Indumentaria: aunque hay demanda normal, anticipan aumentos y falta de reposición

Si de ventas hablamos, el caótico lunes en materia político-económica en Argentina no tuvo demasiada influencia en el rubro de la indumentaria en Mendoza. Sin embargo, los cambios en el Ministerio de Economía, con el ingreso de Silvina Batakis en lugar de Martín Guzmán, prevén un escenario complicado para los locales mendocinos con proveedores que se negaron a entregar pedidos o que ya anticiparon incrementos en varios productos.

Daniela Noli, gerente de Knauer, cadena mendocina de locales de ropa de mujer y fabricantes de indumentaria, contó que en la jornada del lunes no vieron consecuencias directas de todo lo que sucedió en las últimas horas, pero sí tuvieron inconvenientes con proveedores. “La semana pasada algunos con los que teníamos mercadería reservada no nos despacharon o facturaron nada hasta no tener un panorama más claro. Esa es la actitud de algunos, no todos, con la incertidumbre del dólar. Te guardan la mercadería, pero con esas condiciones”, comentó.

“Hasta ahora ha estado con un movimiento normal. De por sí, ya el mes de junio estuvo más tranquilo respecto al año anterior. En general viene bien la venta del año. En cuanto a la fabricación, estamos normal, salvo en los casos que tenemos demoras en los insumos por esta situación del dólar”, describió sobre el escenario actual de su empresa.

Respecto a la suba de precios, Noli explicó: “Trabajamos con precios por la temporada y tratamos de mantenerlos. Sin embargo, hay proveedores que aumentan sus precios todos los meses entre el 4% y el 7%. Eso es bastante relativo, no es algo basado en la inflación”.

En tanto, Juan Francisco Retali, comerciante y propietario de Dibujitos, tienda de indumentaria para bebés y niños, afirmó que el incremento de precios o la especulación la ven reflejada en todos los rubros que tienen en el negocio, no solo en la indumentaria. “Se veía venir un movimiento fuerte en el dólar, porque por las compras del día del niño todos los jugueteros nos apuraban para los pedidos. También pasa que con todo lo que pasó, algunas marcas internacionales no vuelvan a entrar. Con el resto de las marcas nacionales, que en telas son solo tres, hacen que los precios, por las dudas, se vayan acomodando todos los meses, incluso las semanas”, sostuvo.

Respecto a la actividad del día lunes, Retali declaró: “En nuestro caso no fue muy importante el movimiento de clientes, pero sí los proveedores han frenado descuentos, han reducido la disponibilidad y realmente el lunes no hemos podido vender absolutamente nada. Estamos todos a la espera de lo que pasa, pero no hay buenas perspectivas”.

“Lo que todo el mundo te dice que deberías hacer en este momento es guardar la mercadería, y venderla después porque el precio va a ser diferente, pero eso se da en los más grandes, que pueden guardar mercadería. Pero en la realidad, en nuestro caso como en el de los comercios chicos, no nos podemos dar el lujo de no vender, porque hay cuentas que pagar”, graficó.

Ante este panorama, el comerciante tuvo que tomar algunas medidas para proteger su mercadería y el poder de reposición de los productos: “Seguimos vendiendo y tomamos una decisión como sacar el Ahora 12, pero mantenemos los planes de hasta seis cuotas sin interés”.

Qué esperar para los próximos días

Para Adolfo Trípodi, titular de La Tijera, es prematuro hacer un análisis de la situación porque la nueva ministra no ha tomado ninguna decisión importante. “En los próximos días hay dos situaciones probables. Por un lado, que los comerciantes entren en pánico y pretendan cobrar barbaridades, por lo que la demanda se paralizaría. Pero, si los comerciantes toman su debida dimensión, no debería pasar nada distinto a lo que se dio el día viernes”, opinó.

El empresario aseguró que en sus tiendas las ventas han sido normales, sin sobresaltos, y que el mostrador no se ha visto afectado. “Nosotros veníamos transitando un mes de ventas muy bueno, pero ahora no sabemos cómo se reaccionará a todo este ruido que se ha generado con el cambio de ministro”, anticipó.