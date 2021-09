Impuesto a las Ganancias: las claves de las modificaciones y qué pasará con el aguinaldo

Mediante el DNU 620/2021, publicado en el Boletín Oficial, se modifica el piso por el cual los empleados en relación de dependencia no se encuentran alcanzados por el impuesto, pasando de $150.000 a $ 175.000 la remuneración bruta mensual. Cabe recordar que no es un monto no imponible, sino que se debe incrementar la deducción especial de modo que la remuneración neta sujeta a impuesto sea CERO.

Asimismo el Decreto también establece la modificación del tramo sobre el cual se faculta al Poder Ejecutivo en el Decreto 336/2021 a determinar una deducción especial adicional a contemplar en los casos de aquellos empleados en relación de dependencia cuyas remuneraciones mensuales se encontraren entre los $150.000 y $ 73.000; el nuevo tramo a contemplar será de $ 175.000 a $ 203.000. Lo que nuevamente nos deja a disposición de AFIP para que reglamente los montos de las deducciones especiales.

Respecto de la segunda cuota de aguinaldo correspondiente al año 2021, estará exenta del impuesto siempre y cuando el promedio de las remuneraciones brutas del segundo semestre sea menor a $ 175.000.

Las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Esta medida se adopta para fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes teniendo en cuenta que la excesiva inflación provoca una suba de los salarios derivando en un incremento de los empleados alcanzados por el tributo.

Con el anuncio de la medida se aclaró que no se aplicará en forma retroactiva de modo que los ajustes sólo tendrán efecto desde el periodo Septiembre 2021.

A su vez, desde el Gobierno aseguraron que el mínimo no imponible del impuesto, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.