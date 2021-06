“HotSale” de Amazon: cómo aprovechar el 50% de descuentos, en cuotas y sin tocar el cupo de dólares

Como todos los años, Amazon lanzó sus dos días de descuentos (21 y 22 de junio), con oportunidades para adquirir electrónica, y otros artículos a mitad de precio. Las ofertas son para quienes operan en la plataforma con frecuencia, pero es posible aprovechar la prueba gratuita y darle de baja sin costo alguno antes de que finalice el mes.

En Argentina no está disponible la plataforma, pero se puede recurrir a otros servicios para sortear esa dificultad, por ello, en los últimos meses crecieron las compras a través de Amazon Global, el programa “puerta a puerta” del gigante del ecommerce mundial que permite, además conocer los costos de envío a la argentina, y los costos aduaneros.

Para operar en la plataforma hay que buscar artículos en la versión estadounidense, o en cualquiera de las europeas, para encontrar el mejor precio, y se puede utilizar el sistema de filtros para ver solo aquellos que estarán disponibles para ser enviados a la Argentina, y buscar el link Amazon Global, o el filtro “envío internacional elegible”.

El usuario no deberá realizar en Afip la declaración jurada del ingreso de lo que haya comprado, sino que directamente lo hace el courier, pero sí tendrá que comprar productos con precios inferiores a los u$s3.000, el paquete no deberá superar los 50kg, y no se puede comprar más de tres productos iguales.

Es posible pagar con tarjeta de crédito, pero hay que tener en cuenta que solo se pueden gastar u$s200 al mes en el país (si se gasta más de eso, se estará ocupando parte del cupo mensual del mes siguiente). Para evitar este inconveniente, la plataforma Airtm permite fondear una cuenta en dólares virtuales, es decir, que se pueden depositar pesos, congelar el valor en dólares y retirarlos en cualquier momento (el precio de referencia es el blue).

“Envía y recibe dinero desde y hacia cualquier lugar del mundo. Más rápido y más económico que un banco. Gasta en línea en cualquier lugar que Mastercard sea aceptado”, promociona Airtm.

Las ofertas del Prime Day

El usuario de Twitter Oportunidades Online creo un hilo con una serie de propuestas interesantes:

Por otro lado, El País, destacó productos que podés comprar a través de Amazon España, como “un buen surtido de descuentos superiores, en algún caso, al 60% en una selección de relojes y joyas Fossil, Michael Kors”, o “de la mano de la marca Samsung con este monitor plano de 24 pulgadas Full HD. Te vendrá genial si teletrabajas y necesitas una segunda pantalla de sobremesa. Ahorra 29 euros y hazte con él por solo 89,99 euros”; así como “la olla más vendida en la plataforma tiene un descuento del 60%, es decir, su precio se queda tan solo en los 27,99 euros (olla eléctrica de coción lenta)”, esta última (u opciones similares), por ejemplo, cuesta alrededor de $25.000 en argentina.