se agrande con, por ejemplo, pagos de sueldos por encima de lo que se pueda abonar.