¿Hay que pagar 140$ por un dólar? ¿Cuál es su verdadero precio?

El dólar cotiza en $76,14 para la venta en promedio en los bancos, y con el 30% de recargo correspondiente al impuesto País, se vende en $98,98, mientras que en el mercado paralelo (e ilegal), alcanza los $139 o más (se define por oferta y demanda).

Sin embargo, para los economistas resulta difícil estimar el valor real de la divisas, no se trata de considerar solo las reservas del Banco Central y el dinero circulante, sino que parte del dinero que tiene la Argentina está comprometido para el pago de deuda, y sobre todo, la oferta y la demanda influyen en el “precio de equilibrio”.

En este sentido, el economista Alejandro Trapé explicó que, “el blue puede estar un poco inflado”, y “si se renegocia bien la deuda, seguramente se desinflará un poco”. No obstante, estimó que no cotizará por debajo de los $125.

El economista José Vargas de Evaluecon, señaló que, existen formas de estimar el valor de equilibrio, pero al no ser una cotización totalmente libre, se generan mercados paralelos.

“Existe un tipo de cambio oficial, otro que se conoce como “turista o solidario”, y luego están las otras alternativas cambiaras como el dólar MEP o bolsa, contado con liquidación, o el dólar exportador. En este contexto, uno sabe que el único canal totalmente libre, más allá de que es ilegal es el mercado blue, pero está limitado por la incertidumbre, el miedo, las expectativas y las restricciones del mercado cambiario”, agregó.

De acuerdo al especialista, las regulaciones del mercado cambiario argentino, más una expectativa negativa con respecto a la economía, hacen que la gente se vaya hacia el blue o marginal.

“Si uno analiza cuál podría ser el valor de equilibrio, probablemente estaría más cerca del contado con liquidación o MEP (entre $114,35 y $116,32)”, señaló.

En cuanto al dólar oficial, indicó: “uno ha venido viendo mini devaluaciones diarias, pero está claro que se dan a cuenta gotas, porque el Banco Central no quiere que esas mini devaluaciones presionen sobre los precios del mercado interno”.

Oferta y demanda

En tanto que, Daniel Garro, titular de Value International Group, explicó que el verdadero precio lo determina el mercado, no se puede realizar un cálculo matemático. “El precio verdadero es el que marca el mercado, y que no esté frenado por pautas del Gobierno. El blue es un mercado, el dólar bolsa es otro. Son mercados libres, sin intervención, que solo se rigen por la decisión de quien compra y vende en un momento determinado”.

“Para tener una idea hacia futuro, el análisis que se puede realizar es cuál va a ser la oferta de dólares en el futuro, y qué demanda va a haber en función de la cantidad de pesos que circulen. Cuando hablo de demanda de dinero es querer tener dinero en el bolsillo o en un a cuenta corriente, no en un plazo fijo (aumentar la tasa de interés, aumenta las inversiones, pero no la demanda de saldos reales)”, explicó Garro.

No obstante, señaló que si se realizan estimaciones en función de esos factores, se observa que “sobreabundan los pesos”, y una mayor flexibilización de la cuarentena, no solo hará que aumente el valor de la divisa, sino también el resto de los precios de la economía, e incluso podría devenir en una hiperinflación. “Hoy se demanda pesos, producto de la ‘cientotreintena’ (la cuarentena se extendió más allá de los 40 días iniciales) que estamos viviendo, pero el tipo de cambio se va a ir para arriba, y mucho más en la última parte del año, cuando la flexibilización llegue”, cerró.

Dólar regulado

Los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado prevén que el tipo de cambio nominal promedio alcance $88 por dólar en diciembre 2020, y $122,5 por dólar a fines de 2021.

Se trata del precio que podría alcanzar en los bancos, y que se afectaría además por el 30% de recargo en concepto del impuesto País, no obstante, si no se cambian las regulaciones no se trata de una divisa de libre alcance (tiene un tope de u$s200 mensuales).

Los pronosticadores, además proyectaron un déficit fiscal primario para 2020 de hasta $1.746,0 miles de millones. Para 2021 prevén un déficit de $1.320,0 miles de millones. El promedio de los 10 pronosticadores más precisos de esta variable indica un déficit proyectado de $1.840,5 miles de millones para 2020.