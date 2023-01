Heladas: Nación ya envió casi 200 de 300 millones de pesos para municipios

La ayuda de la Nación para productores afectados por las heladas ya llegó a seis municipios mendocinos por un valor cercano a $ 200 millones, de un total anunciado de $ 500 millones (300 para municipios y 200 para el estado provincial). Esos fondos llegan como Aportes No Reembolsables (ANR), es decir que son subsidios y no préstamos, y tienen el objetivo de ayudar a quienes se hayan visto más perjudicados y no tengan capacidad financiera.

Tal como comentó este medio en una nota previa, el viernes pasado se anunció el giro de los primeros fondos hacia los departamentos de Mendoza, y durante la semana se han sumado distintas transferencias. En concreto, los seis departamentos a los que hasta ayer les había llegado el dinero eran Rivadavia, San Carlos, Tunuyán, Santa Rosa, Maipú y San Rafael. Otros departamentos donde también rige el estado de emergencia y/o desastre agropecuario (nacional) en algunos distritos y que podrían recibir ayuda son Tupungato, Junín, San Martín, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y General Alvear.

Gabriela Lizana, funcionaria nacional en la secretaría de Producción, comentó a Los Andes que “esto es un trabajo en conjunto con cada municipio y ha participado el INTA también, porque en realidad se están haciendo con certificados provisorios”. La ley de emergencia en Mendoza establece plazos más largos para poder tener un certificado de daños, entonces se utilizó información provisoria del daño y en función a eso se ha ido enviando el dinero a los departamentos.

Ayuda por las heladas

La referente en Mendoza de Sergio Massa, ministro nacional de Economía, confirmó que se terminará de depositar el total del monto para municipios (300 millones) mientras que esperan información del gobierno provincial para enviar los $ 200 millones que les corresponde. Si bien Massa había anunciado cuando estuvo en la provincia el 7 de noviembre que habría subsidios y financiamiento a tasa cero, Lizana aclaró que los envíos actuales corresponden solo a la primera parte.

“Los ANR son subsidios, son aportes no reembolsables. La idea es que los municipios detecten a los productores más vulnerables y con más daños por la helada y que no tengan capacidad de devolución del dinero. Después de este dinero -que viene específicamente para esto- vendrá otro dinero para créditos a tasa cero”, comentó la funcionaria. Esos préstamos, con 18 meses de gracia, serían instrumentados a través de un acuerdo con el gobierno provincial, con la intención de llegar a productores por fuera del sistema bancario tradicional.

Gabriela Lizana junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el intendente de Lavalle, Roberto Righi. Foto: Orlando Pelichotti

En una tercera etapa, luego del ANR y de los préstamos a tasa cero, se instrumentarán a través del Banco Nación y del Banco BICE otros créditos con una tasa subsidiada, que podría ser de entre 45 y 49%, incluyendo también 18 meses de gracia. El plazo tan amplio hasta de empezar a pagar tiene que ver con que el productor deberá pasar más de un año hasta volver a cosechar (recién en la vendimia 2024) y después cobrar por su producto. Más allá de estas ayudas, en paralelo hay otras opciones ya vigentes para el resto de los productores, desde líneas para riego agrícola y eficiencia hídrica hasta créditos para emprendedores agrícolas.

De todos modos, la funcionaria nacional señaló que los productores que hoy están complicados para llegar al fin del actual ciclo no están mal por causa de la helada, sino por una sostenida falta de rentabilidad de la cual también una causa es la demora en el pago por su producto. “El problema de no llegar a la próxima cosecha es la mala política vitivinícola, las malas condiciones de rentabilidad que ha tenido el productor, la forma de pago en muchos casos de los grandes hacia los chicos”, enumeró Lizana, a la vez que remarcó que las ayudas por la helada son para llegar al próximo año, por las pérdidas que se esperan para esta cosecha.

Cómo seguir pagando salarios agrícolas

El Ministerio de Economía y Energía de la provincia, a través de la Dirección General de Empleo y Capacitación, comunicó que del 20 al 31 de enero estará disponible el segundo pago de la ayuda económica destinada a subsidiar a los productores que vieron afectados en más de 50% sus cultivos por las heladas, Recuperagro.

Se trata de la iniciativa impulsada desde la cartera económica local, a cargo del ministro Enrique Vaquié, que comenzó a ejecutarse en diciembre y ya desembolsó fondos por $67.604.040, destinados a 2.000 productores que vieron afectadas sus economías a raíz de las últimas heladas tardías. “La asistencia económica prevista inicialmente ($34.740) pasará a ser de $39.256 en enero, mientras que, a partir de febrero, esta cifra ascenderá a $40.646″, comentaron desde esa cartera.

Por otro lado, durante diciembre, el Gobierno Nacional mantuvo abierta las inscripciones para el Repro destinado a los mismos trabajadores. En Mendoza se estima que la asistencia alcanza a 3.054 productores empleadores, por un total de 54.000 trabajadores, la medida alcanza a 135 distritos, distribuidos en 15 departamentos de la provincia.

“Los productores que tengan trabajadores registrados podrán acceder a una ayuda durante cuatro meses. Es decir, podrán ahorrarse $30.977 del sueldo de cada trabajador y, completar ellos la diferencia”, explicó a Los Andes en una nota previa el titular de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Navarro, en el marco de la Emergencia.